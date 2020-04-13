Индийский дал с лепешками: постный рецепт от Марины Кухар
Телеведущая поделилась рецептом фирменного постного блюда
Великий пост 2020 начался 2 марта и будет длиться до 18 апреля. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.
В эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" телеведущая Марина Кухар поделилась рецептом постного индийского дала из красной чечевицы. Пошаговый процесс с видео смотрите ниже.
Индийский дал с лепешками
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 170 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г красной чечевицы
- 3 помидора
- 2 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 1/2 ч.л. кунжута
- 1/2 ч.л. кумина
- 1 ч.л. куркумы
- 1/2 ч.л. семян горчицы
- 1/2 ч.л. семян фенхеля
- 8 веточек кинзы
Для лепешек:
- 200 г грецкого йогурта
- 300 г муки
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Для лепешек смешать муку, соду и йогурт. Замесить тесто, тонко раскатать и пожарить лепешки на сковороде.
- Нарезать лук кубиками, измельчить чеснок. Обжарить на растительном масле до мягкости, добавить специи.
- Добавить чечевицу и залить водой на несколько сантиметров. Варить до почти полной готовности.
- Бланшировать помидоры, нарезать средними кусочками и добавить к чечевице. Тушить еще несколько минут.
- Посыпать блюдо нарезанной кинзой и подавать вместе с лепешками.
Полезный совет
Если вы строго придерживаетесь поста, используйте соевый йогурт.
Напомним, ранее мы делились рецептом постной лапши с креветками от Евгения Гашенко. Сегодня.Lifestyle также показывали, как сделать постную лазанью по рецепту Владимира Остапчука.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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