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Как испечь ароматный апельсиновый кекс с курагой

Рецепт вкусного кекса в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 17:44

Апельсиновый кекс с курагой – отличная выпечка для семейного чаепития. Он простой в приготовлении, очень вкусный и ароматный.

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После выпечки вы можете посыпать кекс просеянной сахарной пудрой с ванилью, украсить листиками мяты и полосками цедры.

Апельсиновый кекс с курагой

Кекс с курагой и апельсином
Кекс с курагой и апельсином
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 337 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 180 г сливочного масла
  • 150 г сахара
  • 2 яйца
  • 1 ст.л. апельсинового сока
  • 1 ч.л. апельсиновой цедры
  • 250 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1/4 ч.л. соли
  • 120 мл молока
  • 120 г кураги

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло взбить с сахаром до кремообразной консистенции.
  2. Добавить яйца по одному, хорошо взбивая после каждого добавления. Положить апельсиновую цедру, влить сок и взбить еще раз.
  3. Всыпать половину просеянной с солью и разрыхлителем муки. Перемешать.
  4. Влить молоко, перемешать. Добавить оставшуюся муку и замесить тесто.
  5. Мелко нарезать курагу и положить в тесто. Перемешать.
  6. Положить в две смазанные маслом или застеленные пергаментом формы 18х9 см.
  7. Отправляем в предварительно разогретую до 180 ºС духовку и выпекать до сухой спички, около 35 минут.

Полезный совет

Вы можете приготовить такой кекс с мандариновым или лимонным соком.

Смотрите видео, как испечь пирог с апельсинами и морковью:

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом полезного бананового кекса с сухофруктами. Мы также писали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова.

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Источник: Сегодня
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