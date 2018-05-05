Идея для весеннего обеда: окрошка на сметане с мясом
Готовим холодный суп с куриным филе и докторской колбасой
Вместо воды для основы окрошки подойдет нежирный кефир. А если вы добавите в суп измельченный редис, он приобретет приятный островатый вкус.
Окрошка на сметане
Ингредиенты:
- кипяченая охлажденная вода – 3 л
- сметана – 500 мл
- свежие огурцы – 8 шт.
- картофель отварной – 7 шт.
- яйца вареные – 10 шт.
- филе курицы отварное – 200 г
- колбаса докторская – 300 г
- зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)
- горчица – по вкусу
- соль - по вкусу
- лимонный сок - по вкусу
Рецепт приготовления:
- Картофель и яйца почистить.
- Все ингредиенты нарезать кубиками одинакового размера.
- Зелень помыть и мелко порубить.
- В кастрюлю налить воду, добавить сметану, горчицу и лимонный сок. Посолить и хорошо перемешать.
- Добавить все нарезанные ингредиенты. Аккуратно перемешать и убрать окрошку на несколько часов в холодильник.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп-пюре из щавеля. Сайт "Сегодня" также делился лучшими рецептами окрошки. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить картофельный суп с черемшой.
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Источник: "Сегодня"