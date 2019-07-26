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Кабачковая икра с майонезом: как приготовить на зиму

Икра из кабачков с майонезом – вкусная и простая закуска

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:59
Кабачковая икра на зиму с майонезом
Кабачковая икра на зиму с майонезом
Фото: Depositphotos

Рецепт кабачковой икры с майонезом пригодится тем, кто хочет приготовить вкусную заготовку на зиму. Чтобы получить особенно гладкую, нежную икру, нужно пропустить сырые кабачки через мясорубку, а уже после обжаривания и тушения, всю овощную массу взбить погружным блендером.

Смотрите видео, как приготовить холодную закуску из кабачков:

Для приготовления кабачковой икры нужна глубокая кастрюля. Лучше всего подойдет посуда из чугуна или нержавеющей стали. Очень важно, чтобы кастрюля имела достаточно толстое дно – так овощная масса будет прогреваться равномерно и не подгорит.

Икра из кабачков с майонезом

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 3 кг кабачков
  • 500 г лука
  • 250 г майонеза
  • 250 г томатной пасты
  • 150 мл растительного масла
  • 2,5 ст. л. с горкой сахара
  • 2 ст. л. крупной соли
  • 0,5 ч. л. черного молотого перца
  • 2 лавровых листа
  • 1 головка чеснока 
  • 2 ч.л. 9% уксуса

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Способ приготовления:

  1. Кабачки хорошо помыть, по желанию очистить от кожуры. Мякоть крупно нарезать, удалить большие семечки.
  2. Лук очистить от шелухи и нарезать.
  3. Пропустить кабачки и лук через мясорубку.
  4. Отправить измельченные овощи в большую кастрюлю с толстым дном. Добавить соль, сахар, майонез и томатную пасту. Довести до кипения и тушить на небольшом огне 1 час.
  5. Добавить молотый перец, пропущенный через пресс чеснок, лавровый лист и растительное масло. Тушить еще 1 час.
  6. В конце приготовления убрать лавровый лист. Добавить уксус и взбить кабачковую икру погружным блендером до получения однородной массы.
  7. Разложить горячую икру из кабачков с майонезом в стерилизованные банки и закупорить прокипяченными металлическими крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть одеялом и дать полностью остыть.
  8. Хранить кабачковую икру с майонезом в прохладном месте.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром. "Сегодня" также рассказывали, как заморозить кабачки на зиму.

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Источник: Сегодня
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