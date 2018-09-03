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Из курицы и говядины: рецепты самых вкусных митболов

Готовим мясные шарики с соусами из сезонных овощей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:37
Митболы с овощным соусом Фото: Mrsiraphol / Freepik
Митболы с овощным соусом Фото: Mrsiraphol / Freepik

Модные сейчас митболы – довольно простое и универсальное блюдо. Их можно добавлять куда угодно: в пасту, в сэндвичи или просто есть с гарниром. Мы приготовили два варианта митболов: говяжьи и куриные с разными соусами.

Митболы с соусами из овощей

Ингредиенты на 6-8 порций:

Для фарша:

  • Говяжий фарш – 500 г
  • Куриный фарш – 500 г
  • Белый хлеб — полбатона
  • Молоко – 250 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук – 150 г
  • Масло оливковое – 50 мл
  • Чеснок – 30 г
  • Кориандр, листья пажитника – 1/2 ч.л.
  • Аджика - 1/2 ч.л.
  • Черный перец, соль
  • Кинза, базилик, укроп, петрушка, мята

Для соусов:

  • Помидоры – 2 кг
  • Баклажаны – 500 г
  • Лук – 250 г
  • Перец болгарский – 500 г
  • Масло оливковое – 100 мл
  • Чеснок – 30 г
  • Остатки зелени
  • Соль, черный перец
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Рецепт приготовления:

  1. Лук рубим мелким кубиком, пассеруем.
  2. Батон чистим от корок, крошим. Молоко греем до кипения, завариваем им батон, добавляем чеснок, пробиваем блендером до однородного состояния.
  3. Говяжий и куриный фарши кладем в разные миски, каждому достается по половине: заваренного хлеба, лука и яйца, а также соль и черный перец. Зелень добавляем по своему вкусу.
  4. Разогреваем духовку до 180 °C.
  5. Хорошо вымешиваем. Смазываем руки маслом и лепим мясные шары, которые аккуратно кладем на глубокий противень или в форму для запекания.
  6. Отправляем митболы в печь на 15 минут. Разница с фрикадельками появляется на этой стадии – митболы запекают, а фрикадельки – нет.
  7. Готовим соусы. Томаты ошпариваем кипятком, снимаем кожицу, вырезаем плодоножки, давим руками, добавляем немного рубленого чеснока, оливкового масла, соли, и побольше зелени.
  8. Для второго соуса мелко рубим лук, болгарский перец и баклажаны. Обжариваем лук, потом кладем к нему баклажаны и перец, добавляем немного воды, солим и тушим до мягкости.
  9. Под конец сдабриваем небольшим количеством томатного соуса, остатками чеснока и также кучей зелени.
  10. Соусами заливаем митболы и оставляем в духовке уже при 200 °C еще на 10 минут.
  11. Добавляем готовые митболы в пасту или едим так, с гарниром и, главное, с удовольствием.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить мясные шарики по рецепту Марты Стюарт. Мы также рассказывали, как приготовить постные спагетти с помидорами и маслинами.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом:

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Источник: edim.tv
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