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Как испечь диетический тарт с кабачками и сыром

Рецепт низкокалорийной домашней выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:36
Пирог с кабачками в духовке
Пирог с кабачками в духовке
Фото: Depositphotos

Диетический пирог с кабачками и сыром можно подавать на завтрак или в качестве легкого перекуса. Он очень просто готовится и содержит минимум калорий.

Смотрите видео, как приготовить холодную закуску из кабачков:

Кабачки в рецепте можно заменить цуккини, козий сыр – фетой или брынзой, а вместо мяты взять другую зелень, например, базилик, петрушку или укроп.

Киш с кабачками и козьим сыром

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 150 г цельнозерновой муки
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • Щепотка соли
  • 50 г творога
  • 1-2 ст.л. воды

Для начинки:

  • 250 г кабачков или цуккини
  • 70 г козьего сыра
  • 2 яйца
  • 100 мл обезжиренного молока
  • 2 зубчика чеснока
  • 5-6 листиков мяты
  • 1/4 ч.л. мускатного ореха
  • 1 ч.л. оливкового масла
  • Соль, перец - по вкусу 

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Способ приготовления:

  1. Яйцо взболтать вилкой, добавить соль и оливковое масло. Всыпать муку, добавить творог и замесить мягкое тесто, при необходимости влив воду. 
  2. Скатать тесто в шар, завернуть в пищевую в пленку и отправить в холодильник на полчаса.
  3. Выложить тесто в форму и сформировать бортики. Накрыть фольгой и насыпать сверху сухую фасоль или горох. Это нужно, чтобы тесто не вздулось.
  4. Выпекать в разогретой до 180 С духовке 10 минут, затем снять фольгу с грузом.
  5. Кабачки помыть и нарезать кубиками, чеснок пропустить через пресс. Обжарить кабачки и чеснок до мягкости в сковороде, смазанной оливковым маслом.
  6. Листочки мяты мелко порубить.
  7. Яйца взболтать вилкой вместе с молоком, добавить соль, перец, мускатный орех, мяту и кабачки. Все хорошо перемешать. 
  8. Начинку выложить в основу, посыпать раскрошенным козьим сыром. 
  9. Выпекать тарт в духовке около 30 минут – пока начинка не загустеет.
  10. Подавать диетический пирог с кабачками можно как в теплом, так и в холодном виде.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить из кабачков диетическую пиццу. "Сегодня" также делились рецептом сладкого кекса с кабачками.

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Источник: Сегодня
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