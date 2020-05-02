Как готовить окрошку на квасе: классический рецепт

Рецепт вкусной окрошки на квасе с мясным ассорти

Окрошка – это блюдо из мелко нарезанных свежих овощей, залитых холодной жидкостью. Традиционной основой окрошки считается квас, хотя ее часто готовят на кефире, сыворотке или минеральной воде.

Возьмите на заметку то, что квас для окрошки, конечно, можно купить в магазине, но гораздо лучше будет, если вы приготовите его самостоятельно. Окрошка получится и намного вкуснее, и натуральнее, и будет соответствовать кулинарным традициям.

Окрошка: рецепт классический на квасе

Окрошка на квасе с мясом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

78 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Свинина отварная – 100 г

Язык телячий отварной – 100 г

Ветчина – 100 г

Куриное филе отварное – 100 г

Квас хлебный – 1 л

Кефир 2,5% – 0,5 л

Сметана – 2 ст. л.

Картофель отварной – 2 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Яйцо – 3 шт.

Горчица столовая – 1 ст. л.

Хрен белый – 0,5 ст. л.

Редис – 5 шт.

Зелень укропа – 1 пучок

Лук зеленый – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите картофель (лучше "в мундире") и яйца, остудите их. Картофель натрите на терке или порежьте кубиками. Огурец очистите от кожуры и натрите на терке. Яичные белки натрите на терке, а желтки отдельно разотрите с солью и горчицей. Редис нарежьте кружочками или натрите на терке (можно обойтись и без него). Соедините желтки с квасом и кефиром, тщательно перемешайте, добавьте туда картофель, огурец, зелень, растертую с солью. Все виды мяса нарежьте кубиками и добавьте в окрошечную основу. Перед подачей положите в каждую тарелку по пол-ложки сметаны.

Полезный совет

Чтобы окрошка была вкуснее, ее нужно охладить.

Смотрите видео с пошаговыми рецептами окрошки:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить окрошку на кефире с колбасой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом окрошки на белом квасе.

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