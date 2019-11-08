Как испечь безглютеновые тыквенные маффины
Рецепт диетической выпечки без сахара и глютена
Пряные тыквенные кексы наполнят ваш дом ароматами осени. Это сезонное угощение – сытный завтрак, который понравится всем, даже детям.
Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:
Вы можете взять маффины в дорогу или дать их собой ребенку в школу в качестве полезного перекуса.
Пряные тыквенные маффины без глютена
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 3/4 стакана тыквенного пюре
- 2/3 стакана кокосового сахара
- 1/4 чашки сиропа агавы
- 1/4 стакана кокосового масла
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 2 чайные ложки пищевой соды
- 1/4 чайной ложки морской соли
- 1/2 чайной ложки молотой корицы
- 1 1/4 чайной ложки специй для тыквенного пирога
- 1/2 стакана воды
- 1/2 чашки миндальной муки
- 3/4 чашки овсяных хлопьев без глютена
- 1 чашка муки без глютена
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 175 ° С. Слегка смажьте маслом формочки для маффинов стандартного размера и посыпьте мукой без глютена.
- Добавьте яйца, тыквенное пюре, кокосовый сахар, сироп агавы, кокосовое масло и экстракт ванили. Взбейте в течение минуты.
- Добавьте пищевую соду, соль, корицу и специи для тыквенного пирога и перемешайте. Добавьте воды. Взбейте еще раз.
- Добавьте миндальную муку, овсяные хлопья безглютеновую муку. Перемешайте до однородного состояния. Тесто должно быть густым.
- Выложите тесто в 10-12 формочек для кексов, заполняя их на две трети.
- Выпекайте в течение 30-35 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
- Дайте остыть в течение 5 минут, а затем переложите кексы на решетку и полностью остудите.
- Подавайте тыквенные кексы теплыми или холодными.
Как сделать смесь специй для тыквенного пирога
Этот набор для традиционного американского тыквенного пирога. Здесь используется ямайский душистый перец. Если у вас его нет, можно использовать черный перец горошком.
Ингредиенты:
- Молотый имбирь – 1 ч.л.
- Молотый мускатный орех – 1 ч.л.
- Молотая корица – 1 ч.л.
- Молотый душистый черный перец – 1 ч.л.
- Гвоздика – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Душистый перец и гвоздику истолочь в ступке до порошка.
- Смешать с остальными ингредиентами.
- Хранить в герметичной посуде в сухом месте.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный пирог на кефире.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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