Как испечь ароматный лимонный кекс на сметане

Рецепт вкусного лимонного кекса с помадкой

Этот нежный лимонный кекс соберет всех ваших домашних вокруг стола для семейного чаепития. Благодаря добавлению тертой цедры он получается невероятно ароматным.

После выпечки кекс покрывается сахарной помадкой. Вы можете украсить его веточками мяты или розмарина, а также засахаренными дольками лимона.

Лимонный кекс на сметане

Лимонный кекс с помадкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

343 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

100 г сметаны 20%

50 г сливочного масла

200 г муки

1 лимон

2 яйца

100 г сахара

10 г ванильного сахара

1 щепотка соли

1/3 ч. л. куркумы

1 1/2 ч.л. разрыхлителя

Для помадки:

5 ст. л. сахарной пудры

Сок половины лимона

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Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром до получения пышной светлой массы. Добавить мягкое сливочное масло, сметану, цедру и сок лимона. Взбить миксером. Муку, куркуму и разрыхлитель смешать, просеять в тесто и перемешать лопаткой до однородности. Выложить тесто в форму, смазанную растительным маслом. Разровнять и выпекать 35 минут при 170 ºС. Проверить готовность деревянной шпажкой. Остудить в течение 15 минут, затем достать.

Как украсить лимонный кекс

После того, как кекс остынет, полить его помадкой. Чтобы ее сделать, нужно смешать 2 ст. л. лимонного сока с сахарной пудрой до густоты. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

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