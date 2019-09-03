Как испечь быстрый сливовый пирог с бананами
Рецепт вкусного осеннего пирога с фруктами
Песочный пирог со сливами готовится очень просто. Вам нужно будет замесить тесто, охладить его и выложить в форму, а после этого – наполнить получившуюся корзинку нарезанными сливами и бананами.
Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:
Выпекается пирог в предварительно разогретой до 200 С духовке до золотистого цвета. Если бортики подрумянятся раньше времени, прикройте их фольгой.
Сливовый пирог с бананами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 100 г муки
- 70 г сливочного масла
- 70 г сахара
- 1 яйцо
- 1/2 пакетика разрыхлителя
- 1 ст. ложки крахмала
- Ванилин
- Корица молотая
- Гвоздика молотая
Для начинки:
- 400 г сливы без косточек
- 1 банан
- 1-2 ст.л. сахара
- 1 ч.л. лимонного сока
- 1 ст. л. рома или коньяка
Читайте также:Как испечь кексы "Сливовые розочки": пошаговый рецепт
Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 200 С. Форму для выпечки смазать маслом.
- Для теста смешать муку, сахар, крахмал, разрыхлитель. Добавить по щепотке ванилина, корицы и гвоздики. Перемешать, добавить тертое сливочное масло и яйцо. Замесить тесто, скатать его в шар и поставить в холодильник на полчаса.
- Сливы и банан нарезать кубиками, перемешать вместе с сахаром, лимонным соком и алкоголем.
- Выложить тесто в форму и сделать бортики. Добавить фруктовую смесь и выпекать 40 минут.
- Дать пирогу остыть, по желанию посыпать сахарной пудрой или коричневым сахаром.
С чем подавать сливовый пирог
Пирог со сливами подают вместе с чаем, кофе или вином. Десерт также можно дополнить шариком сливочного мороженого, заварным кремом или десертным соусом; посыпать миндальными хлопьями.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram