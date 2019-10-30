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Как испечь американский тыквенный пирог на Хэллоуин

Рецепт сладкого пирога с пряной тыквенной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:49
Тыквенный пирог на Хэллоуин
Тыквенный пирог на Хэллоуин
Фото: freepik.com

Хэллоуин в Украине становится все более привычным праздником. Это отличный повод лишний раз повеселиться и нарядиться в какую-нибудь нечисть.

Смотрите видео с быстрыми рецептами для Хэллоуина:

Мы решили приготовить традиционное для Хэллоуина блюдо — американский тыквенный пирог. Для него желательно выбирать мускатную тыкву – она самая сладкая и ароматная.

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Тыквенный пирог на Хэллоуин

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 243 ккал

Ингредиенты:

  • Мука — 200 г
  • Яйца (желтки) — 5 шт.
  • Сметана — 100 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Разрыхлитель — 1|2 ч.л.
  • Тыква — 3 кг
  • Сливки 11% — 300 мл
  • Сахар — 200 г
  • Мускатный орех — 1/4 ч.л.
  • Корица — 1/2 ч.л.
  • Гвоздика — 1/4 ч.л.
  • Кардамон —1/4 ч.л.
  • Сливки для взбивания — 200 мл
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Тыкву разрубаем пополам, очищаем от семян и ставим запекаться в духовку при температуре 200–220 °C на 40 минут.
  2. Смешиваем муку, 1 желток, сметану, мягкое сливочное масло, разрыхлитель, соль и пару столовых ложек сахара. Полученное тесто растягиваем по поверхности формы для выпечки ровным тонким слоем. Ставим в разогретую до 180 °C духовку на 15 минут (на тесто сверху можно положить тонкую тарелку или дно от формы для выпечки, чтобы тесто не поднималось).
  3. Готовую тыкву освобождаем от корки и давим в миску (лучше размять ее всю давилкой для пюре). Избавляемся от лишнего сока. Добавляем сливки, оставшийся сахар, соль, 4 желтка, молотые пряности, перемешиваем и заливаем в подготовленную форму.
  4. Возвращаем пирог в печь. Сначала печем 15 минут при 180 °C, потом 25 минут при 160 °C.
  5. Достаем, охлаждаем. По желанию украшаем взбитыми сливками.

Как приготовить смесь специй для пирога

Вот классическая смесь специй для выпечки:

  • 1 столовая молотого душистого перца
  • 1 столовая ложка молотой корицы
  • 1 столовая ложка молотого мускатного ореха
  • 1 чайная ложка молотой гвоздики
  • 1 чайная ложка молотого кориандра
  • 1 чайная ложка молотого имбиря

Нужно смешать все эти специи и хранить их в закрытой стеклянной посуде в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Для приготовления пирога будет достаточно 0.5 – 1 ч.л. смеси.

Напомним, ранее мы писали, как вырезать тыкву на Хэллоуин. "Сегодня" также писали, как приготовить яблоки в карамели на Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween

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Источник: edim.tv
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