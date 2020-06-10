Как испечь брауни с горьким шоколадом

Готовим брауни в духовке по классическому рецепту

Брауни – традиционная американская выпечка с шоколадом. Рецептов брауни довольно много. В тесте для пирожных, помимо шоколада и какао, много сахара и сливочного масла, и относительно мало муки.

Для приготовления брауни по нашему рецепту нужен горький шоколад с содержанием какао не менее 70% – так пирожные получатся с очень насыщенным вкусом и великолепным ароматом.

Брауни с черным шоколадом

Брауни с горьким шоколадом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

466 ккал на 100 г

Ингредиенты:

225 г сливочного масла

180 г горького шоколада

70 г какао-порошка

250 г сахара

60 г муки

4 куриных яйца

1 чайная ложка разрыхлителя

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Способ приготовления:

Шоколад растопить со сливочным маслом. Остудить. Добавить яйца и сахар к шоколадной массе, взбить. Всыпать разрыхлитель, просеянную муку и какао-порошок. Перемешать до однородности. Полученное тесто переместить в форму для выпечки, выпекать при 180 ºС до готовности, около 35 минут.

На заметку

В тесто можно добавить ягоды, например, малину или вишню.

Смотрите видео, как сделать брауни со свеклой:

Напомним, ранее мы делились быстрым рецептом брауни и писали, как приготовить брауни с орехами от Крис Дженнер.

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