Из арбуза и дыни: четыре рецепта летнего варенья

Сочная мякоть бахчевых идеально подходит для приготовления варенья

Варенье из арбузных корок Фото: depositphotos.com



Прилавки сейчас просто ло­­мятся от арбузов и дынь, и это при том, что основной их сезон еще впереди. Мы расскажем, как приготовить вкусные джемы и варенья из этих летних фруктов.

Джем из арбуза и красной смородины

Смородина отлично сочетается с арбузом Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

850 г красной смородины

850 г арбуза

500 г сахара

Рецепт приготовления:

Ягоды переберите, снимите с веточек и хорошо помойте. Разотрите вместе с сахаром. Мякоть арбуза мелко нарежьте и добавьте к перетертой смородине. Поставьте на огонь и варите около 40 минут. Остудите и протрите через сито. Перелейте джем в подготовленные банки и закройте крышками.

Варенье из арбузных корок

Из арбузных корок получается отличное варенье Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 кг арбузных корок

1.2 кг сахара

0.5 ч.л. молотой корицы

цедра и сок половины лимона

Рецепт приготовления:

С арбузных корок снимите жесткий верхний слой. Белую мякоть тщательно промойте и нарежьте кубиками. Каждый кусочек проколите вилкой. Засыпьте сахаром, перемешайте и оставьте на 10-12 часов. Поставьте на огонь и варите 10 минут на среднем огне. Снимите с плиты и остудите. Добавьте молотую корицу, лимонный сок и тертую цедру. Варите варенье еще 2 раза по 10-15 минут. Готовые арбузные корки должны стать прозрачными. Перелейте варенье из арбузных корок в стерилизованные банки и закупорьте. Храните в сухом прохладном месте.

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Дынный джем с яблочным соком

Джем из дыни Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

850 г мякоти дыни

850 г сахара

220 мл яблочного сока

Рецепт приготовления:

Дыню помойте, обсушите и очистите от кожуры. Разрежьте пополам и удалите семена. Мякоть нарежьте кубиками. Сложите дыню в миску или кастрюлю, добавьте яблочный сок. Доведите до кипения и варите в течение 10 минут. Затем добавьте сахар и варите в один прием до загустения. Перелейте джем в стерилизованные банки и закупорьте.

Варенье из дыни с ванилью

Варенье из дыни Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

850 г мякоти дыни

950 г сахара

щепотка ванилина

2 ст.л. лимонного сока

200 мл горячей воды

Рецепт приготовления:

Дыню помойте, обсушите и очистите от кожуры. Разрежьте пополам и удалите семена. Мякоть нарежьте кубиками. Добавьте в кипяток и варите в течение 7 минут. Откиньте на дуршлаг и обдайте холодной водой. Дайте жидкости стечь. Растворите сахар в 200 мл горячей воды. Залейте полученным сиропом дыню и оставьте на 5 часов. Доведите до кипения и варите в течение 5 минут. Оставьте на 7 часов. Снова доведите до кипения, добавьте лимонный сок и ванилин. Перелейте горячее варенье в стерилизованные банки и закупорьте.

Напомним, ранее мы сообщали, как нельзя есть дыни и арбузы. Сайт "Сегодня" также писал о главных диетах августа – арбузной, яблочной и дынной.

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