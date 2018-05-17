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Итальянская художница создает удивительные картины из пролитого кофе

Джулия Бернарделли превращает разлитый кофе в произведения искусства

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:54
Рисунки из разлитого кофе Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из разлитого кофе Фото: instagram.com/bernulia

Что мы можем делать с едой и кофе? Просто есть и пить, все верно. Но это правило не касается Bernulia, креативного фуд-блогера из Instagram.

Итальянская художница Джулия Бернарделли создает из разлитого кофе целый мир, полный разнообразных персонажей, сюжетов и историй. Она рисует оригинальные изображения и копии известных картин. 

Джулия в основном творит спонтанно – она никогда планирует свои работы заранее. Когда художница пьет кофе, то размышляет о деталях, которые она могла бы создать, если перевернет чашку с кофе на стол.

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В описании своего профиля в Instagram девушка цитирует известного джазового музыканта Майлза Дэвиса: "Мое будущее начинается каждое утро, когда я просыпаюсь. Каждый день я привношу что-нибудь творческое в свою жизнь". На данный момент у итальянки 84 тысячи подписчиков.

Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
Рисунки из кофе от итальянской художницы Фото: instagram.com/bernulia
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Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Сайт "Сегодня" также сообщал о художнице, которая "оживляет" свою еду с помощью игрушечных глаз. Кроме этого, мы рассказывали о 16-летнем подростке-вегане Хосе, который удивляет своих подписчиков невероятно красивыми десертами, и о британке, использующей еду, чтобы рассказать забавные визуальные истории.

Смотрите видео о геометрических тортах от Динары Касько:

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Источник: "Сегодня"
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