Идея для ужина: запеченная дорада по-средиземноморски
Рецепт запеченной дорады с оливками, томатами черри и анчоусами
Дорада – это вкусная и полезная рыба, которую очень сложно испортить. Поэтому приготовить ее по силам даже начинающим кулинарам. Сегодня мы расскажем, как запечь дораду в средиземноморском стиле.
Запеченная дорада с помидорами черри и оливками
Ингредиенты:
- Дорада – 2 тушки
- Филе анчоусов – 6 шт.
- Смесь оливок и маслин – 12 шт.
- Помидоры черри – 12 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Тимьян – 4 стебля
- Вино белое – 4 ст.л.
- Сливочное масло
Рецепт приготовления:
- Рыбу очистите, выпотрошите, промойте и натрите солью и перцем.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Большой прямоугольный лист фольги сложите в два слоя и выложите на стол. В центр положите кусочек сливочного масла и 1-2 филе анчоусов, сверху поместите дораду и приподнимите края фольги.
- Лимон и лук нарежьте тонкими кружочками и выложите на рыбу.
- Разложите вокруг оливки и помидоры черри, добавьте веточку тимьяна и по 1 ст. л. вина к каждой порции. Заверните фольгу в плотный конверт и выложите на противень. Готовьте 25-30 минут.
- Конверт с рыбой выложите на блюдо, вскройте ножницами прямо на столе.
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Источник: Сегодня