Идея для вегетарианского ужина: лазанья с запеченными овощами и сыром

Такой вариант лазаньи приятно вас удивит

Эта вкусная лазанья в деревенском стиле с добавлением овощей обязательно станет любимым блюдом вашей семьи. Ее можно готовить в любое время года, меняя состав начинки по сезону.

Лазанья с запеченными овощами

Лазанья без мяса Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

571 ккал на порцию

Ингредиенты:

Для начинки:

2 красные луковицы

По 1 маленькому красному и желтому перцу

2 средних кабачка

2 зубчика чеснока

3 ст.л. оливкового масла

225 г помидоров черри

390 г консервированных артишоков

3 ст.л. томатного пюре

75 г маслин без косточек

500 г пассаты

2 шарика по 125 г моцареллы, измельченные

10 листов лазаньи, не требующих варки

Для белого соуса:

25 г сливочного масла

25 г простой муки

600 мл цельного молока

50 г тертого чеддера

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Способ приготовления:

Перцы помойте, удалите семена и нарежьте кусочками по 2 см. Промытые кабачки нарежьте кружочками по 2 см. Очищенные зубчики чеснока измельчите. Артишоки процедите и разрежьте на четвертинки. Очищенный лук нарежьте дольками. Разогрейте духовку до 220 °C. Смешайте лук, перец, кабачки и чеснок на большом противне. Сбрызните оливковым маслом, хорошо приправьте и перемешайте. Запекайте 30 минут, периодически помешивая. Тем временем приготовьте белый соус: на средней сковороде растопите сливочное масло. Вмешайте муку и готовьте 1 минуту. Снимите кастрюлю с огня и постепенно добавляйте молоко до получения однородной массы. Верните на огонь и варите, постоянно помешивая, пока не загустеет. Снимите с огня и добавьте половину чеддера. Проверьте на специи. Накройте поверхность пищевой пленкой, чтобы предотвратить образование пленки. Отложите в сторону. Выньте форму для запекания из духовки, затем добавьте помидоры черри и артишоки. Перемешайте и готовьте еще 20 минут, пока овощи не подрумянятся по краям. Выньте из духовки и перемешайте с томатным пюре, оливками и пассатой. Уменьшите температуру духовки до 200 °C. Чтобы собрать лазанью, налейте 1/2 овощного соуса в основу глубокой 2-литровой жаропрочной формы, выложите половину моцареллы, затем выложите слой из половины листов лазаньи. Сверху полейте половиной белого соуса. Повторите еще раз, заканчивая белым соусом. Посыпьте оставшимся чеддером. Готовьте в духовке 35-40 минут до золотистого цвета. Подавайте с зеленым салатом.

Полезный совет

Такую лазанью можно заморозить. Закончите пятый шаг рецепта, остудите, заверните и отправьте в морозильную камеру, где лазанья может храниться до 3-х месяцев. Перед приготовлением разморозьте, и только потом отправьте в духовку.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для лазаньи в домашних условиях. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом классического соуса бешамель для лазаньи.

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