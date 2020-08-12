Как испечь черничный пирог: ТОП-5 летних рецептов

Лучшие рецепты домашней выпечки с черникой

В августе сезон черники еще продолжается, и если вы уже успели вволю поесть этих вкусных и полезных ягод, можно приготовить из них аппетитные домашние пироги по рецептам из нашей подборки. Очень вкусным получается черничный пирог с ванилью и лимоном.

Искать ягоду нужно в лесах и на опушках, где солнце активно греет землю. В основном черника выбирает хвойные леса, однако и в лиственных ее можно найти, хотя и гораздо реже.

Ореховый тарт с черникой и сливами

Тарт с заварным кремом и фруктами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

190 г молотого фундука

3 ст. л. растопленного сливочного масла

180 г сахара

1 ст. л. меда

1 ч. л. кукурузного крахмала

1/4 ч. л. разрыхлителя

150 мл молока

150 г йогурта

1 ч. л. ванильного экстракта

200 г черники

200 г слив

2 яйца

Щепотка соли

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Способ приготовления:

Для теста смешайте молотые орехи, 30 г сахара, мед, разрыхлитель, соль и растопленное сливочное масло. Перемешайте до полной однородности. Выложите ореховое тесто ровным слоем в форму для тарта 30 на 10 см. Поставьте в нагретую до 170 ºС духовку на 20 минут. Выньте, остудите. Для заливки смешайте 150 г сахара с яйцами, молоком, ванильным экстрактом и крахмалом в кастрюльке. Поставьте на небольшой огонь и варите до загустения примерно 10 минут. Смешайте с йогуртом. Сливы нарежьте дольками и вместе с черникой выложите на ореховый корж. Залейте кремом и выпекайте еще 20 минут. Полностью остудите пирог перед подачей.

Простой черничный пирог на сметане

Черничный пирог в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

5 яиц

1 стакан сахара

3 ст. л. сметаны

1 стакан муки

10 г разрыхлителя

350 г черники

Смотрите видео, как испечь вишневый пирог:

Способ приготовления:

Форму диаметром 24 см смазать маслом и присыпать мукой. Яйца взбить с сахаром в пышную светлую массу. Добавить сметану и перемешать. Порциями всыпать просеянную муку, перемешивая тесто силиконовой лопаткой. В конце добавить чернику и аккуратно перемешать, чтобы не помять ягоды. Вылить тесто в форму и поставить в духовку. Выпекать при 190 ºС в течение 30 минут. Готовый черничный пирог перевернуть на блюдо. Подавать со взбитыми сливками и сливочным маслом.

Тертый пирог с черникой и творогом

Тертый черничный пирог Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 20 минут

Ингредиенты:

Для теста:

2 стакана пшеничной муки

200 г масла сливочного

1/2 стакана сахарного песка

Для начинки:

500 г творога

400 г черники

1/2 стакана сахара

Способ приготовления:

Сливочное масло натереть на крупной терке. Просеять муку. Руками перетереть в крошку, затем добавить сахар, соль и еще раз перемешать. Для начинки взять творог, добавить к нему сахар и яйца. Тщательно перемешать или взбить миксером. Немного смазать маслом форму для запекания и выложить половину теста. Равномерно распределить его по дну формы. Чернику помыть и обсушить. Сверху выложить творожную массу и чернику. Посыпать оставшейся песочной крошкой. Поставить пирог с творогом и черникой в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать примерно 45 минут. Готовый песочный пирог слегка остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой. Разрезать на порционные кусочки.

Бисквитный пирог с черникой

Черничный пирог в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

4 яйца

1 чашка муки

2/3 чашки сахара

1,5 ч. л. разрыхлителя

Щепотка соли

1 ч. л. ванильного экстракта

1 1/3 чашки черники

1 ч.л. тертой лимонной цедры

Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

Отмерьте все ингредиенты с помощью чашки емкостью 300 мл. Яйца взбивайте с сахаром в течение 5 минут. Добавьте ваниль и еще немного взбейте. Просейте муку, добавьте соль и разрыхлитель, перемешайте все венчиком. Всыпьте муку в яичную смесь, в два приема, размешайте до однородности. Аккуратно добавьте в тесто чернику и тертую лимонную цедру. Вылейте тесто в смазанную маслом форму диаметром 22-24 см. Выпекайте в разогретой до 190 ºС духовке в течение 45 минут. Перед подачей остудите и посыпьте просеянной сахарной пудрой.

Квадратики с черникой, лимоном и сливочным сыром

Квадратики с черникой, лимоном и сливочным сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 1/2 чашки крошки из печенья

1/4 чашки масла, растопленного

3 ст.л. сахара

Для основы:

225 г сливочного сыра комнатной температуры

1/3 стакана сахара

1 ч.л. ванильного экстракта

1 яйцо

1/4 стакана сливок для взбивания

1 большая ложка сметаны

Цедра одного маленького лимона

Сок одного маленького лимона

1 чашка свежей черники

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 °С. Слегка смажьте маслом квадратную форму для выпечки со стороной 20 см и застелите ее пергаментной бумагой. Смешайте крошку из печенья, растопленное сливочное масло и сахар и плотно прижмите к дну формы. Взбивайте сливочный сыр в течение 1 минуты на средней скорости миксера до однородного состояния. Добавьте сливки, сахар и ванильный экстракт, взбивайте до получения однородной массы. Затем добавьте яйцо, сметану, цедру лимона и лимонный сок. Взбивайте еще около 3-х минут. Аккуратно добавьте чернику. Вылейте начинку на основу. Выпекайте в течение 30-35 минут или пока пирог слегка не подрумянится по краям (и немного сверху). Дайте остыть до комнатной температуры в форме. Охладите в холодильнике, прежде чем нарезать на кусочки и подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом нежной творожной запеканки с черникой, а также писали, как испечь маффины с черникой.

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