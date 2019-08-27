Как испечь домашний пирог со сливами и орехами
Рецепт ароматного сливового пирога с орехами
Песочный пирог со сливами, грецкими орехами и миндалем – это очень вкусно. Его можно печь как со свежими, так и замороженными плодами. Замороженным сливам нужно дать оттаять, а затем слить лишний сок.
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Для начинки подойдут не только сливы, но и абрикосы, персики или яблоки. А вместо грецких орехов можно взять фундук.
Сливовый пирог с орехами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Сахар – 100 г
- Масло сливочное – 200 г
- Мука – 300 г
- Желток яичный – 1 шт.
- Ванильный сахар – 10 г
- Цедра 1 лимона
- Разрыхлитель – 10 г
- Молоко – 2 ст.л.
Для начинки:
- Грецкие орехи – 100 г
- Сливы без косточек – 400 г
- Миндальные лепестки – 50 г
- Корица молотая – 1 ч.л.
- Сахар – 80 г
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Способ приготовления:
- Половину муки, сахар, масло, желток, ванильный сахар, цедру и разрыхлитель отправьте в чашу блендера. Замесите тесто, постепенно добавляя оставшуюся муку.
- Раскатайте его в пласт толщиной около 4 мм и выложите в форму. Сделайте небольшие бортики. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут. Достаньте заготовку из духовки.
- Поджаренные грецкие орехи измельчите и равномерно распределите на поверхности коржа.
- Сверху выложите слой слив кожицей вниз. Посыпьте сахаром, смешанным с корицей, а также половиной миндаля.
- Верните в духовку и пеките еще 30 минут.
- Достаньте сливовый пирог из духовки и посыпьте оставшимся миндалем.
Совет: пирог можно полить жидким медом перед подачей.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом сливового пирога в мультиварке.
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Источник: Сегодня