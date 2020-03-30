Как испечь ароматный апельсиновый кекс с курагой

Рецепт вкусного кекса в духовке

Апельсиновый кекс с курагой – отличная выпечка для семейного чаепития. Он простой в приготовлении, очень вкусный и ароматный.

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После выпечки вы можете посыпать кекс просеянной сахарной пудрой с ванилью, украсить листиками мяты и полосками цедры.

Апельсиновый кекс с курагой

Кекс с курагой и апельсином Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

337 ккал на 100 г

Ингредиенты:

180 г сливочного масла

150 г сахара

2 яйца

1 ст.л. апельсинового сока

1 ч.л. апельсиновой цедры

250 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

1/4 ч.л. соли

120 мл молока

120 г кураги

Способ приготовления:

Сливочное масло взбить с сахаром до кремообразной консистенции. Добавить яйца по одному, хорошо взбивая после каждого добавления. Положить апельсиновую цедру, влить сок и взбить еще раз. Всыпать половину просеянной с солью и разрыхлителем муки. Перемешать. Влить молоко, перемешать. Добавить оставшуюся муку и замесить тесто. Мелко нарезать курагу и положить в тесто. Перемешать. Положить в две смазанные маслом или застеленные пергаментом формы 18х9 см. Отправляем в предварительно разогретую до 180 ºС духовку и выпекать до сухой спички, около 35 минут.

Полезный совет

Вы можете приготовить такой кекс с мандариновым или лимонным соком.

Смотрите видео, как испечь пирог с апельсинами и морковью:

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