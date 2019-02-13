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Идея для ужина: запеченная дорада по-средиземноморски

Рецепт запеченной дорады с оливками, томатами черри и анчоусами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Дорада с оливками и помидорами черри
Дорада с оливками и помидорами черри
Фото: Depositphotos

Дорада – это вкусная и полезная рыба, которую очень сложно испортить. Поэтому приготовить ее по силам даже начинающим кулинарам. Сегодня мы расскажем, как запечь дораду в средиземноморском стиле.

Запеченная дорада с помидорами черри и оливками

Ингредиенты:

  • Дорада – 2 тушки
  • Филе анчоусов – 6 шт.
  • Смесь оливок и маслин – 12 шт.
  • Помидоры черри – 12 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Тимьян – 4 стебля
  • Вино белое – 4 ст.л.
  • Сливочное масло

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Рецепт приготовления:

  1. Рыбу очистите, выпотрошите, промойте и натрите солью и перцем.
  2. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  3. Большой прямоугольный лист фольги сложите в два слоя и выложите на стол. В центр положите кусочек сливочного масла и 1-2 филе анчоусов, сверху поместите дораду и приподнимите края фольги.
  4. Лимон и лук нарежьте тонкими кружочками и выложите на рыбу.
  5. Разложите вокруг оливки и помидоры черри, добавьте веточку тимьяна и по 1 ст. л. вина к каждой порции. Заверните фольгу в плотный конверт и выложите на противень. Готовьте 25-30 минут.
  6. Конверт с рыбой выложите на блюдо, вскройте ножницами прямо на столе.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сибаса по-провански. Сайт "Сегодня" также делился рецептом лосося в медово-соевой глазури. Кроме, этого, мы рассказывали, как приготовить киш с рыбой и морепродуктами.

Смотрите видео, как приготовить мидии в чесночном-сливочном соусе:

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рыба рецепт оливки помидоры черри
Источник: Сегодня
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