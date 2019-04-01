Идея вкусного ужина: куриная печень с томатно-яблочным соусом

Оригинальный рецепт приготовления куриной печени

Печень с яблоками и помидорами Фото: Depositphotos

Кисло-сладкий соус из яблок и томатного пюре идеально дополняет вкус жареной печени. Одно яблоко в рецепте можно заменить айвой – так получится еще интереснее.

Куриная печень с яблоками и томатом

Ингредиенты:

2 кисло-сладких яблока

500 г куриной печени

1 луковица

3 ст.л. томатной пасты

Соль, перец

Молотый мускатный орех или кориандр

Растительное масло

Для подачи:

Зелень

Яблоко

Сливочное масло

Сахар

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Рецепт приготовления:

Яблоки помыть, очистить и натереть на крупной терке. Перемешать с томатной пастой. Куриную печень помыть и срезать пленки. Разрезать на средние куски. Очищенный лук нарезать полукольцами. В сковороде разогреть растительное масло и обжарить лук до мягкости. Добавить и подрумянить печень. Влить яблочно-томатный соус и хорошо перемешать. Тушить на слабом огне под крышкой в течение 10 минут. Подавать печень вместе с зеленью и кусочками карамелизированного яблока.

Совет: чтобы приготовить карамелизированные яблоки, нарежьте очищенные яблоки пластинками и слегка обжарьте их на сковороде с кусочком сливочного масла и ложкой сахара.

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