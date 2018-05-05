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Идея для весеннего обеда: окрошка на сметане с мясом

Готовим холодный суп с куриным филе и докторской колбасой

Редакция Сегодня Lifestyle
5 Мая 2018, 11:00
Окрошка на сметане с колбасой и курицей Фото: depositphotos.com
Окрошка на сметане с колбасой и курицей Фото: depositphotos.com

Вместо воды для основы окрошки подойдет нежирный кефир. А если вы добавите в суп измельченный редис, он приобретет приятный островатый вкус.

Окрошка на сметане

Ингредиенты:

  • кипяченая охлажденная вода – 3 л 
  • сметана – 500 мл 
  • свежие огурцы – 8 шт. 
  • картофель отварной – 7 шт. 
  • яйца вареные – 10 шт. 
  • филе курицы отварное – 200 г 
  • колбаса докторская – 300 г
  • зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)
  • горчица – по вкусу
  • соль - по вкусу
  • лимонный сок - по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Картофель и яйца почистить. 
  2. Все ингредиенты нарезать кубиками одинакового размера.
  3. Зелень помыть и мелко порубить.
  4. В кастрюлю налить воду, добавить сметану, горчицу и лимонный сок. Посолить и хорошо перемешать. 
  5. Добавить все нарезанные ингредиенты. Аккуратно перемешать и убрать окрошку на несколько часов в холодильник.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп-пюре из щавеля. Сайт "Сегодня" также делился лучшими рецептами окрошки. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить картофельный суп с черемшой.

Смотрите видео, во сколько обойдутся украинцам различные рецепты окрошки:

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Источник: "Сегодня"

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