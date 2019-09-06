Как испечь банановый пирог с карамелью

Сладкий домашний пирог с бананами и карамельной заливкой

Пирог с бананами и карамелью Фото: Depositphotos

Из перезрелых бананов получаются отличные кексы, оладьи, запеканки, смузи и даже мороженое. Но самый лучший вариант их использовать – приготовить нежный банановый пирог с карамельной заливкой.

Смотрите видео, как выбрать самые вкусные бананы:

Такой десерт станет идеальным дополнением к чашечке крепкого кофе. Банановый торт вкуснее всего есть в теплом виде, дополнив шариком ванильного мороженого.

Банановый пирог с карамелью

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

130 г размягченного сливочного масла

150 г сахара (можно коричневого)

2 яйца

120 г сметаны

150 г просеянной муки

1.5 ч. л. разрыхлителя

1.5-2 спелых банана

Сок 1/2 лайма

Ваниль или ванильный экстракт

Для карамели:

120 мл сливок 35%

100 г сахара

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Способ приготовления:

Миксером взбить сливочное масло вместе с сахаром в пышный светлый крем (это займет около 5 минут). Добавить яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая. Добавить сметану и ваниль. Взбивать еще 1 минуту. Затем порциями всыпать муку с разрыхлителем, продолжая взбивать миксером. Добавить пюре из банана вместе с соком лайма, перемешать. Духовку разогреть до 190 С. Форму диаметром 20 см смазать сливочным маслом, влить тесто и выпекать в течение 40-45 минут. Достать пирог, дать слегка остыть и перевернуть, чтобы низ оказался сверху. За 15 минут до готовности пирога сварить карамель: в маленькую кастрюлю насыпать сахар и растопить. Готовить до золотистого цвета. В отдельной кастрюле или в микроволновке разогреть сливки. Когда сахар растопится до однородности, влить теплые сливки. Варить до готовности, все время размешивая. Наколоть пирог деревянной шпажкой и залить карамелью, чтобы она его пропитала.

Как подавать банановый пирог

Чтобы немного убрать сладость и придать десерту более яркий вкус, украсьте банановый пирог свежими фруктами и ягодами: бананом, киви, голубикой или малиной.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить полезные банановые оладьи.

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