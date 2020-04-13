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Индийский дал с лепешками: постный рецепт от Марины Кухар

Телеведущая поделилась рецептом фирменного постного блюда

Ирина Павлина
Сегодня, 13:00

Великий пост 2020 начался 2 марта и будет длиться до 18 апреля. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.

В эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" телеведущая Марина Кухар поделилась рецептом постного индийского дала из красной чечевицы. Пошаговый процесс с видео смотрите ниже.

Индийский дал с лепешками

Индийский дал с лепешками
Индийский дал с лепешками
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 170 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г красной чечевицы
  • 3 помидора
  • 2 луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 1/2 ч.л. кунжута
  • 1/2 ч.л. кумина
  • 1 ч.л. куркумы
  • 1/2 ч.л. семян горчицы
  • 1/2 ч.л. семян фенхеля
  • 8 веточек кинзы

Для лепешек:

  • 200 г грецкого йогурта
  • 300 г муки
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Для лепешек смешать муку, соду и йогурт. Замесить тесто, тонко раскатать и пожарить лепешки на сковороде.
  2. Нарезать лук кубиками, измельчить чеснок. Обжарить на растительном масле до мягкости, добавить специи.
  3. Добавить чечевицу и залить водой на несколько сантиметров. Варить до почти полной готовности.
  4. Бланшировать помидоры, нарезать средними кусочками и добавить к чечевице. Тушить еще несколько минут.
  5. Посыпать блюдо нарезанной кинзой и подавать вместе с лепешками.

Полезный совет

Если вы строго придерживаетесь поста, используйте соевый йогурт.

Напомним, ранее мы делились рецептом постной лапши с креветками от Евгения Гашенко. Сегодня.Lifestyle также показывали, как сделать постную лазанью по рецепту Владимира Остапчука.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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