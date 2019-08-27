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Как испечь домашний пирог со сливами и орехами

Рецепт ароматного сливового пирога с орехами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:55
Сливовый пирог с орехами
Сливовый пирог с орехами
Фото: Depositphotos

Песочный пирог со сливами, грецкими орехами и миндалем – это очень вкусно. Его можно печь как со свежими, так и замороженными плодами. Замороженным сливам нужно дать оттаять, а затем слить лишний сок.

Смотрите видео, как приготовить сливовое вино:

Для начинки подойдут не только сливы, но и абрикосы, персики или яблоки. А вместо грецких орехов можно взять фундук.

Сливовый пирог с орехами

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Сахар – 100 г
  • Масло сливочное – 200 г
  • Мука – 300 г
  • Желток яичный – 1 шт.
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Цедра 1 лимона
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Молоко – 2 ст.л.

Для начинки:

  • Грецкие орехи – 100 г
  • Сливы без косточек – 400 г
  • Миндальные лепестки – 50 г
  • Корица молотая – 1 ч.л.
  • Сахар – 80 г

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Способ приготовления:

  1. Половину муки, сахар, масло, желток, ванильный сахар, цедру и разрыхлитель отправьте в чашу блендера. Замесите тесто, постепенно добавляя оставшуюся муку.
  2. Раскатайте его в пласт толщиной около 4 мм и выложите в форму. Сделайте небольшие бортики. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут. Достаньте заготовку из духовки.
  3. Поджаренные грецкие орехи измельчите и равномерно распределите на поверхности коржа.
  4. Сверху выложите слой слив кожицей вниз. Посыпьте сахаром, смешанным с корицей, а также половиной миндаля.
  5. Верните в духовку и пеките еще 30 минут.
  6. Достаньте сливовый пирог из духовки и посыпьте оставшимся миндалем.

Совет: пирог можно полить жидким медом перед подачей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом сливового пирога в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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