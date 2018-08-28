Идея полезного обеда: тушеное филе индейки с летними овощами
Тушеная индейка с сезонными овощами – вкусный и полезный обед для всей семьи
Необязательно тушить индейку именно с предложенными овощами. Ее мясо прекрасно сочетается с белокочанной капустой, картофелем, морковью, спаржей, кабачками. Можно придумать собственное оригинальное блюдо с неподражаемым вкусом.
Тушение индейки с овощами займет не более 45 минут. Готовить блюдо удобнее всего в глубокой сковороде или сотейнике.
Филе индейки с овощами
Ингредиенты:
- 500 г филе индейки
- 3 помидора
- 200 г цветной капусты
- 200 г баклажанов
- 100 г болгарского перца
- 1 головка репчатого лука
- 5 ст. ложек сметаны
- 1 ст. ложка пшеничной муки
- черный молотый перец
- соль – по вкусу
- специи
- свежая зелень петрушки или укропа
Как готовить мясо индейки с овощами:
- Филе индейки нарезают небольшими порционными кусочками. Мясо заправляют столовой ложкой сметаны и специями.
- Все ингредиенты тщательно перемешивают и оставляют на 15-20 минут. За это время индейка успеет пропитаться ароматами любимых приправ, а мясо станет еще нежнее.
- Помидоры очищают от кожицы и режут дольками. Цветную капусту разбирают на отдельные соцветия. В небольшой кастрюльке нагревают воду до кипения и отваривают цветную капусту в течение 2 минут.
- Затем соцветия откидывают на дуршлаг, чтобы полностью стекла вода. Немного остывшие соцветия посыпают мукой и перемешивают.
- Баклажаны очищают от кожицы и нарезают тонкой соломкой. Болгарский перец разрезают пополам и вынимают семена.
- Плод нарезают соломкой. Репчатый лук, очищенный от шелухи, тонко шинкуют полукольцами. На средний огонь ставят сотейник и разогревают в нем пару столовых ложек растительного масла.
- В масле обжаривают шинкованный лук до получения золотистого оттенка. К луку добавляют филе индейки и продолжают жарить, пока мясо не покроется румяной корочкой.
- Только после этого в сотейник отправляют помидоры и цветную капусту. Как только овощи обжарятся, к ним добавляют болгарский перец.
- После этого блюдо готовят в течение 5-7 минут, периодически перемешивая ингредиенты. В сотейник кладут оставшуюся сметану.
- Блюдо солят и перчат по вкусу, а также добавляют специи и приправы. Например, вкус индейки отлично сочетается с базиликом.
- Когда соус закипит, нагрев уменьшают до маленького и закрывают сотейник крышкой, оставив небольшую щель для выхода пара.
- Если соус испаряется слишком быстро, можно добавить немного воды или жидкой сметаны. Готовое блюдо раскладывают в порционные тарелки и украшают свежим измельченным укропом или петрушкой.
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Источник: domashniy.ru