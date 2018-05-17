Рецепт сытного завтрака: кабачковая запеканка в мультиварке

Очень вкусная запеканка из кабачков, зелени и плавленого сыра

Запеканка из кабачков Фото: depositphotos.com

Кабачковая запеканка – полезное и вкусное блюдо для всей семьи. Для рецепта лучше всего подойдут кабачки без грубой кожицы и семян.

Запеканка из кабачков в мультиварке

Ингредиенты:

молодые кабачки – 400 г

твердый сыр – 100 г

яйца – 2 шт.

сметана или творожный сыр – 100 г

сода – 0,5 ч.л.

мука – 100 г

зелень,

соль – 0,5 ч.л.

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Рецепт приготовления:

Кабачок натираем на средней терке, солим и даем постоять. Сыр очень мелко нарезаем или натираем, мелко рубим зелень. Соду перемешиваем со сметаной, оставляем на 5 минут, добавляем яйца, взбиваем венчиком. Добавляем муку, перемешиваем. Затем туда же добавляем сыр и зелень, смешиваем. Кабачок хорошо отжимаем и добавляем к общей массе. Выливаем в смазанную маслом форму мультиварки. Готовим в режиме "Выпечка" 60 минут. В духовке запеканка будет готова через 40-50 минут при температуре 180 градусов.

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