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Как испечь брауни с горьким шоколадом

Сегодня, 16:58

Готовим брауни в духовке по классическому рецепту

Брауни – традиционная американская выпечка с шоколадом. Рецептов брауни довольно много. В тесте для пирожных, помимо шоколада и какао, много сахара и сливочного масла, и относительно мало муки.

Для приготовления брауни по нашему рецепту нужен горький шоколад с содержанием какао не менее 70% – так пирожные получатся с очень насыщенным вкусом и великолепным ароматом.

Брауни с черным шоколадом

Брауни с горьким шоколадом
Брауни с горьким шоколадом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 466 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 225 г сливочного масла
  • 180 г горького шоколада
  • 70 г какао-порошка
  • 250 г сахара
  • 60 г муки
  • 4 куриных яйца
  • 1 чайная ложка разрыхлителя

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Способ приготовления:

  1. Шоколад растопить со сливочным маслом. Остудить.
  2. Добавить яйца и сахар к шоколадной массе, взбить.
  3. Всыпать разрыхлитель, просеянную муку и какао-порошок. Перемешать до однородности.
  4. Полученное тесто переместить в форму для выпечки, выпекать при 180 ºС до готовности, около 35 минут.

На заметку

В тесто можно добавить ягоды, например, малину или вишню.

Смотрите видео, как сделать брауни со свеклой:

Напомним, ранее мы делились быстрым рецептом брауни и писали, как приготовить брауни с орехами от Крис Дженнер.

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Источник: Сегодня
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