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Из арбуза и дыни: четыре рецепта летнего варенья

Сочная мякоть бахчевых идеально подходит для приготовления варенья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Варенье из арбузных корок Фото: depositphotos.com
Варенье из арбузных корок Фото: depositphotos.com


Прилавки сейчас просто ло­­мятся от арбузов и дынь, и это при том, что основной их сезон еще впереди. Мы расскажем, как приготовить вкусные джемы и варенья из этих летних фруктов.

Джем из арбуза и красной смородины

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Смородина отлично сочетается с арбузом
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 850 г красной смородины
  • 850 г арбуза
  • 500 г сахара

Рецепт приготовления:

  1. Ягоды переберите, снимите с веточек и хорошо помойте. Разотрите вместе с сахаром.
  2. Мякоть арбуза мелко нарежьте и добавьте к перетертой смородине.
  3. Поставьте на огонь и варите около 40 минут. Остудите и протрите через сито.
  4. Перелейте джем в подготовленные банки и закройте крышками.

Варенье из арбузных корок

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Из арбузных корок получается отличное варенье
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 кг арбузных корок
  • 1.2 кг сахара
  • 0.5 ч.л. молотой корицы
  • цедра и сок половины лимона

Рецепт приготовления:

  1. С арбузных корок снимите жесткий верхний слой. Белую мякоть тщательно промойте и нарежьте кубиками. Каждый кусочек проколите вилкой.
  2. Засыпьте сахаром, перемешайте и оставьте на 10-12 часов.
  3. Поставьте на огонь и варите 10 минут на среднем огне. Снимите с плиты и остудите.
  4. Добавьте молотую корицу, лимонный сок и тертую цедру. Варите варенье еще 2 раза по 10-15 минут. Готовые арбузные корки должны стать прозрачными.
  5. Перелейте варенье из арбузных корок в стерилизованные банки и закупорьте. Храните в сухом прохладном месте.
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Дынный джем с яблочным соком

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Джем из дыни
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 850 г мякоти дыни
  • 850 г сахара
  • 220 мл яблочного сока

Рецепт приготовления:

  1. Дыню помойте, обсушите и очистите от кожуры. Разрежьте пополам и удалите семена. Мякоть нарежьте кубиками.
  2. Сложите дыню в миску или кастрюлю, добавьте яблочный сок. Доведите до кипения и варите в течение 10 минут.
  3. Затем добавьте сахар и варите в один прием до загустения. Перелейте джем в стерилизованные банки и закупорьте.

Варенье из дыни с ванилью

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Варенье из дыни
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 850 г мякоти дыни
  • 950 г сахара
  • щепотка ванилина
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 200 мл горячей воды

Рецепт приготовления:

  1. Дыню помойте, обсушите и очистите от кожуры. Разрежьте пополам и удалите семена. Мякоть нарежьте кубиками.
  2. Добавьте в кипяток и варите в течение 7 минут. Откиньте на дуршлаг и обдайте холодной водой. Дайте жидкости стечь.
  3. Растворите сахар в 200 мл горячей воды. Залейте полученным сиропом дыню и оставьте на 5 часов.
  4. Доведите до кипения и варите в течение 5 минут. Оставьте на 7 часов.
  5. Снова доведите до кипения, добавьте лимонный сок и ванилин.
  6. Перелейте горячее варенье в стерилизованные банки и закупорьте.

Напомним, ранее мы сообщали, как нельзя есть дыни и арбузы. Сайт "Сегодня" также писал о главных диетах августа – арбузной, яблочной и дынной.

Смотрите видео, как выбрать крышки для домашней консервации:

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Источник: "Сегодня"
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