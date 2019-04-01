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Идея вкусного ужина: куриная печень с томатно-яблочным соусом

Оригинальный рецепт приготовления куриной печени

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Печень с яблоками и помидорами
Печень с яблоками и помидорами
Фото: Depositphotos

Кисло-сладкий соус из яблок и томатного пюре идеально дополняет вкус жареной печени. Одно яблоко в рецепте можно заменить айвой – так получится еще интереснее. 

Куриная печень с яблоками и томатом

Ингредиенты:

  • 2 кисло-сладких яблока
  • 500 г куриной печени
  • 1 луковица
  • 3 ст.л. томатной пасты
  • Соль, перец
  • Молотый мускатный орех или кориандр
  • Растительное масло

Для подачи:

  • Зелень
  • Яблоко
  • Сливочное масло
  • Сахар

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Рецепт приготовления:

  1. Яблоки помыть, очистить и натереть на крупной терке. Перемешать с томатной пастой.
  2. Куриную печень помыть и срезать пленки. Разрезать на средние куски.
  3. Очищенный лук нарезать полукольцами.
  4. В сковороде разогреть растительное масло и обжарить лук до мягкости.
  5. Добавить и подрумянить печень. 
  6. Влить яблочно-томатный соус и хорошо перемешать. Тушить на слабом огне под крышкой в течение 10 минут.
  7. Подавать печень вместе с зеленью и кусочками карамелизированного яблока.

Совет: чтобы приготовить карамелизированные яблоки, нарежьте очищенные яблоки пластинками и слегка обжарьте их на сковороде с кусочком сливочного масла и ложкой сахара. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептами вкусных блюд из куриной печени.

Смотрите видео, как готовят паштет:

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Источник: Сегодня
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