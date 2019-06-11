Кабачки по-корейски на зиму: как законсервировать

Узнайте, как приготовить пикантный салат из кабачков по-корейски на зиму

Кабачки по-корейски рецепт на зиму: фото

Попробуйте кабачки по-корейски на зиму с приправой – это отличный способ заготовить острую пикантную закуску из популярного овоща с совершенно новым вкусом.

Смотрите видео, как приготовить кабачковое варенье со вкусом ананасов:

Азиатская кухня отличается любовью ко всевозможным пряностям, специям, маринадам, так что даже такой совершенно нейтральный плод, как кабачок, она способна заставить заиграть новыми вкусовыми красками и проявить себя в виде острой закуски.

Читайте также Как правильно заморозить кабачки на зиму

Рекомендуем вам салат – кабачки по-корейски на зиму. Рецепты позволяют экспериментировать с разнообразными овощами, благодаря чему вкус каждый раз получается новым и интересным.

Чтобы закатать корейские кабачки на зиму, вам понадобится:

3 кг кабачков,

полкило моркови,

полкило лука,

полкило красного болгарского перца,

1 головка чеснока,

1 пучок укропа,

20 г корейской приправы,

1 стакан растительного масла,

1 стакан 9%-го уксуса,

1 стакан сахара,

2 ст. ложки соли.

Кабачки по-корейски на зиму – пошаговый рецепт приготовления:

Перед тем как закрыть кабачки по-корейски на зиму, важно правильно выбрать овощи. Кабачки следует брать молоденькие и с тонкой шкуркой. Морковь должна быть сладкая и сочная. Болгарский перец для красоты салата возьмите разных цветов, но тоже сладкий и мясистый. Все овощи хорошенько помойте, почистите и обсушите. Морковь и кабачки потрите на специальной тонкой терке для корейской моркови. С перцем и луком так не получится, поэтому нашинкуйте их ножом тонкой соломкой по размеру кабачков. Мелко покрошите зелень. Чеснок потрите на мелкой терке или пропустите через пресс. Добавьте в него приправу для корейской моркови, соль, сахар, уксус, масло и хорошенько перемешайте маринад, чтобы все растворилось. Соедините все овощи и зелень, залейте маринадом и перемешайте. Накройте крышкой и оставьте на 3 часа, чтобы овощи пустили сок и промариновались. Далее можно приступать к консервации кабачков по-корейски на зиму. По данному рецепту закатать кабачки по-корейски на зиму без стерилизации не получится, потому что овощи у нас сырые и не прошли тепловую обработку. Поэтому подготовьте посуду для консервации: простелиризуйте банки и крышки. Замаринованные овощи вместе с маринадом плотно разложите по баночкам, оставляя немного места до верха банки. Накройте банки крышками. Далее процесс приготовления кабачков по-корейски на зиму предполагает стерилизацию. Поставьте банки в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения и стерилизуйте: пол-литровые банки – 20 минут, а литровые – 40 минут с момента закипания. Затем банки закатайте, переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Хранить закатку следует в прохладном темном месте.

Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram