Как испечь ароматный апельсиновый кекс с курагой
Рецепт вкусного кекса в духовке
Апельсиновый кекс с курагой – отличная выпечка для семейного чаепития. Он простой в приготовлении, очень вкусный и ароматный.
Читайте также:Как испечь постные шоколадные кексы в формочках
После выпечки вы можете посыпать кекс просеянной сахарной пудрой с ванилью, украсить листиками мяты и полосками цедры.
Апельсиновый кекс с курагой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 337 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 180 г сливочного масла
- 150 г сахара
- 2 яйца
- 1 ст.л. апельсинового сока
- 1 ч.л. апельсиновой цедры
- 250 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1/4 ч.л. соли
- 120 мл молока
- 120 г кураги
Способ приготовления:
- Сливочное масло взбить с сахаром до кремообразной консистенции.
- Добавить яйца по одному, хорошо взбивая после каждого добавления. Положить апельсиновую цедру, влить сок и взбить еще раз.
- Всыпать половину просеянной с солью и разрыхлителем муки. Перемешать.
- Влить молоко, перемешать. Добавить оставшуюся муку и замесить тесто.
- Мелко нарезать курагу и положить в тесто. Перемешать.
- Положить в две смазанные маслом или застеленные пергаментом формы 18х9 см.
- Отправляем в предварительно разогретую до 180 ºС духовку и выпекать до сухой спички, около 35 минут.
Полезный совет
Вы можете приготовить такой кекс с мандариновым или лимонным соком.
Смотрите видео, как испечь пирог с апельсинами и морковью:
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом полезного бананового кекса с сухофруктами. Мы также писали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Еще несколько материалов по теме:Рецепт вкусного салата с ананасом, кукурузой и куриной грудкой Рецепт аппетитных постных котлет из цветной капусты Рецепт оригинального шоколадного пирога с творожными шариками Как приготовить домашние яблочные чипсы с корицей
Источник: Сегодня