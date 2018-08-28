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Идея полезного обеда: тушеное филе индейки с летними овощами

Тушеная индейка с сезонными овощами – вкусный и полезный обед для всей семьи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:56
Рагу из индейки и овощей Фото: depositphotos.com
Рагу из индейки и овощей Фото: depositphotos.com

Необязательно тушить индейку именно с предложенными овощами. Ее мясо прекрасно сочетается с белокочанной капустой, картофелем, морковью, спаржей, кабачками. Можно придумать собственное оригинальное блюдо с неподражаемым вкусом.

Тушение индейки с овощами займет не более 45 минут. Готовить блюдо удобнее всего в глубокой сковороде или сотейнике.

Филе индейки с овощами

Ингредиенты:

  • 500 г филе индейки 
  • 3 помидора 
  • 200 г цветной капусты 
  • 200 г баклажанов 
  • 100 г болгарского перца 
  • 1 головка репчатого лука 
  • 5 ст. ложек сметаны 
  • 1 ст. ложка пшеничной муки 
  • черный молотый перец 
  • соль – по вкусу 
  • специи 
  • свежая зелень петрушки или укропа
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Как готовить мясо индейки с овощами:

  1. Филе индейки нарезают небольшими порционными кусочками. Мясо заправляют столовой ложкой сметаны и специями.
  2. Все ингредиенты тщательно перемешивают и оставляют на 15-20 минут. За это время индейка успеет пропитаться ароматами любимых приправ, а мясо станет еще нежнее.
  3. Помидоры очищают от кожицы и режут дольками. Цветную капусту разбирают на отдельные соцветия. В небольшой кастрюльке нагревают воду до кипения и отваривают цветную капусту в течение 2 минут.
  4. Затем соцветия откидывают на дуршлаг, чтобы полностью стекла вода. Немного остывшие соцветия посыпают мукой и перемешивают.
  5. Баклажаны очищают от кожицы и нарезают тонкой соломкой. Болгарский перец разрезают пополам и вынимают семена.
  6. Плод нарезают соломкой. Репчатый лук, очищенный от шелухи, тонко шинкуют полукольцами. На средний огонь ставят сотейник и разогревают в нем пару столовых ложек растительного масла.
  7. В масле обжаривают шинкованный лук до получения золотистого оттенка. К луку добавляют филе индейки и продолжают жарить, пока мясо не покроется румяной корочкой.
  8. Только после этого в сотейник отправляют помидоры и цветную капусту. Как только овощи обжарятся, к ним добавляют болгарский перец.
  9. После этого блюдо готовят в течение 5-7 минут, периодически перемешивая ингредиенты. В сотейник кладут оставшуюся сметану.
  10. Блюдо солят и перчат по вкусу, а также добавляют специи и приправы. Например, вкус индейки отлично сочетается с базиликом.
  11. Когда соус закипит, нагрев уменьшают до маленького и закрывают сотейник крышкой, оставив небольшую щель для выхода пара.
  12. Если соус испаряется слишком быстро, можно добавить немного воды или жидкой сметаны. Готовое блюдо раскладывают в порционные тарелки и украшают свежим измельченным укропом или петрушкой.

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Источник: domashniy.ru
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