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Идея для вегетарианского ужина: лазанья с запеченными овощами и сыром

Сегодня, 20:12

Такой вариант лазаньи приятно вас удивит

Эта вкусная лазанья в деревенском стиле с добавлением овощей обязательно станет любимым блюдом вашей семьи. Ее можно готовить в любое время года, меняя состав начинки по сезону.

Лазанья с запеченными овощами

Лазанья без мяса
Лазанья без мяса
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 571 ккал на порцию

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 2 красные луковицы
  • По 1 маленькому красному и желтому перцу
  • 2 средних кабачка
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 225 г помидоров черри
  • 390 г консервированных артишоков
  • 3 ст.л. томатного пюре
  • 75 г маслин без косточек
  • 500 г пассаты
  • 2 шарика по 125 г моцареллы, измельченные
  • 10 листов лазаньи, не требующих варки

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Для белого соуса:

  • 25 г сливочного масла
  • 25 г простой муки
  • 600 мл цельного молока
  • 50 г тертого чеддера

Смотрите видео, чем веганы отличаются от вегетарианцев:

Способ приготовления:

  1. Перцы помойте, удалите семена и нарежьте кусочками по 2 см. Промытые кабачки нарежьте кружочками по 2 см. Очищенные зубчики чеснока измельчите. Артишоки процедите и разрежьте на четвертинки. Очищенный лук нарежьте дольками.
  2. Разогрейте духовку до 220 °C. Смешайте лук, перец, кабачки и чеснок на большом противне. Сбрызните оливковым маслом, хорошо приправьте и перемешайте. Запекайте 30 минут, периодически помешивая.
  3. Тем временем приготовьте белый соус: на средней сковороде растопите сливочное масло. Вмешайте муку и готовьте 1 минуту. Снимите кастрюлю с огня и постепенно добавляйте молоко до получения однородной массы. Верните на огонь и варите, постоянно помешивая, пока не загустеет. Снимите с огня и добавьте половину чеддера. Проверьте на специи. Накройте поверхность пищевой пленкой, чтобы предотвратить образование пленки. Отложите в сторону.
  4. Выньте форму для запекания из духовки, затем добавьте помидоры черри и артишоки. Перемешайте и готовьте еще 20 минут, пока овощи не подрумянятся по краям. Выньте из духовки и перемешайте с томатным пюре, оливками и пассатой. Уменьшите температуру духовки до 200 °C.
  5. Чтобы собрать лазанью, налейте 1/2 овощного соуса в основу глубокой 2-литровой жаропрочной формы, выложите половину моцареллы, затем выложите слой из половины листов лазаньи. Сверху полейте половиной белого соуса. Повторите еще раз, заканчивая белым соусом. Посыпьте оставшимся чеддером.
  6. Готовьте в духовке 35-40 минут до золотистого цвета. Подавайте с зеленым салатом.

Полезный совет

Такую лазанью можно заморозить. Закончите пятый шаг рецепта, остудите, заверните и отправьте в морозильную камеру, где лазанья может храниться до 3-х месяцев. Перед приготовлением разморозьте, и только потом отправьте в духовку.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для лазаньи в домашних условиях. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом классического соуса бешамель для лазаньи.

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Источник: Сегодня
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