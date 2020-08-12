Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Имам-баялды по-турецки: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа

Сегодня, 12:34

Рецепт фаршированных баклажанов с помидорами, перцем и чесноком

Имам-баялды – блюдо турецкой национальной кухни, которое очень популярно в Балканском регионе. Оно представляет собой половинки баклажанов, фаршированные тушеными на оливковом масле помидорами, луком и чесноком.

Пошаговый рецепт имам-баялды от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Имам-баялды

Баклажаны с начинкой по-турецки
Баклажаны с начинкой по-турецки
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 90 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 баклажана
  • 2 луковицы
  • 5 сладких зеленых перцев
  • 4 помидора
  • 12 зубчиков чеснока
  • 50 мл оливкового масла
  • Петрушка

Читайте также:
Как приготовить турецкий менемен: рецепт с видео от Григория Германа

Щепотка:

  • Кедровые орехи
  • Соль, перец
  • Сахар

Способ приготовления:

  1. Нарежьте лук полукольцами, почистите и нарежьте перец.
  2. Нарежьте только мясистую часть помидоров, чтобы они не были водянистыми.
  3. Баклажаны очистите, разрежьте до половины, чтобы не выпала начинка.
  4. На одной сковороде обжарьте баклажаны во фритюре, на другой – овощи, которые вы нарезали. Сначала обжарьте лук в течение 5 минут, посолите и добавьте немного сахара.
  5. Затем добавьте перец, жарьте 4 минуты. Добавьте помидоры, жарьте 4 минуты. Добавьте соль и немного сахара, кедровые орехи и черный перец. За 4 минуты до конца приготовления начинки добавьте чеснок.
  6. Нафаршируйте обжаренные баклажаны овощной смесью. Отправьте на 10 минут в разогретую до 190 ºС духовку.

Как подавать имам-баялды

Подавайте блюдо горячим в той посуде, в которой оно готовилось.

Напомним, ранее мы писали, как сделать мусаку из баклажанов с мясным фаршем, а также делились рецептами рулетиков из баклажанов с грецкими орехами.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт летнего салата с арбузом гриль и моцареллой Как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром Кабачки с фетой и зеленью: рецепт быстрой летней закуски Теплый салат из летних овощей с фетой: рецепт приготовления
овощи рецепт закуска баклажаны
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Модель Олена Омович показала неймовірні форми
Модель Олена Омович показала неймовірні форми
Самая красивая легкоатлетка в мини ошеломила длиной ног
Самая красивая легкоатлетка в мини ошеломила длиной ног
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Семенович в бане переплюнула даже Волочкову. Взрослые развлечения
Семенович в бане переплюнула даже Волочкову. Взрослые развлечения

Популярные статьи

Вчера, 17:03Food

Как приготовить варенье из сливы: ТОП-5 рецептов на зиму

Вчера, 16:01Психология

Как влюбить в себя парня: пять безотказных способов

Вчера, 15:51Events

Когда три Спаса в 2020 году: точные даты летних праздников

Вчера, 14:35Food

Как приготовить маковую начинку для пирогов, блинов и рулетов

Вчера, 11:51Fun

Длиной 122 метра: таинственный корабль нашли у берегов Антарктиды (фото, видео)

Вчера, 10:32Шоу-бизнес

Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова показала фото с девичника

Вчера, 10:31Food

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

Вчера, 10:31Fun

Пес помог котенку перейти через дорогу и попал на видео

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Дочь Оззи Осборна стала неузнаваемой после похудения на 39 кг: фото до и после

10 августаШоу-бизнес

Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

10 августаШоу-бизнес

Внучки Елизаветы II показали себя без макияжа: редкое фото

10 августаEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

10 августаFood

Маковый Спас-2020: что святят на Маковея

10 августаШоу-бизнес

Как дочь королевы Елизаветы II планирует отметить свое 70-летие: появились подробности

10 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 10 августа: Весам нужно быть доброжелательными, а Скорпионы почувствуют себя супергероями

9 августаШоу-бизнес

"Папа, я тебя люблю": Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына

Новости партнеров

Кексы из кабачков и сыра - рецепт: шикарное летнее лакомство
Кексы из кабачков и сыра - рецепт: шикарное летнее лакомство
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному
Как сегодня выглядят дети Миронова, Никулина, Высоцкого
Как сегодня выглядят дети Миронова, Никулина, Высоцкого
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Лорак поразила видом до и после пластики, звезду не узнать
Лорак поразила видом до и после пластики, звезду не узнать
Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото
Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото
Шизофрения или деменция? Фаны призывают «спасти Бритни Спирс»
Шизофрения или деменция? Фаны призывают «спасти Бритни Спирс»
Как выглядит 71-летняя Алла Пугачева после подтяжек (фото)
Как выглядит 71-летняя Алла Пугачева после подтяжек (фото)

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять