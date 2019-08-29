Как испечь диетический тарт с кабачками и сыром
Рецепт низкокалорийной домашней выпечки
Диетический пирог с кабачками и сыром можно подавать на завтрак или в качестве легкого перекуса. Он очень просто готовится и содержит минимум калорий.
Смотрите видео, как приготовить холодную закуску из кабачков:
Кабачки в рецепте можно заменить цуккини, козий сыр – фетой или брынзой, а вместо мяты взять другую зелень, например, базилик, петрушку или укроп.
Киш с кабачками и козьим сыром
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 150 г цельнозерновой муки
- 1 яйцо
- 1 ст.л. оливкового масла
- Щепотка соли
- 50 г творога
- 1-2 ст.л. воды
Для начинки:
- 250 г кабачков или цуккини
- 70 г козьего сыра
- 2 яйца
- 100 мл обезжиренного молока
- 2 зубчика чеснока
- 5-6 листиков мяты
- 1/4 ч.л. мускатного ореха
- 1 ч.л. оливкового масла
- Соль, перец - по вкусу
Способ приготовления:
- Яйцо взболтать вилкой, добавить соль и оливковое масло. Всыпать муку, добавить творог и замесить мягкое тесто, при необходимости влив воду.
- Скатать тесто в шар, завернуть в пищевую в пленку и отправить в холодильник на полчаса.
- Выложить тесто в форму и сформировать бортики. Накрыть фольгой и насыпать сверху сухую фасоль или горох. Это нужно, чтобы тесто не вздулось.
- Выпекать в разогретой до 180 С духовке 10 минут, затем снять фольгу с грузом.
- Кабачки помыть и нарезать кубиками, чеснок пропустить через пресс. Обжарить кабачки и чеснок до мягкости в сковороде, смазанной оливковым маслом.
- Листочки мяты мелко порубить.
- Яйца взболтать вилкой вместе с молоком, добавить соль, перец, мускатный орех, мяту и кабачки. Все хорошо перемешать.
- Начинку выложить в основу, посыпать раскрошенным козьим сыром.
- Выпекать тарт в духовке около 30 минут – пока начинка не загустеет.
- Подавать диетический пирог с кабачками можно как в теплом, так и в холодном виде.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить из кабачков диетическую пиццу. "Сегодня" также делились рецептом сладкого кекса с кабачками.
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Источник: Сегодня