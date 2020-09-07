Имбирный чай, горячий шоколад и золотое латте: лучшие безалкогольные напитки для осени

Согревающие напитки со специями помогут укрепить иммунитет осенью

Хотя холода еще не наступили, осенние дни сложно представить без горячих напитков. Ничто не согреет вас быстрее, чем чашка горячего шоколада или имбирного чая. От золотого латте до пряного яблочного сидра – приготовьтесь провести следующие месяцы с арсеналом необычных рецептов для прохладных вечеров.

Горячий шоколад с маршмэллоу

Горячий шоколад Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

240 г горького шоколада 72%

840 мл молока

240 мл жирных сливок

1 чайная ложка ванильного экстракта

Взбитые сливки и маршмэллоу – для подачи

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Способ приготовления:

Разломайте черный шоколад на кусочки, добавьте молоко и сливки. Доведите до кипения в сотейнике с толстым дном. Добавьте ваниль, снимите с плиты и перемешайте венчиком до получения однородной массы. Попробуйте, по желанию добавьте сахар. Перелейте горячий шоколад в пять чашек и подавайте, украсив взбитыми сливками и маршмэллоу.

Имбирный чай с пряностями от Юлии Высоцкой

Имбирный чай для иммунитета Фото: freepik.com

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 корень имбиря свежий

1 звездочка бадьяна – 1 шт.

1 палочка корицы

1/2 шт. лайма

Апельсиновая цедра – по вкусу

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Способ приготовления:

На мелкой терке натереть свежий корень имбиря, чтобы получилось примерно 1-2 ч. л. тертой массы. В заварочный чайник положить звездочку бадьяна, палочку корицы, добавить сок половины лайма, апельсиновую цедру и имбирь. В чайник положить звездочку бадьяна, палочку корицы, добавить сок половины лайма, апельсиновую цедру и имбирь. Можно добавить или не добавлять чай на свой вкус. Залить все кипятком, дать настояться.

Совет: В настоявшийся напиток можно добавить по вкусу немного меда или подать его отдельно.

Согревающий апельсиновый напиток с пряностями

Апельсиновый напиток для иммунитета Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

3/4 стакана свежевыжатого апельсинового сока

1/4 стакана воды

2-3 ч.л. меда или по вкусу

1/2 ч.л. свежего тертого имбиря или 1/2 ст.л. молотого

1/8 ч.л. корицы

1 гвоздика

Способ приготовления:

В маленькой кастрюле смешайте апельсиновый сок, воду, имбирь, корицу и гвоздику на среднем огне. Как только смесь нагреется, добавьте мед и перемешайте до полного растворения. Перелейте в кружку и наслаждайтесь.

Золотое латте от Кортни Кардашьян

Золотое латте Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1,5 стакана миндального или кокосового молока

2 ч.л. молотой куркумы

1 ст.л. кокосового масла

2 ч.л. сиропа агавы

Немного корицы

Щепотка соли и перца

1 финик

1/2 кусочка имбиря размером с большой палец

Способ приготовления:

Налейте миндальное или кокосовое молоко в кастрюлю. Нагрейте на среднем огне. Добавьте куркуму, кокосовое масло, сироп агавы, корицу, соль и перец и перемешайте. Как только жидкость начнет выделять пар, перелейте ее в блендер. Добавьте финик без косточки и кусочек очищенного имбиря. Взбейте до получения однородной массы. Перелейте в кружку и подавайте напиток теплым.

Яблочный сидр от Джейми Оливера

Горячий яблочный сидр Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

2 л нефильтрованного яблочного сока

6 гвоздик

3-4 звездочки аниса

1/4 мускатного ореха, мелко натертого

1 палочка корицы

1 стручок ванили, разрезанный пополам

Сок 1 апельсина

Сок 2 клементинов

1 гранат, сок и семена

4-5 столовых ложек мелкого сахара

Способ приготовления:

Вылейте сидр в большую кастрюлю на медленном огне и дайте ему прогреться в течение нескольких минут. Добавьте все специи и соки и увеличьте огонь. Когда смесь закипит, уменьшите нагрев и оставьте на 5–8 минут. Попробуйте напиток и добавьте сахар по вкусу. Разлейте горячий яблочный сидр в бокалы или кружки и подавайте теплым.

Напомним, ранее мы делились рецептом золотого молока, а также писали, как приготовить яблочный сидр с имбирем и апельсином.

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