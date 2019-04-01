Идея вкусного ужина: куриная печень с томатно-яблочным соусом
Оригинальный рецепт приготовления куриной печени
Кисло-сладкий соус из яблок и томатного пюре идеально дополняет вкус жареной печени. Одно яблоко в рецепте можно заменить айвой – так получится еще интереснее.
Куриная печень с яблоками и томатом
Ингредиенты:
- 2 кисло-сладких яблока
- 500 г куриной печени
- 1 луковица
- 3 ст.л. томатной пасты
- Соль, перец
- Молотый мускатный орех или кориандр
- Растительное масло
Для подачи:
- Зелень
- Яблоко
- Сливочное масло
- Сахар
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Рецепт приготовления:
- Яблоки помыть, очистить и натереть на крупной терке. Перемешать с томатной пастой.
- Куриную печень помыть и срезать пленки. Разрезать на средние куски.
- Очищенный лук нарезать полукольцами.
- В сковороде разогреть растительное масло и обжарить лук до мягкости.
- Добавить и подрумянить печень.
- Влить яблочно-томатный соус и хорошо перемешать. Тушить на слабом огне под крышкой в течение 10 минут.
- Подавать печень вместе с зеленью и кусочками карамелизированного яблока.
Совет: чтобы приготовить карамелизированные яблоки, нарежьте очищенные яблоки пластинками и слегка обжарьте их на сковороде с кусочком сливочного масла и ложкой сахара.
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Смотрите видео, как готовят паштет:
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Источник: Сегодня