Как испечь быстрые конвертики с творогом и апельсином
Рецепт булочек из дрожжевого теста с начинкой
Не знаете, что быстро испечь к чаю? Приготовьте дрожжевые конвертики с начинкой из творога, апельсина и моркови. Они запекаются в духовке в формочках для маффинов.
Смотрите видео, как испечь пирог с морковью и апельсинами:
Чтобы ускорить процесс, мы советуем взять замороженное тесто. Подойдет и обычное дрожжевое, и слоеное.
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Конвертики с творогом, морковью и апельсином
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 149 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 апельсин
- 2 сладких моркови
- 1 яичный желток
- 1 ст. л. сливок
- 100 г творога 5%
- 1 пласт готового дрожжевого теста
- 2 ст. л. сахарной пудры
- Сахарная пудра – для украшения
Способ приготовления:
- Размороженное слоеное тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности, разрежьте на шесть равных частей.
- Очищенную сладкую морковь натрите на мелкой терке.
- Подготовьте начинку: перетрите творог, морковь и сахар, добавьте сливки.
- Заготовки из теста разложите по формочкам для маффинов, выложите на них по чайной ложке творожно-морковной начинки и по одной дольке апельсина без пленок, защипните концы (сформировав конвертик), сверху смажьте яичным желтком.
- Запекайте в течение 15-20 минут при температуре 180 ºС, пока не подрумянятся. Подавайте конвертики, присыпав сахарной пудрой.
Как правильно разморозить тесто
Переложите тесто из морозилки в холодильник на несколько часов или на ночь. Так оно равномерно оттает и не перестоит.
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