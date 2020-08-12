Как испечь черничный пирог: ТОП-5 летних рецептов
Лучшие рецепты домашней выпечки с черникой
В августе сезон черники еще продолжается, и если вы уже успели вволю поесть этих вкусных и полезных ягод, можно приготовить из них аппетитные домашние пироги по рецептам из нашей подборки. Очень вкусным получается черничный пирог с ванилью и лимоном.
Искать ягоду нужно в лесах и на опушках, где солнце активно греет землю. В основном черника выбирает хвойные леса, однако и в лиственных ее можно найти, хотя и гораздо реже.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 190 г молотого фундука
- 3 ст. л. растопленного сливочного масла
- 180 г сахара
- 1 ст. л. меда
- 1 ч. л. кукурузного крахмала
- 1/4 ч. л. разрыхлителя
- 150 мл молока
- 150 г йогурта
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 200 г черники
- 200 г слив
- 2 яйца
- Щепотка соли
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Способ приготовления:
- Для теста смешайте молотые орехи, 30 г сахара, мед, разрыхлитель, соль и растопленное сливочное масло. Перемешайте до полной однородности.
- Выложите ореховое тесто ровным слоем в форму для тарта 30 на 10 см. Поставьте в нагретую до 170 ºС духовку на 20 минут. Выньте, остудите.
- Для заливки смешайте 150 г сахара с яйцами, молоком, ванильным экстрактом и крахмалом в кастрюльке. Поставьте на небольшой огонь и варите до загустения примерно 10 минут. Смешайте с йогуртом.
- Сливы нарежьте дольками и вместе с черникой выложите на ореховый корж. Залейте кремом и выпекайте еще 20 минут. Полностью остудите пирог перед подачей.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 1 стакан сахара
- 3 ст. л. сметаны
- 1 стакан муки
- 10 г разрыхлителя
- 350 г черники
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Способ приготовления:
- Форму диаметром 24 см смазать маслом и присыпать мукой.
- Яйца взбить с сахаром в пышную светлую массу. Добавить сметану и перемешать.
- Порциями всыпать просеянную муку, перемешивая тесто силиконовой лопаткой.
- В конце добавить чернику и аккуратно перемешать, чтобы не помять ягоды.
- Вылить тесто в форму и поставить в духовку. Выпекать при 190 ºС в течение 30 минут.
- Готовый черничный пирог перевернуть на блюдо. Подавать со взбитыми сливками и сливочным маслом.
Время приготовления:
- 1 час 20 минут
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 стакана пшеничной муки
- 200 г масла сливочного
- 1/2 стакана сахарного песка
Для начинки:
- 500 г творога
- 400 г черники
- 1/2 стакана сахара
Способ приготовления:
- Сливочное масло натереть на крупной терке.
- Просеять муку. Руками перетереть в крошку, затем добавить сахар, соль и еще раз перемешать.
- Для начинки взять творог, добавить к нему сахар и яйца. Тщательно перемешать или взбить миксером.
- Немного смазать маслом форму для запекания и выложить половину теста. Равномерно распределить его по дну формы.
- Чернику помыть и обсушить. Сверху выложить творожную массу и чернику. Посыпать оставшейся песочной крошкой.
- Поставить пирог с творогом и черникой в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать примерно 45 минут.
- Готовый песочный пирог слегка остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой. Разрезать на порционные кусочки.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1 чашка муки
- 2/3 чашки сахара
- 1,5 ч. л. разрыхлителя
- Щепотка соли
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 1 1/3 чашки черники
- 1 ч.л. тертой лимонной цедры
- Сахарная пудра – для посыпки
Способ приготовления:
- Отмерьте все ингредиенты с помощью чашки емкостью 300 мл.
- Яйца взбивайте с сахаром в течение 5 минут. Добавьте ваниль и еще немного взбейте.
- Просейте муку, добавьте соль и разрыхлитель, перемешайте все венчиком.
- Всыпьте муку в яичную смесь, в два приема, размешайте до однородности. Аккуратно добавьте в тесто чернику и тертую лимонную цедру.
- Вылейте тесто в смазанную маслом форму диаметром 22-24 см.
- Выпекайте в разогретой до 190 ºС духовке в течение 45 минут.
- Перед подачей остудите и посыпьте просеянной сахарной пудрой.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 1/2 чашки крошки из печенья
- 1/4 чашки масла, растопленного
- 3 ст.л. сахара
Для основы:
- 225 г сливочного сыра комнатной температуры
- 1/3 стакана сахара
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 1 яйцо
- 1/4 стакана сливок для взбивания
- 1 большая ложка сметаны
- Цедра одного маленького лимона
- Сок одного маленького лимона
- 1 чашка свежей черники
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 °С. Слегка смажьте маслом квадратную форму для выпечки со стороной 20 см и застелите ее пергаментной бумагой.
- Смешайте крошку из печенья, растопленное сливочное масло и сахар и плотно прижмите к дну формы.
- Взбивайте сливочный сыр в течение 1 минуты на средней скорости миксера до однородного состояния.
- Добавьте сливки, сахар и ванильный экстракт, взбивайте до получения однородной массы. Затем добавьте яйцо, сметану, цедру лимона и лимонный сок. Взбивайте еще около 3-х минут.
- Аккуратно добавьте чернику.
- Вылейте начинку на основу. Выпекайте в течение 30-35 минут или пока пирог слегка не подрумянится по краям (и немного сверху).
- Дайте остыть до комнатной температуры в форме. Охладите в холодильнике, прежде чем нарезать на кусочки и подавать.
Напомним, ранее мы делились рецептом нежной творожной запеканки с черникой, а также писали, как испечь маффины с черникой.
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