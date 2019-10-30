Как испечь американский тыквенный пирог на Хэллоуин

Рецепт сладкого пирога с пряной тыквенной начинкой

Тыквенный пирог на Хэллоуин Фото: freepik.com

Хэллоуин в Украине становится все более привычным праздником. Это отличный повод лишний раз повеселиться и нарядиться в какую-нибудь нечисть.

Смотрите видео с быстрыми рецептами для Хэллоуина:

Мы решили приготовить традиционное для Хэллоуина блюдо — американский тыквенный пирог. Для него желательно выбирать мускатную тыкву – она самая сладкая и ароматная.

Тыквенный пирог на Хэллоуин

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

243 ккал

Ингредиенты:

Мука — 200 г

Яйца (желтки) — 5 шт.

Сметана — 100 г

Масло сливочное — 100 г

Разрыхлитель — 1|2 ч.л.

Тыква — 3 кг

Сливки 11% — 300 мл

Сахар — 200 г

Мускатный орех — 1/4 ч.л.

Корица — 1/2 ч.л.

Гвоздика — 1/4 ч.л.

Кардамон —1/4 ч.л.

Сливки для взбивания — 200 мл

Соль

Способ приготовления:

Тыкву разрубаем пополам, очищаем от семян и ставим запекаться в духовку при температуре 200–220 °C на 40 минут. Смешиваем муку, 1 желток, сметану, мягкое сливочное масло, разрыхлитель, соль и пару столовых ложек сахара. Полученное тесто растягиваем по поверхности формы для выпечки ровным тонким слоем. Ставим в разогретую до 180 °C духовку на 15 минут (на тесто сверху можно положить тонкую тарелку или дно от формы для выпечки, чтобы тесто не поднималось). Готовую тыкву освобождаем от корки и давим в миску (лучше размять ее всю давилкой для пюре). Избавляемся от лишнего сока. Добавляем сливки, оставшийся сахар, соль, 4 желтка, молотые пряности, перемешиваем и заливаем в подготовленную форму. Возвращаем пирог в печь. Сначала печем 15 минут при 180 °C, потом 25 минут при 160 °C. Достаем, охлаждаем. По желанию украшаем взбитыми сливками.

Как приготовить смесь специй для пирога

Вот классическая смесь специй для выпечки:

1 столовая молотого душистого перца

1 столовая ложка молотой корицы

1 столовая ложка молотого мускатного ореха

1 чайная ложка молотой гвоздики

1 чайная ложка молотого кориандра

1 чайная ложка молотого имбиря

Нужно смешать все эти специи и хранить их в закрытой стеклянной посуде в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Для приготовления пирога будет достаточно 0.5 – 1 ч.л. смеси.

Напомним, ранее мы писали, как вырезать тыкву на Хэллоуин. "Сегодня" также писали, как приготовить яблоки в карамели на Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween

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