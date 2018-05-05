Идея для весеннего обеда: окрошка на сметане с мясом

Готовим холодный суп с куриным филе и докторской колбасой

Окрошка на сметане с колбасой и курицей Фото: depositphotos.com

Вместо воды для основы окрошки подойдет нежирный кефир. А если вы добавите в суп измельченный редис, он приобретет приятный островатый вкус.

Окрошка на сметане

Ингредиенты:

кипяченая охлажденная вода – 3 л

сметана – 500 мл

свежие огурцы – 8 шт.

картофель отварной – 7 шт.

яйца вареные – 10 шт.

филе курицы отварное – 200 г

колбаса докторская – 300 г

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)

горчица – по вкусу

соль - по вкусу

лимонный сок - по вкусу

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Рецепт приготовления:

Картофель и яйца почистить. Все ингредиенты нарезать кубиками одинакового размера. Зелень помыть и мелко порубить. В кастрюлю налить воду, добавить сметану, горчицу и лимонный сок. Посолить и хорошо перемешать. Добавить все нарезанные ингредиенты. Аккуратно перемешать и убрать окрошку на несколько часов в холодильник.

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