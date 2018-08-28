Идея полезного обеда: тушеное филе индейки с летними овощами

Тушеная индейка с сезонными овощами – вкусный и полезный обед для всей семьи

Рагу из индейки и овощей Фото: depositphotos.com

Необязательно тушить индейку именно с предложенными овощами. Ее мясо прекрасно сочетается с белокочанной капустой, картофелем, морковью, спаржей, кабачками. Можно придумать собственное оригинальное блюдо с неподражаемым вкусом.

Тушение индейки с овощами займет не более 45 минут. Готовить блюдо удобнее всего в глубокой сковороде или сотейнике.

Филе индейки с овощами

Ингредиенты:

500 г филе индейки

3 помидора

200 г цветной капусты

200 г баклажанов

100 г болгарского перца

1 головка репчатого лука

5 ст. ложек сметаны

1 ст. ложка пшеничной муки

черный молотый перец

соль – по вкусу

специи

свежая зелень петрушки или укропа

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Как готовить мясо индейки с овощами:

Филе индейки нарезают небольшими порционными кусочками. Мясо заправляют столовой ложкой сметаны и специями. Все ингредиенты тщательно перемешивают и оставляют на 15-20 минут. За это время индейка успеет пропитаться ароматами любимых приправ, а мясо станет еще нежнее. Помидоры очищают от кожицы и режут дольками. Цветную капусту разбирают на отдельные соцветия. В небольшой кастрюльке нагревают воду до кипения и отваривают цветную капусту в течение 2 минут. Затем соцветия откидывают на дуршлаг, чтобы полностью стекла вода. Немного остывшие соцветия посыпают мукой и перемешивают. Баклажаны очищают от кожицы и нарезают тонкой соломкой. Болгарский перец разрезают пополам и вынимают семена. Плод нарезают соломкой. Репчатый лук, очищенный от шелухи, тонко шинкуют полукольцами. На средний огонь ставят сотейник и разогревают в нем пару столовых ложек растительного масла. В масле обжаривают шинкованный лук до получения золотистого оттенка. К луку добавляют филе индейки и продолжают жарить, пока мясо не покроется румяной корочкой. Только после этого в сотейник отправляют помидоры и цветную капусту. Как только овощи обжарятся, к ним добавляют болгарский перец. После этого блюдо готовят в течение 5-7 минут, периодически перемешивая ингредиенты. В сотейник кладут оставшуюся сметану. Блюдо солят и перчат по вкусу, а также добавляют специи и приправы. Например, вкус индейки отлично сочетается с базиликом. Когда соус закипит, нагрев уменьшают до маленького и закрывают сотейник крышкой, оставив небольшую щель для выхода пара. Если соус испаряется слишком быстро, можно добавить немного воды или жидкой сметаны. Готовое блюдо раскладывают в порционные тарелки и украшают свежим измельченным укропом или петрушкой.

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