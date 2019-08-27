Как испечь домашний пирог со сливами и орехами

Рецепт ароматного сливового пирога с орехами

Сливовый пирог с орехами Фото: Depositphotos

Песочный пирог со сливами, грецкими орехами и миндалем – это очень вкусно. Его можно печь как со свежими, так и замороженными плодами. Замороженным сливам нужно дать оттаять, а затем слить лишний сок.

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Для начинки подойдут не только сливы, но и абрикосы, персики или яблоки. А вместо грецких орехов можно взять фундук.

Сливовый пирог с орехами

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Сахар – 100 г

Масло сливочное – 200 г

Мука – 300 г

Желток яичный – 1 шт.

Ванильный сахар – 10 г

Цедра 1 лимона

Разрыхлитель – 10 г

Молоко – 2 ст.л.

Для начинки:

Грецкие орехи – 100 г

Сливы без косточек – 400 г

Миндальные лепестки – 50 г

Корица молотая – 1 ч.л.

Сахар – 80 г

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Способ приготовления:

Половину муки, сахар, масло, желток, ванильный сахар, цедру и разрыхлитель отправьте в чашу блендера. Замесите тесто, постепенно добавляя оставшуюся муку. Раскатайте его в пласт толщиной около 4 мм и выложите в форму. Сделайте небольшие бортики. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут. Достаньте заготовку из духовки. Поджаренные грецкие орехи измельчите и равномерно распределите на поверхности коржа. Сверху выложите слой слив кожицей вниз. Посыпьте сахаром, смешанным с корицей, а также половиной миндаля. Верните в духовку и пеките еще 30 минут. Достаньте сливовый пирог из духовки и посыпьте оставшимся миндалем.

Совет: пирог можно полить жидким медом перед подачей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом сливового пирога в мультиварке.

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