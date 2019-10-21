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Испанская фабада: рецепт супа с фасолью и колбасками

Испанские блюда из фасоли – это, в первую очередь, фабада

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:27
Испанский суп фабада с фасолью
Испанский суп фабада с фасолью
Фото: Depositphotos

Испанский суп с фасолью – одно из традиционных блюд астурийской кухни. Фабада по-астурийски готовится с несколькими видами колбасы (обычно это чоризо и морсилья).

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Этот суп с крупной белой фасолью варится на медленном огне в течение нескольких часов. Считается, что фабада, как и вчерашний борщ, вкуснее на следующий день.

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Астурийцы едят фабаду зимой на обед. К фабаде подают сидр, пиво или вино.

Фабада по-астурийски

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 400 г белой фасоли
  • 170 г чоризо
  • 300 г копчено-вареной грудинки
  • 1 цыпленок корнишон, запеченный в духовке
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 луковицы средних размеров
  • 1 чайная ложка паприки
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Фасоль замочить в холодной воде на ночь.
  2. Слить воду, поместить фасоль в широкую кастрюлю с толстыми стенками, туда же отправить чоризо, грудинку (не нарезая их), а также разделенную пополам тушку цыпленка. Залить холодной водой, чтобы покрыть полностью все ингредиенты. Довести до кипения на среднем огне.
  3. В растительном масле обжарить до прозрачности нарезанный кубиками лук и измельченный чеснок. За несколько минут до окончания тушения добавить к ним паприку.
  4. Отправить лук с чесноком и паприкой в кастрюлю.
  5. Закрыть кастрюлю крышкой и готовить суп на медленном огне, пока фасоль не станет нежной. Это займет примерно полтора часа. В процессе варки добавить соль.
  6. Грудинку и чоризо извлекаем, нарезать на куски и вернуть обратно. Готовый суп получается густым.

Что такое цыпленок корнишон

Термин используется для обозначения мелких цыплят весом от 350 г. Мясо цыплят корнишонов можно назвать настоящим деликатесом, поскольку для него характерна особенная сочность и нежность.

Для приготовления мяса цыплят корнишонов можно использовать самые разнообразные способы кулинарной обработки – жарку, запекание, тушение, а также обжаривание.

Напомним, ранее мы делились рецептом чили кон карне с фасолью и тыквой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить кролика с фасолью и овощами в мультиварке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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