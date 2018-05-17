Итальянская художница создает удивительные картины из пролитого кофе
Джулия Бернарделли превращает разлитый кофе в произведения искусства
Что мы можем делать с едой и кофе? Просто есть и пить, все верно. Но это правило не касается Bernulia, креативного фуд-блогера из Instagram.
Итальянская художница Джулия Бернарделли создает из разлитого кофе целый мир, полный разнообразных персонажей, сюжетов и историй. Она рисует оригинальные изображения и копии известных картин.
Джулия в основном творит спонтанно – она никогда планирует свои работы заранее. Когда художница пьет кофе, то размышляет о деталях, которые она могла бы создать, если перевернет чашку с кофе на стол.
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В описании своего профиля в Instagram девушка цитирует известного джазового музыканта Майлза Дэвиса: "Мое будущее начинается каждое утро, когда я просыпаюсь. Каждый день я привношу что-нибудь творческое в свою жизнь". На данный момент у итальянки 84 тысячи подписчиков.
Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Сайт "Сегодня" также сообщал о художнице, которая "оживляет" свою еду с помощью игрушечных глаз. Кроме этого, мы рассказывали о 16-летнем подростке-вегане Хосе, который удивляет своих подписчиков невероятно красивыми десертами, и о британке, использующей еду, чтобы рассказать забавные визуальные истории.
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