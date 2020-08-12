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Как испечь черничный пирог: ТОП-5 летних рецептов

Сегодня, 14:19

Лучшие рецепты домашней выпечки с черникой

В августе сезон черники еще продолжается, и если вы уже успели вволю поесть этих вкусных и полезных ягод, можно приготовить из них аппетитные домашние пироги по рецептам из нашей подборки. Очень вкусным получается черничный пирог с ванилью и лимоном.

Искать ягоду нужно в лесах и на опушках, где солнце активно греет землю. В основном черника выбирает хвойные леса, однако и в лиственных ее можно найти, хотя и гораздо реже.

Ореховый тарт с черникой и сливами

Тарт с заварным кремом и фруктами
Тарт с заварным кремом и фруктами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 190 г молотого фундука
  • 3 ст. л. растопленного сливочного масла
  • 180 г сахара
  • 1 ст. л. меда
  • 1 ч. л. кукурузного крахмала
  • 1/4 ч. л. разрыхлителя
  • 150 мл молока
  • 150 г йогурта
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 200 г черники
  • 200 г слив
  • 2 яйца
  • Щепотка соли

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Способ приготовления:

  1. Для теста смешайте молотые орехи, 30 г сахара, мед, разрыхлитель, соль и растопленное сливочное масло. Перемешайте до полной однородности.
  2. Выложите ореховое тесто ровным слоем в форму для тарта 30 на 10 см. Поставьте в нагретую до 170 ºС духовку на 20 минут. Выньте, остудите.
  3. Для заливки смешайте 150 г сахара с яйцами, молоком, ванильным экстрактом и крахмалом в кастрюльке. Поставьте на небольшой огонь и варите до загустения примерно 10 минут. Смешайте с йогуртом.
  4. Сливы нарежьте дольками и вместе с черникой выложите на ореховый корж. Залейте кремом и выпекайте еще 20 минут. Полностью остудите пирог перед подачей.

Простой черничный пирог на сметане

Черничный пирог в духовке
Черничный пирог в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 1 стакан сахара
  • 3 ст. л. сметаны
  • 1 стакан муки
  • 10 г разрыхлителя
  • 350 г черники

Смотрите видео, как испечь вишневый пирог:

Способ приготовления:

  1. Форму диаметром 24 см смазать маслом и присыпать мукой.
  2. Яйца взбить с сахаром в пышную светлую массу. Добавить сметану и перемешать.
  3. Порциями всыпать просеянную муку, перемешивая тесто силиконовой лопаткой.
  4. В конце добавить чернику и аккуратно перемешать, чтобы не помять ягоды.
  5. Вылить тесто в форму и поставить в духовку. Выпекать при 190 ºС в течение 30 минут.
  6. Готовый черничный пирог перевернуть на блюдо. Подавать со взбитыми сливками и сливочным маслом.

Тертый пирог с черникой и творогом

Тертый черничный пирог
Тертый черничный пирог
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 20 минут

Ингредиенты:

Для теста:

  • 2 стакана пшеничной муки
  • 200 г масла сливочного
  • 1/2 стакана сахарного песка

Для начинки:

  • 500 г творога
  • 400 г черники
  • 1/2 стакана сахара

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло натереть на крупной терке.
  2. Просеять муку. Руками перетереть в крошку, затем добавить сахар, соль и еще раз перемешать.
  3. Для начинки взять творог, добавить к нему сахар и яйца. Тщательно перемешать или взбить миксером.
  4. Немного смазать маслом форму для запекания и выложить половину теста. Равномерно распределить его по дну формы.
  5. Чернику помыть и обсушить. Сверху выложить творожную массу и чернику. Посыпать оставшейся песочной крошкой.
  6. Поставить пирог с творогом и черникой в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать примерно 45 минут.
  7. Готовый песочный пирог слегка остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой. Разрезать на порционные кусочки.

Бисквитный пирог с черникой

Черничный пирог в духовке
Черничный пирог в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 1 чашка муки
  • 2/3 чашки сахара
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 1 1/3 чашки черники
  • 1 ч.л. тертой лимонной цедры
  • Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

  1. Отмерьте все ингредиенты с помощью чашки емкостью 300 мл.
  2. Яйца взбивайте с сахаром в течение 5 минут. Добавьте ваниль и еще немного взбейте.
  3. Просейте муку, добавьте соль и разрыхлитель, перемешайте все венчиком.
  4. Всыпьте муку в яичную смесь, в два приема, размешайте до однородности. Аккуратно добавьте в тесто чернику и тертую лимонную цедру.
  5. Вылейте тесто в смазанную маслом форму диаметром 22-24 см.
  6. Выпекайте в разогретой до 190 ºС духовке в течение 45 минут.
  7. Перед подачей остудите и посыпьте просеянной сахарной пудрой.

Квадратики с черникой, лимоном и сливочным сыром

Квадратики с черникой, лимоном и сливочным сыром
Квадратики с черникой, лимоном и сливочным сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 1/2 чашки крошки из печенья
  • 1/4 чашки масла, растопленного
  • 3 ст.л. сахара

Для основы:

  • 225 г сливочного сыра комнатной температуры
  • 1/3 стакана сахара
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 1 яйцо
  • 1/4 стакана сливок для взбивания
  • 1 большая ложка сметаны
  • Цедра одного маленького лимона
  • Сок одного маленького лимона
  • 1 чашка свежей черники

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 °С. Слегка смажьте маслом квадратную форму для выпечки со стороной 20 см и застелите ее пергаментной бумагой.
  2. Смешайте крошку из печенья, растопленное сливочное масло и сахар и плотно прижмите к дну формы.
  3. Взбивайте сливочный сыр в течение 1 минуты на средней скорости миксера до однородного состояния.
  4. Добавьте сливки, сахар и ванильный экстракт, взбивайте до получения однородной массы. Затем добавьте яйцо, сметану, цедру лимона и лимонный сок. Взбивайте еще около 3-х минут.
  5. Аккуратно добавьте чернику.
  6. Вылейте начинку на основу. Выпекайте в течение 30-35 минут или пока пирог слегка не подрумянится по краям (и немного сверху).
  7. Дайте остыть до комнатной температуры в форме. Охладите в холодильнике, прежде чем нарезать на кусочки и подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом нежной творожной запеканки с черникой, а также писали, как испечь маффины с черникой.

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Источник: Сегодня
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