Из курицы и говядины: рецепты самых вкусных митболов
Готовим мясные шарики с соусами из сезонных овощей
Модные сейчас митболы – довольно простое и универсальное блюдо. Их можно добавлять куда угодно: в пасту, в сэндвичи или просто есть с гарниром. Мы приготовили два варианта митболов: говяжьи и куриные с разными соусами.
Митболы с соусами из овощей
Ингредиенты на 6-8 порций:
Для фарша:
- Говяжий фарш – 500 г
- Куриный фарш – 500 г
- Белый хлеб — полбатона
- Молоко – 250 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Лук – 150 г
- Масло оливковое – 50 мл
- Чеснок – 30 г
- Кориандр, листья пажитника – 1/2 ч.л.
- Аджика - 1/2 ч.л.
- Черный перец, соль
- Кинза, базилик, укроп, петрушка, мята
Для соусов:
- Помидоры – 2 кг
- Баклажаны – 500 г
- Лук – 250 г
- Перец болгарский – 500 г
- Масло оливковое – 100 мл
- Чеснок – 30 г
- Остатки зелени
- Соль, черный перец
Рецепт приготовления:
- Лук рубим мелким кубиком, пассеруем.
- Батон чистим от корок, крошим. Молоко греем до кипения, завариваем им батон, добавляем чеснок, пробиваем блендером до однородного состояния.
- Говяжий и куриный фарши кладем в разные миски, каждому достается по половине: заваренного хлеба, лука и яйца, а также соль и черный перец. Зелень добавляем по своему вкусу.
- Разогреваем духовку до 180 °C.
- Хорошо вымешиваем. Смазываем руки маслом и лепим мясные шары, которые аккуратно кладем на глубокий противень или в форму для запекания.
- Отправляем митболы в печь на 15 минут. Разница с фрикадельками появляется на этой стадии – митболы запекают, а фрикадельки – нет.
- Готовим соусы. Томаты ошпариваем кипятком, снимаем кожицу, вырезаем плодоножки, давим руками, добавляем немного рубленого чеснока, оливкового масла, соли, и побольше зелени.
- Для второго соуса мелко рубим лук, болгарский перец и баклажаны. Обжариваем лук, потом кладем к нему баклажаны и перец, добавляем немного воды, солим и тушим до мягкости.
- Под конец сдабриваем небольшим количеством томатного соуса, остатками чеснока и также кучей зелени.
- Соусами заливаем митболы и оставляем в духовке уже при 200 °C еще на 10 минут.
- Добавляем готовые митболы в пасту или едим так, с гарниром и, главное, с удовольствием.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить мясные шарики по рецепту Марты Стюарт. Мы также рассказывали, как приготовить постные спагетти с помидорами и маслинами.
Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом:
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Источник: edim.tv