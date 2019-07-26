Кабачковая икра с майонезом: как приготовить на зиму
Икра из кабачков с майонезом – вкусная и простая закуска
Рецепт кабачковой икры с майонезом пригодится тем, кто хочет приготовить вкусную заготовку на зиму. Чтобы получить особенно гладкую, нежную икру, нужно пропустить сырые кабачки через мясорубку, а уже после обжаривания и тушения, всю овощную массу взбить погружным блендером.
Смотрите видео, как приготовить холодную закуску из кабачков:
Для приготовления кабачковой икры нужна глубокая кастрюля. Лучше всего подойдет посуда из чугуна или нержавеющей стали. Очень важно, чтобы кастрюля имела достаточно толстое дно – так овощная масса будет прогреваться равномерно и не подгорит.
Икра из кабачков с майонезом
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 3 кг кабачков
- 500 г лука
- 250 г майонеза
- 250 г томатной пасты
- 150 мл растительного масла
- 2,5 ст. л. с горкой сахара
- 2 ст. л. крупной соли
- 0,5 ч. л. черного молотого перца
- 2 лавровых листа
- 1 головка чеснока
- 2 ч.л. 9% уксуса
Способ приготовления:
- Кабачки хорошо помыть, по желанию очистить от кожуры. Мякоть крупно нарезать, удалить большие семечки.
- Лук очистить от шелухи и нарезать.
- Пропустить кабачки и лук через мясорубку.
- Отправить измельченные овощи в большую кастрюлю с толстым дном. Добавить соль, сахар, майонез и томатную пасту. Довести до кипения и тушить на небольшом огне 1 час.
- Добавить молотый перец, пропущенный через пресс чеснок, лавровый лист и растительное масло. Тушить еще 1 час.
- В конце приготовления убрать лавровый лист. Добавить уксус и взбить кабачковую икру погружным блендером до получения однородной массы.
- Разложить горячую икру из кабачков с майонезом в стерилизованные банки и закупорить прокипяченными металлическими крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть одеялом и дать полностью остыть.
- Хранить кабачковую икру с майонезом в прохладном месте.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром. "Сегодня" также рассказывали, как заморозить кабачки на зиму.
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