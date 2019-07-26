Кабачковая икра с майонезом: как приготовить на зиму

Икра из кабачков с майонезом – вкусная и простая закуска

Кабачковая икра на зиму с майонезом Фото: Depositphotos

Рецепт кабачковой икры с майонезом пригодится тем, кто хочет приготовить вкусную заготовку на зиму. Чтобы получить особенно гладкую, нежную икру, нужно пропустить сырые кабачки через мясорубку, а уже после обжаривания и тушения, всю овощную массу взбить погружным блендером.

Смотрите видео, как приготовить холодную закуску из кабачков:

Для приготовления кабачковой икры нужна глубокая кастрюля. Лучше всего подойдет посуда из чугуна или нержавеющей стали. Очень важно, чтобы кастрюля имела достаточно толстое дно – так овощная масса будет прогреваться равномерно и не подгорит.

Икра из кабачков с майонезом

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

3 кг кабачков

500 г лука

250 г майонеза

250 г томатной пасты

150 мл растительного масла

2,5 ст. л. с горкой сахара

2 ст. л. крупной соли

0,5 ч. л. черного молотого перца

2 лавровых листа

1 головка чеснока

2 ч.л. 9% уксуса

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Способ приготовления:

Кабачки хорошо помыть, по желанию очистить от кожуры. Мякоть крупно нарезать, удалить большие семечки. Лук очистить от шелухи и нарезать. Пропустить кабачки и лук через мясорубку. Отправить измельченные овощи в большую кастрюлю с толстым дном. Добавить соль, сахар, майонез и томатную пасту. Довести до кипения и тушить на небольшом огне 1 час. Добавить молотый перец, пропущенный через пресс чеснок, лавровый лист и растительное масло. Тушить еще 1 час. В конце приготовления убрать лавровый лист. Добавить уксус и взбить кабачковую икру погружным блендером до получения однородной массы. Разложить горячую икру из кабачков с майонезом в стерилизованные банки и закупорить прокипяченными металлическими крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть одеялом и дать полностью остыть. Хранить кабачковую икру с майонезом в прохладном месте.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром. "Сегодня" также рассказывали, как заморозить кабачки на зиму.

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