Идея для ужина: куриное филе в медовой глазури

Это блюдо готовится за считанные минуты

Куриное филе в меду Фото: depositphotos.com

Простой рецепт жареных куриных грудок в глазури из меда, соевого соуса и бальзамического уксуса. Вы можете приготовить их на гриле или сковороде гриль.

Куриное филе в меду

Ингредиенты:

4 небольших куриных филе

1/4 чайной ложки чесночной соли

1/4 чайной ложки молотого перца

2 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка бальзамического уксуса

2 столовые ложки соевого соуса

2 столовые ложки меда

1 чайная ложка сушеной петрушки

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Рецепт приготовления:

Натереть куриные филе чесночной солью и перцем. Нагреть масло в большой сковороде на среднем огне, добавить курицу и жарить по 6 минут с каждой стороны, пока она не будет готова. Из филе при прокалывании должен выделяться прозрачный сок. Переложить филе на тарелку и держать в тепле. Уменьшить нагрев до среднего. Добавить уксус, соевый соус, мед и петрушку на сковородку. Готовить, помешивая, в течение 2 минут или до тех пор, пока глазурь не загустеет. Вернуть курицу в сковородку, чтобы она покрылась глазурью. Подавать блюдо вместе с овощным салатом.

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