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Как долго можно хранить приготовленную курицу в холодильнике

Готовую курицу нужно обязательно держать в герметичных контейнерах

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:35
Курицу можно хранить как в холодильнике, так и в морозильной камере
Курицу можно хранить как в холодильнике, так и в морозильной камере
Фото: freepik.com

Курица является одним из самых универсальных блюд, так как ее можно приготовить разными способами. Неважно, любите ли вы запекать филе на гриле или жарить во фритюре, она практически всегда получается восхитительной. Но если вы часто готовите курицу, то знаете, что иметь дело с ее остатками немного сложнее. Мы предлагаем узнать, как долго приготовленная курица может храниться в холодильнике, прежде чем станет небезопасной для употребления в пищу.

Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:

Сколько можно хранить готовую курицу в холодильнике

По словам американского эксперта по пищевым продуктам Джанилин Хатчингс, приготовленная курица может храниться в холодильнике в течение трех-четырех дней. Еще одна важная деталь, которую стоит иметь в виду? Обратите внимание, как именно вы храните ее. Курица должна быть охлаждена в течение двух часов после ее приготовления (и в течение часа, если температура окружающей среды составляет 30 градусов или выше, например, когда вы готовите барбекю на открытом воздухе). Министерство сельского хозяйства США также советует разогревать остатки до 73 С.

Как хранить приготовленную курицу в морозилке

Если вы знаете, что не успеете съесть курицу в указанные сроки, другой вариант – положить ее в морозильник. 

"Если вы поставите цыпленка в морозильную камеру, а не в холодильник, он будет оставаться свежим до шести месяцев", – добавляет Джанилин Хатчингс. 

Когда вы замораживаете курицу, Министерство сельского хозяйства США рекомендует убедиться, что она плотно и надежно упакована.Также обязательно проверьте температуру вашего морозильника – она ​​должна быть ниже нуля.

Напомним, ранее мы писали, как нафаршировать куриные грудки. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить жюльен с грибами и курицей.

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Источник: Сегодня
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