Идея для ужина: куриное филе в медовой глазури
Это блюдо готовится за считанные минуты
Простой рецепт жареных куриных грудок в глазури из меда, соевого соуса и бальзамического уксуса. Вы можете приготовить их на гриле или сковороде гриль.
Куриное филе в меду
Ингредиенты:
- 4 небольших куриных филе
- 1/4 чайной ложки чесночной соли
- 1/4 чайной ложки молотого перца
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 столовая ложка бальзамического уксуса
- 2 столовые ложки соевого соуса
- 2 столовые ложки меда
- 1 чайная ложка сушеной петрушки
Рецепт приготовления:
- Натереть куриные филе чесночной солью и перцем.
- Нагреть масло в большой сковороде на среднем огне, добавить курицу и жарить по 6 минут с каждой стороны, пока она не будет готова. Из филе при прокалывании должен выделяться прозрачный сок.
- Переложить филе на тарелку и держать в тепле.
- Уменьшить нагрев до среднего. Добавить уксус, соевый соус, мед и петрушку на сковородку. Готовить, помешивая, в течение 2 минут или до тех пор, пока глазурь не загустеет.
- Вернуть курицу в сковородку, чтобы она покрылась глазурью.
- Подавать блюдо вместе с овощным салатом.
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Источник: "Сегодня"