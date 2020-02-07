Как есть креветки: правила этикета и рецепты

Мы расскажем, как правильно готовить, подавать и чистить креветки

Креветки богаты белком Фото: Depositphotos

Креветки – это быстрая и легкая закуска, богатая протеином. В креветках содержится много полезных жирных кислот Омега-3, витамин В12, селен, а также антиоксиданты, которые повышают иммунитет. К тому же креветки предотвращают проблемы с сердцем, болезнь Альцгеймера и даже рак.

Смотрите видео, как приготовить испанскую паэлью с креветками:

Как есть креветки? Можно покупать как замороженные креветки, которые были предварительно сварены, так и сырые, которые нужно будет сварить самим.

Как чистить и подавать креветки

Чистить и есть креветки – это одно из самых простых и в то же время замечательных удовольствий, которое дарит нам море. Нужно просто очистить креветки от панциря и обмакнуть в соус. Можно сбрызнуть их небольшим количеством лимонного сока. Но прежде чем есть креветки, их нужно приготовить. Этот процесс так же прост, как и поедание креветок.

Креветки опасно есть в жару Фото: Pexels

Чаще всего креветки продаются уже готовыми к употреблению и все, что вам остается сделать – это очистить и съесть их. Но есть люди, которые все же предпочитают еще немного проварить креветки, купленные в магазине. Если вы решили сварить креветки, то не снимайте с них панцирь, он придаст им больше вкуса. Когда креветки будут готовы к употреблению, переверните их лапками вверх. Пальцами прижмите креветку в районе головы и снимите с нее панцирь. У креветок он очень тонкий, поэтому снимается довольно легко. Постарайтесь сохранить хвост креветки целым, так как его можно использовать для украшения блюда. По мере очищения каждой креветки, выкладывайте их на блюдо. Не кладите их просто в кучу, а аккуратно разложите на тарелке так, чтобы в центре осталось пустое пространство, куда вы поставите емкость с соусом.

После того, как вы очистили все креветки и разложили их на блюде, надрежьте лимон и сбрызните креветки лимонным соком. Можно также украсить блюдо лимонными дольками по краям. Они будут служить не только для украшения, но и давать дополнительный сок тем, кому это нравится. Затем поставьте в середину блюда соусницу. Теперь можете наслаждаться прекрасным вкусом креветок. Некоторые любят наливать соус для креветок в бокал для шампанского. Тогда креветки нужно расположить по краям бокала по пять-шесть штук, тогда у каждого будет свой собственный креветочный коктейль.

Рецепты блюд с креветками

Можно приготовить также салат из креветок. Для этого обжарьте четыре крупных куска бекона на сковороде, затем добавьте туда очищенные креветки. Посолите и поперчите по вкусу и оставьте все на огне на пять минут, пока креветки станут непрозрачными. Затем выложите смесь креветок и бекона на тарелку, добавьте туда баночку консервированной белой фасоли, которая добавит еще больше протеинов вашему блюду. Все хорошо перемешайте и подавайте блюдо со свежим шпинатом или рукколой, слегка сбрызнув салат бальзамическим уксусом.

Салат с креветками Фото: freepik.com

Вы можете использовать креветки и для приготовления буррито. Для этого сбрызните готовые к употреблению креветки лимонным соком или соком лайма и заверните их в тортилью из цельного зерна вместе с перцем, луком, салатом-латук, помидорами и кукурузой.

А если вы хотите удивить своих домашних оригинальной пастой, то смочите креветки оливковым маслом с солью и поместите их в духовку на шесть минут. Подавайте готовые креветки, выложив их на тарелку с пастой.

Как правильно есть креветки

Креветки на гриле Фото: Depositphotos

Если вам подали креветки в ресторане или в гостях, запомните некоторые правила, как их нужно правильно есть:

Есть креветочный коктейль можно вилкой для устриц, хотя если ее нет, то подойдет любая вилка небольшого размера. Если креветка крупная и вы не съедите ее за один раз, то берите вилкой каждую креветку и разрезайте ее на тарелке, на которой были поданы креветки.

Если креветки подаются в качестве основного блюда, то есть их нужно с помощью ножа и вилки.

Если соус к креветкам подали в отдельной емкости, то окунать креветки туда можно только в том случае, если этот соус подали лично вам, а не для всех сидящих за столом. Если же соус был подан на всех, то набирайте немного соуса ложкой и кладите его себе на тарелку и затем макайте в него креветки.

В некоторых блюдах креветки подают неочищенными. В таком случае вам нужно будет самим очистить креветки и сложить панцири на специально поданную для этого тарелку.

Если креветки подаются в качестве закуски, их можно есть руками. Берите креветку за хвост и окунайте ее в соус. Главное, чтобы вы не макали одну и ту же креветку в соус дважды.

К креветкам в чесночном соусе обычно подают легкое красное вино, например, Мерло. К жареным креветкам или к креветкам-гриль будет уместен Совиньон.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом салата из креветок с черри и рукколой. Мы также писали, как приготовить пасту с креветками и цукини.

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