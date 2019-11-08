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Как испечь безглютеновые тыквенные маффины

Рецепт диетической выпечки без сахара и глютена

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:42
Безглютеновые тыквенные маффины
Безглютеновые тыквенные маффины
Фото: Unsplash

Пряные тыквенные кексы наполнят ваш дом ароматами осени. Это сезонное угощение – сытный завтрак, который понравится всем, даже детям.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:

Вы можете взять маффины в дорогу или дать их собой ребенку в школу в качестве полезного перекуса.

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Пряные тыквенные маффины без глютена

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 3/4 стакана тыквенного пюре
  • 2/3 стакана кокосового сахара
  • 1/4 чашки сиропа агавы
  • 1/4 стакана кокосового масла
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 2 чайные ложки пищевой соды
  • 1/4 чайной ложки морской соли
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы
  • 1 1/4 чайной ложки специй для тыквенного пирога
  • 1/2 стакана воды
  • 1/2 чашки миндальной муки
  • 3/4 чашки овсяных хлопьев без глютена
  • 1 чашка муки без глютена

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 175 ° С. Слегка смажьте маслом формочки для маффинов стандартного размера и посыпьте мукой без глютена.
  2. Добавьте яйца, тыквенное пюре, кокосовый сахар, сироп агавы, кокосовое масло и экстракт ванили. Взбейте в течение минуты.
  3. Добавьте пищевую соду, соль, корицу и специи для тыквенного пирога и перемешайте. Добавьте воды. Взбейте еще раз.
  4. Добавьте миндальную муку, овсяные хлопья безглютеновую муку. Перемешайте до однородного состояния. Тесто должно быть густым.
  5. Выложите тесто в 10-12 формочек для кексов, заполняя их на две трети.
  6. Выпекайте в течение 30-35 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
  7. Дайте остыть в течение 5 минут, а затем переложите кексы на решетку и полностью остудите.
  8. Подавайте тыквенные кексы теплыми или холодными.

Как сделать смесь специй для тыквенного пирога

Этот набор для традиционного американского тыквенного пирога. Здесь используется ямайский душистый перец. Если у вас его нет, можно использовать черный перец горошком.

Ингредиенты:

  • Молотый имбирь – 1 ч.л.
  • Молотый мускатный орех – 1 ч.л.
  • Молотая корица – 1 ч.л.
  • Молотый душистый черный перец – 1 ч.л.
  • Гвоздика – 1 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Душистый перец и гвоздику истолочь в ступке до порошка.
  2. Смешать с остальными ингредиентами.
  3. Хранить в герметичной посуде в сухом месте.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный пирог на кефире.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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