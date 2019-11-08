Как испечь безглютеновые тыквенные маффины

Рецепт диетической выпечки без сахара и глютена

Безглютеновые тыквенные маффины Фото: Unsplash

Пряные тыквенные кексы наполнят ваш дом ароматами осени. Это сезонное угощение – сытный завтрак, который понравится всем, даже детям.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:

Вы можете взять маффины в дорогу или дать их собой ребенку в школу в качестве полезного перекуса.

Пряные тыквенные маффины без глютена

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

2 яйца

3/4 стакана тыквенного пюре

2/3 стакана кокосового сахара

1/4 чашки сиропа агавы

1/4 стакана кокосового масла

1 чайная ложка ванильного экстракта

2 чайные ложки пищевой соды

1/4 чайной ложки морской соли

1/2 чайной ложки молотой корицы

1 1/4 чайной ложки специй для тыквенного пирога

1/2 стакана воды

1/2 чашки миндальной муки

3/4 чашки овсяных хлопьев без глютена

1 чашка муки без глютена

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 175 ° С. Слегка смажьте маслом формочки для маффинов стандартного размера и посыпьте мукой без глютена. Добавьте яйца, тыквенное пюре, кокосовый сахар, сироп агавы, кокосовое масло и экстракт ванили. Взбейте в течение минуты. Добавьте пищевую соду, соль, корицу и специи для тыквенного пирога и перемешайте. Добавьте воды. Взбейте еще раз. Добавьте миндальную муку, овсяные хлопья безглютеновую муку. Перемешайте до однородного состояния. Тесто должно быть густым. Выложите тесто в 10-12 формочек для кексов, заполняя их на две трети. Выпекайте в течение 30-35 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Дайте остыть в течение 5 минут, а затем переложите кексы на решетку и полностью остудите. Подавайте тыквенные кексы теплыми или холодными.

Как сделать смесь специй для тыквенного пирога

Этот набор для традиционного американского тыквенного пирога. Здесь используется ямайский душистый перец. Если у вас его нет, можно использовать черный перец горошком.

Ингредиенты:

Молотый имбирь – 1 ч.л.

Молотый мускатный орех – 1 ч.л.

Молотая корица – 1 ч.л.

Молотый душистый черный перец – 1 ч.л.

Гвоздика – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Душистый перец и гвоздику истолочь в ступке до порошка. Смешать с остальными ингредиентами. Хранить в герметичной посуде в сухом месте.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный пирог на кефире.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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