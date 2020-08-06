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Кабачковые палочки в сырной панировке: рецепт аппетитной летней закуски

Сегодня, 16:25

Эта вегетарианская закуска станет настоящим хитом летней вечеринки

Хрустящие снаружи и нежные внутри, эти кабачковые палочки в сырной панировке – настоящие рекордсмены по исчезновению со стола! Простая и быстрая закуска понравится как детям, так и взрослым. Рекомендуется подавать со сметанным, сливочным или томатным соусом.

Хрустящие палочки из кабачков

Хрустящие кабачки с сыром
Хрустящие кабачки с сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 196 ккал

Ингредиенты:

  • 2 молодых кабачка среднего размера
  • 1 яйцо
  • 1 ст. панировочных сухарей
  • 1/2 ст. натертого твердого сыра (например, пармезана)
  • Чесночный порошок (по желанию)
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Нагреть духовку до 200 °С.
  2. Кабачки хорошо промыть и нарезать длинными палочками.
  3. В маленькой миске смешать яйцо, соль и перец.
  4. В другой миске смешать панировочные сухари, сыр, чесночный порошок и немного соли.
  5. Погрузить кабачковые палочки сначала в яйцо, затем в панировочную смесь и выкладывать на застеленный пергаментом противень.
  6. Выпекать 25–35 минут до румяного золотистого цвета.

Как подавать блюдо

Подавать кабачковые палочки вместе с любимыми соусами или домашним йогуртовым дипом.

Смотрите видео, как приготовить сырные наггетсы:

Напомним, ранее мы писали, как сделать полезные кабачковые оладьи в духовке.

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Источник: domashniy.ru
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