Индийский дал с лепешками: постный рецепт от Марины Кухар

Телеведущая поделилась рецептом фирменного постного блюда

Великий пост 2020 начался 2 марта и будет длиться до 18 апреля. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.

В эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" телеведущая Марина Кухар поделилась рецептом постного индийского дала из красной чечевицы. Пошаговый процесс с видео смотрите ниже.

Индийский дал с лепешками

Индийский дал с лепешками Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

170 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г красной чечевицы

3 помидора

2 луковицы

2 зубчика чеснока

1/2 ч.л. кунжута

1/2 ч.л. кумина

1 ч.л. куркумы

1/2 ч.л. семян горчицы

1/2 ч.л. семян фенхеля

8 веточек кинзы

Для лепешек:

200 г грецкого йогурта

300 г муки

Щепотка соли

Способ приготовления:

Для лепешек смешать муку, соду и йогурт. Замесить тесто, тонко раскатать и пожарить лепешки на сковороде. Нарезать лук кубиками, измельчить чеснок. Обжарить на растительном масле до мягкости, добавить специи. Добавить чечевицу и залить водой на несколько сантиметров. Варить до почти полной готовности. Бланшировать помидоры, нарезать средними кусочками и добавить к чечевице. Тушить еще несколько минут. Посыпать блюдо нарезанной кинзой и подавать вместе с лепешками.

Полезный совет

Если вы строго придерживаетесь поста, используйте соевый йогурт.

Напомним, ранее мы делились рецептом постной лапши с креветками от Евгения Гашенко. Сегодня.Lifestyle также показывали, как сделать постную лазанью по рецепту Владимира Остапчука.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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