Имам-баялды по-турецки: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа

Рецепт фаршированных баклажанов с помидорами, перцем и чесноком

Имам-баялды – блюдо турецкой национальной кухни, которое очень популярно в Балканском регионе. Оно представляет собой половинки баклажанов, фаршированные тушеными на оливковом масле помидорами, луком и чесноком.

Пошаговый рецепт имам-баялды от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Имам-баялды

Баклажаны с начинкой по-турецки Фото: freepik.com

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

90 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 баклажана

2 луковицы

5 сладких зеленых перцев

4 помидора

12 зубчиков чеснока

50 мл оливкового масла

Петрушка

Щепотка:

Кедровые орехи

Соль, перец

Сахар

Способ приготовления:

Нарежьте лук полукольцами, почистите и нарежьте перец. Нарежьте только мясистую часть помидоров, чтобы они не были водянистыми. Баклажаны очистите, разрежьте до половины, чтобы не выпала начинка. На одной сковороде обжарьте баклажаны во фритюре, на другой – овощи, которые вы нарезали. Сначала обжарьте лук в течение 5 минут, посолите и добавьте немного сахара. Затем добавьте перец, жарьте 4 минуты. Добавьте помидоры, жарьте 4 минуты. Добавьте соль и немного сахара, кедровые орехи и черный перец. За 4 минуты до конца приготовления начинки добавьте чеснок. Нафаршируйте обжаренные баклажаны овощной смесью. Отправьте на 10 минут в разогретую до 190 ºС духовку.

Как подавать имам-баялды

Подавайте блюдо горячим в той посуде, в которой оно готовилось.

Напомним, ранее мы писали, как сделать мусаку из баклажанов с мясным фаршем, а также делились рецептами рулетиков из баклажанов с грецкими орехами.

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