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Идея для ужина: куриное филе в медовой глазури

Это блюдо готовится за считанные минуты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:29
Куриное филе в меду Фото: depositphotos.com
Куриное филе в меду Фото: depositphotos.com

Простой рецепт жареных куриных грудок в глазури из меда, соевого соуса и бальзамического уксуса. Вы можете приготовить их на гриле или сковороде гриль.

Куриное филе в меду

Ингредиенты:

  • 4 небольших куриных филе
  • 1/4 чайной ложки чесночной соли
  • 1/4 чайной ложки молотого перца
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовая ложка бальзамического уксуса
  • 2 столовые ложки соевого соуса
  • 2 столовые ложки меда
  • 1 чайная ложка сушеной петрушки
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Рецепт приготовления:

  1. Натереть куриные филе чесночной солью и перцем.
  2. Нагреть масло в большой сковороде на среднем огне, добавить курицу и жарить по 6 минут с каждой стороны, пока она не будет готова. Из филе при прокалывании должен выделяться прозрачный сок.
  3. Переложить филе на тарелку и держать в тепле.
  4. Уменьшить нагрев до среднего. Добавить уксус, соевый соус, мед и петрушку на сковородку. Готовить, помешивая, в течение 2 минут или до тех пор, пока глазурь не загустеет. 
  5. Вернуть курицу в сковородку, чтобы она покрылась глазурью. 
  6. Подавать блюдо вместе с овощным салатом.

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Источник: "Сегодня"

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