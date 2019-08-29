Как испечь диетический тарт с кабачками и сыром

Рецепт низкокалорийной домашней выпечки

Пирог с кабачками в духовке Фото: Depositphotos

Диетический пирог с кабачками и сыром можно подавать на завтрак или в качестве легкого перекуса. Он очень просто готовится и содержит минимум калорий.

Смотрите видео, как приготовить холодную закуску из кабачков:

Кабачки в рецепте можно заменить цуккини, козий сыр – фетой или брынзой, а вместо мяты взять другую зелень, например, базилик, петрушку или укроп.

Киш с кабачками и козьим сыром

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

150 г цельнозерновой муки

1 яйцо

1 ст.л. оливкового масла

Щепотка соли

50 г творога

1-2 ст.л. воды

Для начинки:

250 г кабачков или цуккини

70 г козьего сыра

2 яйца

100 мл обезжиренного молока

2 зубчика чеснока

5-6 листиков мяты

1/4 ч.л. мускатного ореха

1 ч.л. оливкового масла

Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:

Яйцо взболтать вилкой, добавить соль и оливковое масло. Всыпать муку, добавить творог и замесить мягкое тесто, при необходимости влив воду. Скатать тесто в шар, завернуть в пищевую в пленку и отправить в холодильник на полчаса. Выложить тесто в форму и сформировать бортики. Накрыть фольгой и насыпать сверху сухую фасоль или горох. Это нужно, чтобы тесто не вздулось. Выпекать в разогретой до 180 С духовке 10 минут, затем снять фольгу с грузом. Кабачки помыть и нарезать кубиками, чеснок пропустить через пресс. Обжарить кабачки и чеснок до мягкости в сковороде, смазанной оливковым маслом. Листочки мяты мелко порубить. Яйца взболтать вилкой вместе с молоком, добавить соль, перец, мускатный орех, мяту и кабачки. Все хорошо перемешать. Начинку выложить в основу, посыпать раскрошенным козьим сыром. Выпекать тарт в духовке около 30 минут – пока начинка не загустеет. Подавать диетический пирог с кабачками можно как в теплом, так и в холодном виде.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить из кабачков диетическую пиццу. "Сегодня" также делились рецептом сладкого кекса с кабачками.

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