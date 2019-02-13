Идея для ужина: запеченная дорада по-средиземноморски

Рецепт запеченной дорады с оливками, томатами черри и анчоусами

Дорада с оливками и помидорами черри Фото: Depositphotos

Дорада – это вкусная и полезная рыба, которую очень сложно испортить. Поэтому приготовить ее по силам даже начинающим кулинарам. Сегодня мы расскажем, как запечь дораду в средиземноморском стиле.

Запеченная дорада с помидорами черри и оливками

Ингредиенты:

Дорада – 2 тушки

Филе анчоусов – 6 шт.

Смесь оливок и маслин – 12 шт.

Помидоры черри – 12 шт.

Лимон – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Тимьян – 4 стебля

Вино белое – 4 ст.л.

Сливочное масло

Рецепт приготовления:

Рыбу очистите, выпотрошите, промойте и натрите солью и перцем. Разогрейте духовку до 200 градусов. Большой прямоугольный лист фольги сложите в два слоя и выложите на стол. В центр положите кусочек сливочного масла и 1-2 филе анчоусов, сверху поместите дораду и приподнимите края фольги. Лимон и лук нарежьте тонкими кружочками и выложите на рыбу. Разложите вокруг оливки и помидоры черри, добавьте веточку тимьяна и по 1 ст. л. вина к каждой порции. Заверните фольгу в плотный конверт и выложите на противень. Готовьте 25-30 минут. Конверт с рыбой выложите на блюдо, вскройте ножницами прямо на столе.

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