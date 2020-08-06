Кабачковые палочки в сырной панировке: рецепт аппетитной летней закуски
Эта вегетарианская закуска станет настоящим хитом летней вечеринки
Хрустящие снаружи и нежные внутри, эти кабачковые палочки в сырной панировке – настоящие рекордсмены по исчезновению со стола! Простая и быстрая закуска понравится как детям, так и взрослым. Рекомендуется подавать со сметанным, сливочным или томатным соусом.
Хрустящие палочки из кабачков
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 196 ккал
Ингредиенты:
- 2 молодых кабачка среднего размера
- 1 яйцо
- 1 ст. панировочных сухарей
- 1/2 ст. натертого твердого сыра (например, пармезана)
- Чесночный порошок (по желанию)
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Нагреть духовку до 200 °С.
- Кабачки хорошо промыть и нарезать длинными палочками.
- В маленькой миске смешать яйцо, соль и перец.
- В другой миске смешать панировочные сухари, сыр, чесночный порошок и немного соли.
- Погрузить кабачковые палочки сначала в яйцо, затем в панировочную смесь и выкладывать на застеленный пергаментом противень.
- Выпекать 25–35 минут до румяного золотистого цвета.
Как подавать блюдо
Подавать кабачковые палочки вместе с любимыми соусами или домашним йогуртовым дипом.
Смотрите видео, как приготовить сырные наггетсы:
Напомним, ранее мы писали, как сделать полезные кабачковые оладьи в духовке.
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