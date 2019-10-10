Идея на Хэллоуин 2019: как приготовить тыквенные кексы и сок

Рецепты полезных десертов на Хэллоуин

Тыквенные кексы и сок на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Тыква – один из главных символов праздника Хэллоуин, который ежегодно отмечают 31 октября. Из тыквы вырезают Джека-фонаря, готовят с ней тематические десерты и напитки.

Смотрите видео, как создать праздничную атмосферу на Хэллоуин 2019:

Мы предлагаем сделать на праздник тыквенные кексы и сладкий сок из тыквы. Эти лакомства просто готовятся и не содержат вредных добавок, поэтому идеальны для детского меню на Хэллоуин.

Тыквенные кексы на Хэллоуин

Тыквенные кексы – один из самых простых десертов на Хэллоуин. Они легко готовятся и получаются очень вкусными.

Кексы с тыквой на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

200 г тыквенного пюре

150 г муки

60 г сливочного масла

90 г сахара

2 яйца

50 мл молока

1.5 ч.л. разрыхлителя

Цедра одного апельсина

Щепотка соли

Щепотка корицы

Способ приготовления:

Размягченное сливочное масло взбить с сахаром. Добавить яйца по одному, каждый раз взбивая. Добавить тыквенное пюре и молоко, перемешать. Всыпать просеянную с разрыхлителем муку, добавить соль, корицу и апельсиновую цедру. Хорошо перемешать и разложить тесто по формочкам. Выпекать тыквенные кексы при 180 ºС в течение 25-30 минут. Готовность проверить зубочисткой.

Тыквенный сок как в "Гарри Поттере"

Тыквенный сок на Хэллоуин Фото: freepik.com

Известно, что магглы предпочитают апельсиновый сок, но волшебники растут на тыквенном. И это не только утренний напиток – персонажи книг Джоан Роулинг пьют тыквенный сок во время обеда, ужина и вечеринок.

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 кг мускатной тыквы

1 л воды

1/2 л апельсинового сока

150 г сахара

Способ приготовления:

Мякоть тыквы нарезать кубиками и отварить в небольшом количестве жидкости. Смешать в сотейнике воду и сахар и подогреть, чтобы сахар растворился. Измельчить тыкву в блендере до получения однородного пюре. Разбавить тыквенное пюре апельсиновым соком и сахарным сиропом. Подавать напиток охлажденным.

Полезные советы по приготовлению десертов на Хэллоуин

Вы можете украсить тыквенные маффины белой глазурью, а затем нарисовать "паутинку" из растопленного шоколада. Кексы также можно украсить кремом, мастикой, разноцветными конфетками или сахарным фигурками.

В сахарный сироп для тыквенного сока можно добавить пряности (цедру, гвоздику, корицу, ваниль), а затем процедить.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблоки в карамели на Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween

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