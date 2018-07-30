Из арбуза и дыни: четыре рецепта летнего варенья
Сочная мякоть бахчевых идеально подходит для приготовления варенья
Прилавки сейчас просто ломятся от арбузов и дынь, и это при том, что основной их сезон еще впереди. Мы расскажем, как приготовить вкусные джемы и варенья из этих летних фруктов.
Джем из арбуза и красной смородины
Ингредиенты:
- 850 г красной смородины
- 850 г арбуза
- 500 г сахара
Рецепт приготовления:
- Ягоды переберите, снимите с веточек и хорошо помойте. Разотрите вместе с сахаром.
- Мякоть арбуза мелко нарежьте и добавьте к перетертой смородине.
- Поставьте на огонь и варите около 40 минут. Остудите и протрите через сито.
- Перелейте джем в подготовленные банки и закройте крышками.
Варенье из арбузных корок
Ингредиенты:
- 1 кг арбузных корок
- 1.2 кг сахара
- 0.5 ч.л. молотой корицы
- цедра и сок половины лимона
Рецепт приготовления:
- С арбузных корок снимите жесткий верхний слой. Белую мякоть тщательно промойте и нарежьте кубиками. Каждый кусочек проколите вилкой.
- Засыпьте сахаром, перемешайте и оставьте на 10-12 часов.
- Поставьте на огонь и варите 10 минут на среднем огне. Снимите с плиты и остудите.
- Добавьте молотую корицу, лимонный сок и тертую цедру. Варите варенье еще 2 раза по 10-15 минут. Готовые арбузные корки должны стать прозрачными.
- Перелейте варенье из арбузных корок в стерилизованные банки и закупорьте. Храните в сухом прохладном месте.
Дынный джем с яблочным соком
Ингредиенты:
- 850 г мякоти дыни
- 850 г сахара
- 220 мл яблочного сока
Рецепт приготовления:
- Дыню помойте, обсушите и очистите от кожуры. Разрежьте пополам и удалите семена. Мякоть нарежьте кубиками.
- Сложите дыню в миску или кастрюлю, добавьте яблочный сок. Доведите до кипения и варите в течение 10 минут.
- Затем добавьте сахар и варите в один прием до загустения. Перелейте джем в стерилизованные банки и закупорьте.
Варенье из дыни с ванилью
Ингредиенты:
- 850 г мякоти дыни
- 950 г сахара
- щепотка ванилина
- 2 ст.л. лимонного сока
- 200 мл горячей воды
Рецепт приготовления:
- Дыню помойте, обсушите и очистите от кожуры. Разрежьте пополам и удалите семена. Мякоть нарежьте кубиками.
- Добавьте в кипяток и варите в течение 7 минут. Откиньте на дуршлаг и обдайте холодной водой. Дайте жидкости стечь.
- Растворите сахар в 200 мл горячей воды. Залейте полученным сиропом дыню и оставьте на 5 часов.
- Доведите до кипения и варите в течение 5 минут. Оставьте на 7 часов.
- Снова доведите до кипения, добавьте лимонный сок и ванилин.
- Перелейте горячее варенье в стерилизованные банки и закупорьте.
Напомним, ранее мы сообщали, как нельзя есть дыни и арбузы. Сайт "Сегодня" также писал о главных диетах августа – арбузной, яблочной и дынной.
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Источник: "Сегодня"