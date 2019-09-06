Как испечь банановый пирог с карамелью
Сладкий домашний пирог с бананами и карамельной заливкой
Из перезрелых бананов получаются отличные кексы, оладьи, запеканки, смузи и даже мороженое. Но самый лучший вариант их использовать – приготовить нежный банановый пирог с карамельной заливкой.
Смотрите видео, как выбрать самые вкусные бананы:
Такой десерт станет идеальным дополнением к чашечке крепкого кофе. Банановый торт вкуснее всего есть в теплом виде, дополнив шариком ванильного мороженого.
Банановый пирог с карамелью
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 130 г размягченного сливочного масла
- 150 г сахара (можно коричневого)
- 2 яйца
- 120 г сметаны
- 150 г просеянной муки
- 1.5 ч. л. разрыхлителя
- 1.5-2 спелых банана
- Сок 1/2 лайма
- Ваниль или ванильный экстракт
Для карамели:
- 120 мл сливок 35%
- 100 г сахара
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Способ приготовления:
- Миксером взбить сливочное масло вместе с сахаром в пышный светлый крем (это займет около 5 минут).
- Добавить яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая.
- Добавить сметану и ваниль. Взбивать еще 1 минуту.
- Затем порциями всыпать муку с разрыхлителем, продолжая взбивать миксером.
- Добавить пюре из банана вместе с соком лайма, перемешать.
- Духовку разогреть до 190 С. Форму диаметром 20 см смазать сливочным маслом, влить тесто и выпекать в течение 40-45 минут.
- Достать пирог, дать слегка остыть и перевернуть, чтобы низ оказался сверху.
- За 15 минут до готовности пирога сварить карамель: в маленькую кастрюлю насыпать сахар и растопить. Готовить до золотистого цвета. В отдельной кастрюле или в микроволновке разогреть сливки. Когда сахар растопится до однородности, влить теплые сливки. Варить до готовности, все время размешивая.
- Наколоть пирог деревянной шпажкой и залить карамелью, чтобы она его пропитала.
Как подавать банановый пирог
Чтобы немного убрать сладость и придать десерту более яркий вкус, украсьте банановый пирог свежими фруктами и ягодами: бананом, киви, голубикой или малиной.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить полезные банановые оладьи.
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