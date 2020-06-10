Как испечь брауни с горьким шоколадом
Готовим брауни в духовке по классическому рецепту
Брауни – традиционная американская выпечка с шоколадом. Рецептов брауни довольно много. В тесте для пирожных, помимо шоколада и какао, много сахара и сливочного масла, и относительно мало муки.
Для приготовления брауни по нашему рецепту нужен горький шоколад с содержанием какао не менее 70% – так пирожные получатся с очень насыщенным вкусом и великолепным ароматом.
Брауни с черным шоколадом
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 466 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 225 г сливочного масла
- 180 г горького шоколада
- 70 г какао-порошка
- 250 г сахара
- 60 г муки
- 4 куриных яйца
- 1 чайная ложка разрыхлителя
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Способ приготовления:
- Шоколад растопить со сливочным маслом. Остудить.
- Добавить яйца и сахар к шоколадной массе, взбить.
- Всыпать разрыхлитель, просеянную муку и какао-порошок. Перемешать до однородности.
- Полученное тесто переместить в форму для выпечки, выпекать при 180 ºС до готовности, около 35 минут.
На заметку
В тесто можно добавить ягоды, например, малину или вишню.
Смотрите видео, как сделать брауни со свеклой:
Напомним, ранее мы делились быстрым рецептом брауни и писали, как приготовить брауни с орехами от Крис Дженнер.
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