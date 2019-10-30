Как испечь американский тыквенный пирог на Хэллоуин
Рецепт сладкого пирога с пряной тыквенной начинкой
Хэллоуин в Украине становится все более привычным праздником. Это отличный повод лишний раз повеселиться и нарядиться в какую-нибудь нечисть.
Смотрите видео с быстрыми рецептами для Хэллоуина:
Мы решили приготовить традиционное для Хэллоуина блюдо — американский тыквенный пирог. Для него желательно выбирать мускатную тыкву – она самая сладкая и ароматная.
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Тыквенный пирог на Хэллоуин
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 243 ккал
Ингредиенты:
- Мука — 200 г
- Яйца (желтки) — 5 шт.
- Сметана — 100 г
- Масло сливочное — 100 г
- Разрыхлитель — 1|2 ч.л.
- Тыква — 3 кг
- Сливки 11% — 300 мл
- Сахар — 200 г
- Мускатный орех — 1/4 ч.л.
- Корица — 1/2 ч.л.
- Гвоздика — 1/4 ч.л.
- Кардамон —1/4 ч.л.
- Сливки для взбивания — 200 мл
- Соль
Способ приготовления:
- Тыкву разрубаем пополам, очищаем от семян и ставим запекаться в духовку при температуре 200–220 °C на 40 минут.
- Смешиваем муку, 1 желток, сметану, мягкое сливочное масло, разрыхлитель, соль и пару столовых ложек сахара. Полученное тесто растягиваем по поверхности формы для выпечки ровным тонким слоем. Ставим в разогретую до 180 °C духовку на 15 минут (на тесто сверху можно положить тонкую тарелку или дно от формы для выпечки, чтобы тесто не поднималось).
- Готовую тыкву освобождаем от корки и давим в миску (лучше размять ее всю давилкой для пюре). Избавляемся от лишнего сока. Добавляем сливки, оставшийся сахар, соль, 4 желтка, молотые пряности, перемешиваем и заливаем в подготовленную форму.
- Возвращаем пирог в печь. Сначала печем 15 минут при 180 °C, потом 25 минут при 160 °C.
- Достаем, охлаждаем. По желанию украшаем взбитыми сливками.
Как приготовить смесь специй для пирога
Вот классическая смесь специй для выпечки:
- 1 столовая молотого душистого перца
- 1 столовая ложка молотой корицы
- 1 столовая ложка молотого мускатного ореха
- 1 чайная ложка молотой гвоздики
- 1 чайная ложка молотого кориандра
- 1 чайная ложка молотого имбиря
Нужно смешать все эти специи и хранить их в закрытой стеклянной посуде в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Для приготовления пирога будет достаточно 0.5 – 1 ч.л. смеси.
Напомним, ранее мы писали, как вырезать тыкву на Хэллоуин. "Сегодня" также писали, как приготовить яблоки в карамели на Хэллоуин.
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