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Как испечь быстрый сливовый пирог с бананами

Рецепт вкусного осеннего пирога с фруктами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:21
Сливовый пирог в духовке
Сливовый пирог в духовке
Фото: Depositphotos

Песочный пирог со сливами готовится очень просто. Вам нужно будет замесить тесто, охладить его и выложить в форму, а после этого – наполнить получившуюся корзинку нарезанными сливами и бананами.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Выпекается пирог в предварительно разогретой до 200 С духовке до золотистого цвета. Если бортики подрумянятся раньше времени, прикройте их фольгой.

Сливовый пирог с бананами

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 100 г муки
  • 70 г сливочного масла
  • 70 г сахара
  • 1 яйцо
  • 1/2 пакетика разрыхлителя
  • 1 ст. ложки крахмала
  • Ванилин
  • Корица молотая
  • Гвоздика молотая

Для начинки: 

  • 400 г сливы без косточек
  • 1 банан
  • 1-2 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • 1 ст. л. рома или коньяка

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Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 200 С. Форму для выпечки смазать маслом.
  2. Для теста смешать муку, сахар, крахмал, разрыхлитель. Добавить по щепотке ванилина, корицы и гвоздики. Перемешать, добавить тертое сливочное масло и яйцо. Замесить тесто, скатать его в шар и поставить в холодильник на полчаса. 
  3. Сливы и банан нарезать кубиками, перемешать вместе с сахаром, лимонным соком и алкоголем.
  4. Выложить тесто в форму и сделать бортики. Добавить фруктовую смесь и выпекать 40 минут. 
  5. Дать пирогу остыть, по желанию посыпать сахарной пудрой или коричневым сахаром. 

С чем подавать сливовый пирог

Пирог со сливами подают вместе с чаем, кофе или вином. Десерт также можно дополнить шариком сливочного мороженого, заварным кремом или десертным соусом; посыпать миндальными хлопьями.

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Источник: Сегодня
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