Идея для ужина: мясные рулетики в горчичном соусе

Сегодня, 18:50

Выбирайте для приготовления этого блюда говяжью вырезку

Мясные рулетики из говядины Фото: pixabay.com
Мясные рулетики из говядины Фото: pixabay.com

Такие пикантные и сытные рулетики будут идеальным блюдом для ужина с семьей. Попробуйте!

Мясные рулетики с горчицей

Ингредиенты:

  • Мякоть говядины – 800 г
  • лук – 1 шт.
  • горчица – 4 ст. л.
  • петрушка – 4-5 веточек
  • куриный бульон – 400 мл
  • соль – по вкусу
  • растительное масло по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Лук нарезать полукольцами, зелень петрушки измельчить. Нарезать мякоть говядины на 6 равных частей, отбить каждый кусок чуть слабее, чем для отбивных, посолить по вкусу.

2. Смазать каждый кусок горчицей, равномерно выложить лук, добавить немного зелени, свернуть рулетики и сколоть их зубочистками.

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3. Разогреть большой сотейник с растительным маслом и обжарить рулеты с двух сторон на сильном огне до румяной корочки.

4. Влить к рулетам бульон, убавить огонь до среднего и тушить под крышкой 50-60 минут. Подавать с любым гарниром на свой вкус.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как выбрать качественные замороженные пельмени. Мы также делились рецептом вкусного домашнего бургера.

Смотрите видео, как выбрать безопасное свежее мясо:
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Источник:

goodhouse.com.ua

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