Кабачки по-корейски на зиму: как законсервировать
Узнайте, как приготовить пикантный салат из кабачков по-корейски на зиму
Попробуйте кабачки по-корейски на зиму с приправой – это отличный способ заготовить острую пикантную закуску из популярного овоща с совершенно новым вкусом.
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Азиатская кухня отличается любовью ко всевозможным пряностям, специям, маринадам, так что даже такой совершенно нейтральный плод, как кабачок, она способна заставить заиграть новыми вкусовыми красками и проявить себя в виде острой закуски.
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Рекомендуем вам салат – кабачки по-корейски на зиму. Рецепты позволяют экспериментировать с разнообразными овощами, благодаря чему вкус каждый раз получается новым и интересным.
Чтобы закатать корейские кабачки на зиму, вам понадобится:
- 3 кг кабачков,
- полкило моркови,
- полкило лука,
- полкило красного болгарского перца,
- 1 головка чеснока,
- 1 пучок укропа,
- 20 г корейской приправы,
- 1 стакан растительного масла,
- 1 стакан 9%-го уксуса,
- 1 стакан сахара,
- 2 ст. ложки соли.
Кабачки по-корейски на зиму – пошаговый рецепт приготовления:
- Перед тем как закрыть кабачки по-корейски на зиму, важно правильно выбрать овощи. Кабачки следует брать молоденькие и с тонкой шкуркой. Морковь должна быть сладкая и сочная. Болгарский перец для красоты салата возьмите разных цветов, но тоже сладкий и мясистый.
- Все овощи хорошенько помойте, почистите и обсушите. Морковь и кабачки потрите на специальной тонкой терке для корейской моркови.
- С перцем и луком так не получится, поэтому нашинкуйте их ножом тонкой соломкой по размеру кабачков. Мелко покрошите зелень.
- Чеснок потрите на мелкой терке или пропустите через пресс. Добавьте в него приправу для корейской моркови, соль, сахар, уксус, масло и хорошенько перемешайте маринад, чтобы все растворилось.
- Соедините все овощи и зелень, залейте маринадом и перемешайте. Накройте крышкой и оставьте на 3 часа, чтобы овощи пустили сок и промариновались. Далее можно приступать к консервации кабачков по-корейски на зиму.
- По данному рецепту закатать кабачки по-корейски на зиму без стерилизации не получится, потому что овощи у нас сырые и не прошли тепловую обработку. Поэтому подготовьте посуду для консервации: простелиризуйте банки и крышки.
- Замаринованные овощи вместе с маринадом плотно разложите по баночкам, оставляя немного места до верха банки. Накройте банки крышками.
- Далее процесс приготовления кабачков по-корейски на зиму предполагает стерилизацию. Поставьте банки в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения и стерилизуйте: пол-литровые банки – 20 минут, а литровые – 40 минут с момента закипания.
- Затем банки закатайте, переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Хранить закатку следует в прохладном темном месте.
Приятного аппетита!
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