Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как готовить окрошку на квасе: классический рецепт

Рецепт вкусной окрошки на квасе с мясным ассорти

Ирина Павлина
Сегодня, 09:00

Окрошка – это блюдо из мелко нарезанных свежих овощей, залитых холодной жидкостью. Традиционной основой окрошки считается квас, хотя ее часто готовят на кефире, сыворотке или минеральной воде.

Возьмите на заметку то, что квас для окрошки, конечно, можно купить в магазине, но гораздо лучше будет, если вы приготовите его самостоятельно. Окрошка получится и намного вкуснее, и натуральнее, и будет соответствовать кулинарным традициям.

Окрошка: рецепт классический на квасе

Окрошка на квасе с мясом
Окрошка на квасе с мясом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 78 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Свинина отварная – 100 г
  • Язык телячий отварной – 100 г
  • Ветчина – 100 г
  • Куриное филе отварное – 100 г
  • Квас хлебный – 1 л
  • Кефир 2,5% – 0,5 л
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Картофель отварной – 2 шт.
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Горчица столовая – 1 ст. л.
  • Хрен белый – 0,5 ст. л.
  • Редис – 5 шт.
  • Зелень укропа – 1 пучок
  • Лук зеленый – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Читайте также:
Как приготовить окрошку: три оригинальных рецепта для обеда

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель (лучше "в мундире") и яйца, остудите их.
  2. Картофель натрите на терке или порежьте кубиками.
  3. Огурец очистите от кожуры и натрите на терке.
  4. Яичные белки натрите на терке, а желтки отдельно разотрите с солью и горчицей.
  5. Редис нарежьте кружочками или натрите на терке (можно обойтись и без него).
  6. Соедините желтки с квасом и кефиром, тщательно перемешайте, добавьте туда картофель, огурец, зелень, растертую с солью.
  7. Все виды мяса нарежьте кубиками и добавьте в окрошечную основу. Перед подачей положите в каждую тарелку по пол-ложки сметаны.

Полезный совет

Чтобы окрошка была вкуснее, ее нужно охладить.

Смотрите видео с пошаговыми рецептами окрошки:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить окрошку на кефире с колбасой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом окрошки на белом квасе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить шашлык из свинины в гранатовом соке Рецепт приготовления бограча на костре Как приготовить фаршированный багет в духовке Курица с грибным соусом и картофельным пюре: рецепт дня
квас окрошка суп рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кароль показала, как ей живется вместе с любимым мужчиной
Кароль показала, как ей живется вместе с любимым мужчиной
Тодоренко позбавили титулу
Тодоренко позбавили титулу "Жінка року": в чому суть скандалу?
Гросу удивила неожиданным перевоплощением
Гросу удивила неожиданным перевоплощением
Українська Кардашьян показала, як виглядала до пластики
Українська Кардашьян показала, як виглядала до пластики

Популярные статьи

Вчера, 06:15Food

Рецепт приготовления бограча на костре

Вчера, 04:10Events

Яркие открытки с 1 Мая: поздравления, стихи, проза и картинки

30 апреляFun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

30 апреляШоу-бизнес

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо

30 апреляАфиша

Популярная певица Ирина Билык станет гостьей спецформата новостей "Сегодня"

30 апреляFun

Поздравления с майскими праздниками в прозе, картинки и открытки

30 апреляFood

Как вкусно приготовить овощи на костре

30 апреляEvents

Выходные дни и праздники в мае 2020 года в Украине

30 апреляШоу-бизнес

"Страшно кашляли, температура – 41 градус": у Оли Поляковой возможно был коронавирус

30 апреляАфиша

Филиппу Киркорову – 53: ТОП-7 хитов эпатажного артиста

29 апреляШоу-бизнес

"Тарас очень хотел двойню": Alyosha призналась, почему 6 месяцев молчала о беременности

29 апреляFun

Что подарить на День матери-2020: самые лучшие варианты подарков маме

29 апреляШоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют годовщину свадьбы: история любви герцогов

29 апреляEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

29 апреляFun

Униженная в школе девушка выросла и доказала, что она лучше всех: фото

29 апреляFood

Как правильно варить уху на костре: полезные советы и рецепт

Новости партнеров

З'ясувалася правда: як виглядає справжня кохана Балана
З'ясувалася правда: як виглядає справжня кохана Балана
Куріння та COVID-19: що варто знати
Куріння та COVID-19: що варто знати
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Любовница Каминского сделала больно Славе из
Любовница Каминского сделала больно Славе из "НеАнгелов"
Лепешки без яйца на сковороде
Лепешки без яйца на сковороде
Появились подробности состояния Татьяны Булановой
Появились подробности состояния Татьяны Булановой
Названы каши, которые способны восстановить печень без лекарств
Названы каши, которые способны восстановить печень без лекарств
Медики назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Медики назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин