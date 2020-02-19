Как испечь быстрые конвертики с творогом и апельсином

Рецепт булочек из дрожжевого теста с начинкой

Конвертики с творогом в духовке Фото: Depositphotos

Не знаете, что быстро испечь к чаю? Приготовьте дрожжевые конвертики с начинкой из творога, апельсина и моркови. Они запекаются в духовке в формочках для маффинов.

Смотрите видео, как испечь пирог с морковью и апельсинами:

Чтобы ускорить процесс, мы советуем взять замороженное тесто. Подойдет и обычное дрожжевое, и слоеное.

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Конвертики с творогом, морковью и апельсином

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

149 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 апельсин

2 сладких моркови

1 яичный желток

1 ст. л. сливок

100 г творога 5%

1 пласт готового дрожжевого теста

2 ст. л. сахарной пудры

Сахарная пудра – для украшения

Способ приготовления:

Размороженное слоеное тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности, разрежьте на шесть равных частей. Очищенную сладкую морковь натрите на мелкой терке. Подготовьте начинку: перетрите творог, морковь и сахар, добавьте сливки. Заготовки из теста разложите по формочкам для маффинов, выложите на них по чайной ложке творожно-морковной начинки и по одной дольке апельсина без пленок, защипните концы (сформировав конвертик), сверху смажьте яичным желтком. Запекайте в течение 15-20 минут при температуре 180 ºС, пока не подрумянятся. Подавайте конвертики, присыпав сахарной пудрой.

Как правильно разморозить тесто

Переложите тесто из морозилки в холодильник на несколько часов или на ночь. Так оно равномерно оттает и не перестоит.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и творогом. "Сегодня" также писали, как испечь ватрушки с творогом и изюмом.

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