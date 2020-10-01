Идея для вегетарианского ужина: лазанья с запеченными овощами и сыром
Такой вариант лазаньи приятно вас удивит
Эта вкусная лазанья в деревенском стиле с добавлением овощей обязательно станет любимым блюдом вашей семьи. Ее можно готовить в любое время года, меняя состав начинки по сезону.
Лазанья с запеченными овощами
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 571 ккал на порцию
Ингредиенты:
Для начинки:
- 2 красные луковицы
- По 1 маленькому красному и желтому перцу
- 2 средних кабачка
- 2 зубчика чеснока
- 3 ст.л. оливкового масла
- 225 г помидоров черри
- 390 г консервированных артишоков
- 3 ст.л. томатного пюре
- 75 г маслин без косточек
- 500 г пассаты
- 2 шарика по 125 г моцареллы, измельченные
- 10 листов лазаньи, не требующих варки
Для белого соуса:
- 25 г сливочного масла
- 25 г простой муки
- 600 мл цельного молока
- 50 г тертого чеддера
Смотрите видео, чем веганы отличаются от вегетарианцев:
Способ приготовления:
- Перцы помойте, удалите семена и нарежьте кусочками по 2 см. Промытые кабачки нарежьте кружочками по 2 см. Очищенные зубчики чеснока измельчите. Артишоки процедите и разрежьте на четвертинки. Очищенный лук нарежьте дольками.
- Разогрейте духовку до 220 °C. Смешайте лук, перец, кабачки и чеснок на большом противне. Сбрызните оливковым маслом, хорошо приправьте и перемешайте. Запекайте 30 минут, периодически помешивая.
- Тем временем приготовьте белый соус: на средней сковороде растопите сливочное масло. Вмешайте муку и готовьте 1 минуту. Снимите кастрюлю с огня и постепенно добавляйте молоко до получения однородной массы. Верните на огонь и варите, постоянно помешивая, пока не загустеет. Снимите с огня и добавьте половину чеддера. Проверьте на специи. Накройте поверхность пищевой пленкой, чтобы предотвратить образование пленки. Отложите в сторону.
- Выньте форму для запекания из духовки, затем добавьте помидоры черри и артишоки. Перемешайте и готовьте еще 20 минут, пока овощи не подрумянятся по краям. Выньте из духовки и перемешайте с томатным пюре, оливками и пассатой. Уменьшите температуру духовки до 200 °C.
- Чтобы собрать лазанью, налейте 1/2 овощного соуса в основу глубокой 2-литровой жаропрочной формы, выложите половину моцареллы, затем выложите слой из половины листов лазаньи. Сверху полейте половиной белого соуса. Повторите еще раз, заканчивая белым соусом. Посыпьте оставшимся чеддером.
- Готовьте в духовке 35-40 минут до золотистого цвета. Подавайте с зеленым салатом.
Полезный совет
Такую лазанью можно заморозить. Закончите пятый шаг рецепта, остудите, заверните и отправьте в морозильную камеру, где лазанья может храниться до 3-х месяцев. Перед приготовлением разморозьте, и только потом отправьте в духовку.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для лазаньи в домашних условиях. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом классического соуса бешамель для лазаньи.
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