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Идея вкусного гарнира: запеченный картофель с брынзой и зеленью

Вы можете использовать молодой картофель

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:22
Запеченный картофель с фетой Фото: depositphotos.com
Запеченный картофель с фетой Фото: depositphotos.com

В этом рецепте картофель запекается в духовке до хрустящей корочки, а затем подается вместе с рубленой зеленью и раскрошенной брынзой.

Картофель в духовке с брынзой

Ингредиенты:

  • картофель среднего размера – 6-7 шт.
  • фета или брынза – 200 г
  • соль, молотый перец
  • зеленый лук, укроп или петрушка – 1 пучок
  • оливковое масло
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Рецепт приготовления:

  1. Картофель хорошо помыть и обсушить бумажным полотенцем. Наколоть со всех сторон вилкой . Затем картофель смазать оливковым маслом, посыпать солью и молотым перцем. Выложить на противень в один слой.
  2. Отправить картофель в духовку. Выпекать при температуре 200 градусов в течение 1 часа. Готовый картофель должен легко прокалываться вилкой.
  3. Фету раскрошить и натереть на терке, зелень помыть и мелко порубить.
  4. Запеченный картофель разрезать на четыре части, полить оливковым маслом, посыпать зеленью и тертым сыром. Подавать сразу же после приготовления.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной в духовке. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.

Смотрите видео, как приготовить вкусный картофель с "секретом":

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Источник: "Сегодня"
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