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Идея на Хэллоуин 2019: как приготовить тыквенные кексы и сок

Рецепты полезных десертов на Хэллоуин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Тыквенные кексы и сок на Хэллоуин
Тыквенные кексы и сок на Хэллоуин
Фото: Depositphotos

Тыква – один из главных символов праздника Хэллоуин, который ежегодно отмечают 31 октября. Из тыквы вырезают Джека-фонаря, готовят с ней тематические десерты и напитки.

Смотрите видео, как создать праздничную атмосферу на Хэллоуин 2019:

Мы предлагаем сделать на праздник тыквенные кексы и сладкий сок из тыквы. Эти лакомства просто готовятся и не содержат вредных добавок, поэтому идеальны для детского меню на Хэллоуин.

Тыквенные кексы на Хэллоуин

Тыквенные кексы – один из самых простых десертов на Хэллоуин. Они легко готовятся и получаются очень вкусными.

Кексы с тыквой на Хэллоуин
Кексы с тыквой на Хэллоуин
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 200 г тыквенного пюре
  • 150 г муки
  • 60 г сливочного масла
  • 90 г сахара
  • 2 яйца
  • 50 мл молока
  • 1.5 ч.л. разрыхлителя
  • Цедра одного апельсина
  • Щепотка соли
  • Щепотка корицы

Способ приготовления:

  1. Размягченное сливочное масло взбить с сахаром.
  2. Добавить яйца по одному, каждый раз взбивая.
  3. Добавить тыквенное пюре и молоко, перемешать.
  4. Всыпать просеянную с разрыхлителем муку, добавить соль, корицу и апельсиновую цедру. Хорошо перемешать и разложить тесто по формочкам.
  5. Выпекать тыквенные кексы при 180 ºС в течение 25-30 минут. Готовность проверить зубочисткой.

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Тыквенный сок как в "Гарри Поттере"

Тыквенный сок на Хэллоуин
Тыквенный сок на Хэллоуин
Фото: freepik.com

Известно, что магглы предпочитают апельсиновый сок, но волшебники растут на тыквенном. И это не только утренний напиток – персонажи книг Джоан Роулинг пьют тыквенный сок во время обеда, ужина и вечеринок.

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг мускатной тыквы
  • 1 л воды
  • 1/2 л апельсинового сока
  • 150 г сахара

Способ приготовления:

  1. Мякоть тыквы нарезать кубиками и отварить в небольшом количестве жидкости.
  2. Смешать в сотейнике воду и сахар и подогреть, чтобы сахар растворился.
  3. Измельчить тыкву в блендере до получения однородного пюре.
  4. Разбавить тыквенное пюре апельсиновым соком и сахарным сиропом.
  5. Подавать напиток охлажденным.

Полезные советы по приготовлению десертов на Хэллоуин

Вы можете украсить тыквенные маффины белой глазурью, а затем нарисовать "паутинку" из растопленного шоколада. Кексы также можно украсить кремом, мастикой, разноцветными конфетками или сахарным фигурками.

В сахарный сироп для тыквенного сока можно добавить пряности (цедру, гвоздику, корицу, ваниль), а затем процедить.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблоки в карамели на Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween

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Источник: Сегодня
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