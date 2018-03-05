Из чего на самом деле сделаны колбасы и сардельки: памятка эксперта

Во время ревизий магазинов и супермаркетов Наталья Кудряшова часто обращает внимание зрителей на то, как важно читать состав продуктов перед покупкой. Но порой изощренный производитель заставляет покупателей читать между строк. И, как уверяет наш эксперт, этому тоже можно запросто научиться.



"Возьмем, например, колбасные изделия. Ведь многие из нас любят лакомиться той же колбаской, сосисками и сардельками. Во-первых, это вкусно. Да и чего уж там скрывать – это удобно в быту. Потратил несколько минут на варку сосисок, и вот тебе: незатейливый ужин готов. Отмечу, что грамотность покупателей при выборе колбасных изделий заметно возросла.

Многие читают состав продукта, прежде чем его купить. Но, к сожалению, чем больше растет внимательность покупателей, тем хитрее написан состав этих продуктов на этикетке", − отмечает Наталья.

Как призналась телеведущая, недавно она наблюдала в супермаркете интересный случай. Женщина очень внимательно изучала состав колбасы. Ради этого она достала не только очки, но и лупу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как и где правильно выбрать мед: советы Натальи Кудряшовой

"Удовлетворенная прочитанным, она устремилась на кассу вместе с этой колбасой. С победным возгласом: "Вау! Да тут сплошное мясо!". И тут мне стало интересно. Беру и я эту же колбасу с витрины. Читаю состав: мясное сырье – 74%. Но дело вот в чем. Каждому любителю колбас стоит знать, что надпись на этикетке "мясное сырье" совсем не то же самое, что и мясо, которые привыкли видеть люди. Мясным сырьем могут быть жилы, шкуры и даже кости! Абсолютно все части тела животных, учитывая модернизированную химическую промышленность, годятся для приготовления сосисок", − разъясняет Наталья Кудряшова.

Известно, что промышленные мясорубки могут перемолоть все, включая рога и копыта. А порошок, которым посыпается это сырье на этапе обработки, придает ему пастообразную форму.

"И упрекнуть производителя, в принципе, не в чем. Ведь на этикетке заведомо написана вся правда: мясное сырье – 74%. Но и есть перемолотые хрящи и кости, согласитесь, неприятно и не полезно", − отмечает эксперт. Возможно, зная об этом нюансе, некоторые любители сарделек не рискнули бы купить их на ужин.

"Потому, важно не только читать состав и проверять срок годности, но и обращать внимание на формулировки. И не обманываться производителями, даже если очень хочется им поверить. А тем, кто не может представить жизнь без колбас и сосисок, несмотря на написанные выше вещи, советую покупать их не в супермаркетах, а в специализированных магазинах", − рекомендует Наталья.

Напомним, ранее Наталья Кудряшова рассказала, есть ли порядок на птичьем рынке. Ведущая также поделилась советами по выбору фарша.