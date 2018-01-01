Идея вкусного гарнира: запеченный картофель с брынзой и зеленью

Вы можете использовать молодой картофель

Запеченный картофель с фетой Фото: depositphotos.com

В этом рецепте картофель запекается в духовке до хрустящей корочки, а затем подается вместе с рубленой зеленью и раскрошенной брынзой.

Картофель в духовке с брынзой

Ингредиенты:

картофель среднего размера – 6-7 шт.

фета или брынза – 200 г

соль, молотый перец

зеленый лук, укроп или петрушка – 1 пучок

оливковое масло

Рецепт приготовления:

Картофель хорошо помыть и обсушить бумажным полотенцем. Наколоть со всех сторон вилкой . Затем картофель смазать оливковым маслом, посыпать солью и молотым перцем. Выложить на противень в один слой. Отправить картофель в духовку. Выпекать при температуре 200 градусов в течение 1 часа. Готовый картофель должен легко прокалываться вилкой. Фету раскрошить и натереть на терке, зелень помыть и мелко порубить. Запеченный картофель разрезать на четыре части, полить оливковым маслом, посыпать зеленью и тертым сыром. Подавать сразу же после приготовления.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной в духовке. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.

Смотрите видео, как приготовить вкусный картофель с "секретом":