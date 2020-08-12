Имам-баялды по-турецки: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа
Рецепт фаршированных баклажанов с помидорами, перцем и чесноком
Имам-баялды – блюдо турецкой национальной кухни, которое очень популярно в Балканском регионе. Оно представляет собой половинки баклажанов, фаршированные тушеными на оливковом масле помидорами, луком и чесноком.
Пошаговый рецепт имам-баялды от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Имам-баялды
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 90 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 баклажана
- 2 луковицы
- 5 сладких зеленых перцев
- 4 помидора
- 12 зубчиков чеснока
- 50 мл оливкового масла
- Петрушка
Щепотка:
- Кедровые орехи
- Соль, перец
- Сахар
Способ приготовления:
- Нарежьте лук полукольцами, почистите и нарежьте перец.
- Нарежьте только мясистую часть помидоров, чтобы они не были водянистыми.
- Баклажаны очистите, разрежьте до половины, чтобы не выпала начинка.
- На одной сковороде обжарьте баклажаны во фритюре, на другой – овощи, которые вы нарезали. Сначала обжарьте лук в течение 5 минут, посолите и добавьте немного сахара.
- Затем добавьте перец, жарьте 4 минуты. Добавьте помидоры, жарьте 4 минуты. Добавьте соль и немного сахара, кедровые орехи и черный перец. За 4 минуты до конца приготовления начинки добавьте чеснок.
- Нафаршируйте обжаренные баклажаны овощной смесью. Отправьте на 10 минут в разогретую до 190 ºС духовку.
Как подавать имам-баялды
Подавайте блюдо горячим в той посуде, в которой оно готовилось.
Напомним, ранее мы писали, как сделать мусаку из баклажанов с мясным фаршем, а также делились рецептами рулетиков из баклажанов с грецкими орехами.
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