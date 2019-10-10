Идея на Хэллоуин 2019: как приготовить тыквенные кексы и сок
Рецепты полезных десертов на Хэллоуин
Тыква – один из главных символов праздника Хэллоуин, который ежегодно отмечают 31 октября. Из тыквы вырезают Джека-фонаря, готовят с ней тематические десерты и напитки.
Смотрите видео, как создать праздничную атмосферу на Хэллоуин 2019:
Мы предлагаем сделать на праздник тыквенные кексы и сладкий сок из тыквы. Эти лакомства просто готовятся и не содержат вредных добавок, поэтому идеальны для детского меню на Хэллоуин.
Тыквенные кексы на Хэллоуин
Тыквенные кексы – один из самых простых десертов на Хэллоуин. Они легко готовятся и получаются очень вкусными.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 200 г тыквенного пюре
- 150 г муки
- 60 г сливочного масла
- 90 г сахара
- 2 яйца
- 50 мл молока
- 1.5 ч.л. разрыхлителя
- Цедра одного апельсина
- Щепотка соли
- Щепотка корицы
Способ приготовления:
- Размягченное сливочное масло взбить с сахаром.
- Добавить яйца по одному, каждый раз взбивая.
- Добавить тыквенное пюре и молоко, перемешать.
- Всыпать просеянную с разрыхлителем муку, добавить соль, корицу и апельсиновую цедру. Хорошо перемешать и разложить тесто по формочкам.
- Выпекать тыквенные кексы при 180 ºС в течение 25-30 минут. Готовность проверить зубочисткой.
Тыквенный сок как в "Гарри Поттере"
Известно, что магглы предпочитают апельсиновый сок, но волшебники растут на тыквенном. И это не только утренний напиток – персонажи книг Джоан Роулинг пьют тыквенный сок во время обеда, ужина и вечеринок.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 кг мускатной тыквы
- 1 л воды
- 1/2 л апельсинового сока
- 150 г сахара
Способ приготовления:
- Мякоть тыквы нарезать кубиками и отварить в небольшом количестве жидкости.
- Смешать в сотейнике воду и сахар и подогреть, чтобы сахар растворился.
- Измельчить тыкву в блендере до получения однородного пюре.
- Разбавить тыквенное пюре апельсиновым соком и сахарным сиропом.
- Подавать напиток охлажденным.
Полезные советы по приготовлению десертов на Хэллоуин
Вы можете украсить тыквенные маффины белой глазурью, а затем нарисовать "паутинку" из растопленного шоколада. Кексы также можно украсить кремом, мастикой, разноцветными конфетками или сахарным фигурками.
В сахарный сироп для тыквенного сока можно добавить пряности (цедру, гвоздику, корицу, ваниль), а затем процедить.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблоки в карамели на Хэллоуин.
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