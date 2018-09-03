Из курицы и говядины: рецепты самых вкусных митболов

Готовим мясные шарики с соусами из сезонных овощей

Митболы с овощным соусом Фото: Mrsiraphol / Freepik

Модные сейчас митболы – довольно простое и универсальное блюдо. Их можно добавлять куда угодно: в пасту, в сэндвичи или просто есть с гарниром. Мы приготовили два варианта митболов: говяжьи и куриные с разными соусами.

Митболы с соусами из овощей

Ингредиенты на 6-8 порций:

Для фарша:

Говяжий фарш – 500 г

Куриный фарш – 500 г

Белый хлеб — полбатона

Молоко – 250 мл

Яйцо – 1 шт.

Лук – 150 г

Масло оливковое – 50 мл

Чеснок – 30 г

Кориандр, листья пажитника – 1/2 ч.л.

Аджика - 1/2 ч.л.

Черный перец, соль

Кинза, базилик, укроп, петрушка, мята

Для соусов:

Помидоры – 2 кг

Баклажаны – 500 г

Лук – 250 г

Перец болгарский – 500 г

Масло оливковое – 100 мл

Чеснок – 30 г

Остатки зелени

Соль, черный перец

Рецепт приготовления:

Лук рубим мелким кубиком, пассеруем. Батон чистим от корок, крошим. Молоко греем до кипения, завариваем им батон, добавляем чеснок, пробиваем блендером до однородного состояния. Говяжий и куриный фарши кладем в разные миски, каждому достается по половине: заваренного хлеба, лука и яйца, а также соль и черный перец. Зелень добавляем по своему вкусу. Разогреваем духовку до 180 °C. Хорошо вымешиваем. Смазываем руки маслом и лепим мясные шары, которые аккуратно кладем на глубокий противень или в форму для запекания. Отправляем митболы в печь на 15 минут. Разница с фрикадельками появляется на этой стадии – митболы запекают, а фрикадельки – нет. Готовим соусы. Томаты ошпариваем кипятком, снимаем кожицу, вырезаем плодоножки, давим руками, добавляем немного рубленого чеснока, оливкового масла, соли, и побольше зелени. Для второго соуса мелко рубим лук, болгарский перец и баклажаны. Обжариваем лук, потом кладем к нему баклажаны и перец, добавляем немного воды, солим и тушим до мягкости. Под конец сдабриваем небольшим количеством томатного соуса, остатками чеснока и также кучей зелени. Соусами заливаем митболы и оставляем в духовке уже при 200 °C еще на 10 минут. Добавляем готовые митболы в пасту или едим так, с гарниром и, главное, с удовольствием.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить мясные шарики по рецепту Марты Стюарт. Мы также рассказывали, как приготовить постные спагетти с помидорами и маслинами.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом: