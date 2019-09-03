Как испечь быстрый сливовый пирог с бананами

Рецепт вкусного осеннего пирога с фруктами

Сливовый пирог в духовке Фото: Depositphotos

Песочный пирог со сливами готовится очень просто. Вам нужно будет замесить тесто, охладить его и выложить в форму, а после этого – наполнить получившуюся корзинку нарезанными сливами и бананами.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Выпекается пирог в предварительно разогретой до 200 С духовке до золотистого цвета. Если бортики подрумянятся раньше времени, прикройте их фольгой.

Сливовый пирог с бананами

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

100 г муки

70 г сливочного масла

70 г сахара

1 яйцо

1/2 пакетика разрыхлителя

1 ст. ложки крахмала

Ванилин

Корица молотая

Гвоздика молотая

Для начинки:

400 г сливы без косточек

1 банан

1-2 ст.л. сахара

1 ч.л. лимонного сока

1 ст. л. рома или коньяка

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 200 С. Форму для выпечки смазать маслом. Для теста смешать муку, сахар, крахмал, разрыхлитель. Добавить по щепотке ванилина, корицы и гвоздики. Перемешать, добавить тертое сливочное масло и яйцо. Замесить тесто, скатать его в шар и поставить в холодильник на полчаса. Сливы и банан нарезать кубиками, перемешать вместе с сахаром, лимонным соком и алкоголем. Выложить тесто в форму и сделать бортики. Добавить фруктовую смесь и выпекать 40 минут. Дать пирогу остыть, по желанию посыпать сахарной пудрой или коричневым сахаром.

С чем подавать сливовый пирог

Пирог со сливами подают вместе с чаем, кофе или вином. Десерт также можно дополнить шариком сливочного мороженого, заварным кремом или десертным соусом; посыпать миндальными хлопьями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram