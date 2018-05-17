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Рецепт сытного завтрака: кабачковая запеканка в мультиварке

Очень вкусная запеканка из кабачков, зелени и плавленого сыра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:42
Запеканка из кабачков Фото: depositphotos.com
Запеканка из кабачков Фото: depositphotos.com

Кабачковая запеканка – полезное и вкусное блюдо для всей семьи. Для рецепта лучше всего подойдут кабачки без грубой кожицы и семян.

Запеканка из кабачков в мультиварке

Ингредиенты:

  • молодые кабачки – 400 г
  • твердый сыр – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • сметана или творожный сыр – 100 г
  • сода – 0,5 ч.л.
  • мука – 100 г
  • зелень,
  • соль – 0,5 ч.л.
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Рецепт приготовления:

  1. Кабачок натираем на средней терке, солим и даем постоять.
  2. Сыр очень мелко нарезаем или натираем, мелко рубим зелень. Соду перемешиваем со сметаной, оставляем на 5 минут, добавляем яйца, взбиваем венчиком.
  3. Добавляем муку, перемешиваем. Затем туда же добавляем сыр и зелень, смешиваем.
  4. Кабачок хорошо отжимаем и добавляем к общей массе.
  5. Выливаем в смазанную маслом форму мультиварки. Готовим в режиме "Выпечка" 60 минут. В духовке запеканка будет готова через 40-50 минут при температуре 180 градусов.

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Источник: "Сегодня"

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