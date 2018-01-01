Идея вкусного гарнира: запеченный картофель с брынзой и зеленью
Вы можете использовать молодой картофель
В этом рецепте картофель запекается в духовке до хрустящей корочки, а затем подается вместе с рубленой зеленью и раскрошенной брынзой.
Картофель в духовке с брынзой
Ингредиенты:
- картофель среднего размера – 6-7 шт.
- фета или брынза – 200 г
- соль, молотый перец
- зеленый лук, укроп или петрушка – 1 пучок
- оливковое масло
Рецепт приготовления:
- Картофель хорошо помыть и обсушить бумажным полотенцем. Наколоть со всех сторон вилкой . Затем картофель смазать оливковым маслом, посыпать солью и молотым перцем. Выложить на противень в один слой.
- Отправить картофель в духовку. Выпекать при температуре 200 градусов в течение 1 часа. Готовый картофель должен легко прокалываться вилкой.
- Фету раскрошить и натереть на терке, зелень помыть и мелко порубить.
- Запеченный картофель разрезать на четыре части, полить оливковым маслом, посыпать зеленью и тертым сыром. Подавать сразу же после приготовления.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной в духовке. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.
Смотрите видео, как приготовить вкусный картофель с "секретом":
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Источник: "Сегодня"