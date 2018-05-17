Рецепт сытного завтрака: кабачковая запеканка в мультиварке
Очень вкусная запеканка из кабачков, зелени и плавленого сыра
Кабачковая запеканка – полезное и вкусное блюдо для всей семьи. Для рецепта лучше всего подойдут кабачки без грубой кожицы и семян.
Запеканка из кабачков в мультиварке
Ингредиенты:
- молодые кабачки – 400 г
- твердый сыр – 100 г
- яйца – 2 шт.
- сметана или творожный сыр – 100 г
- сода – 0,5 ч.л.
- мука – 100 г
- зелень,
- соль – 0,5 ч.л.
Рецепт приготовления:
- Кабачок натираем на средней терке, солим и даем постоять.
- Сыр очень мелко нарезаем или натираем, мелко рубим зелень. Соду перемешиваем со сметаной, оставляем на 5 минут, добавляем яйца, взбиваем венчиком.
- Добавляем муку, перемешиваем. Затем туда же добавляем сыр и зелень, смешиваем.
- Кабачок хорошо отжимаем и добавляем к общей массе.
- Выливаем в смазанную маслом форму мультиварки. Готовим в режиме "Выпечка" 60 минут. В духовке запеканка будет готова через 40-50 минут при температуре 180 градусов.
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Источник: "Сегодня"