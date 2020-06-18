Как испечь дрожжевой пирог с клубникой и ревенем
Рецепт сладкого летнего пирога в духовке
С клубникой можно приготовить вкусный дрожжевой пирог. А если добавить еще и ревень, получится просто идеальный десерт.
Для хрустящей посыпки подойдут любые орехи: грецкие, миндаль, фундук или арахис, а также их смесь.
Пирог с клубникой и ревенем
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 318 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 125 мл молока
- 15 г свежих дрожжей
- 60 г сахара
- 2 яйца
- 300 г муки
- 60 г сливочного масла
Читайте также:Как испечь пирожки с ревенем на кефире
Для начинки:
- 400 г клубники
- 400 г ревеня
- 50 г сахара
- 1 ч.л. сахара
- Сахарная пудра – для посыпки
Для хрустящей посыпки:
- 60 г муки
- 80 г орехов
- 80 г сахара
- 80 г масла
Смотрите видео, как испечь пиццу с клубникой и рикоттой:
Способ приготовления:
- Для теста в большую миску влить теплое молоко, всыпать сахар и дрожжи, подождать 10 минут. Добавить желтки и хорошо перемешать.
- Всыпать муку и растопленное сливочное масло. Вымешивать тесто 10 минут, если вы делаете это руками, или 4 минуты, если у вас есть миксер. Тесто должно быть гладким.
- Миску с тестом накрыть полотенцем и оставить на 1,5 часа в теплом месте. Тесто должно подрасти вдвое.
- Когда тесто вырастет, обмять его руками и выложить в форму.
- Используйте небольшой противень или круглую, диаметром 26 см. Дно выстелить пергаментной бумагой или хорошо смазать сливочным маслом и посыпать мукой.
- Приготовить начинку. Для этого очистить ревень и клубнику, ревень нарезать кусочками по 1-2 см, а клубнику пополам или на четвертинки. Смешать в миске порезанный ревень, клубнику, сахар и крахмал.
- Начинку выложить на тесто ровным слоем.
- Приготовьте хрустящую посыпку для пирога. Для этого надо смешать муку и сахар, холодное масло натереть на терке, добавить измельченные орехи. Равномерно посыпать пирог сверху хрустящей посыпкой.
- Духовку разогреть до 180 ᵒС. Поставить пирог в духовку и печь 40-50 минут. Проверить готовность зубочисткой.
Как подавать пирог
Достать пирог из духовки, оставить в форме на 10 минут. Когда он остынет, посыпать сахарной пудрой и подавать на стол.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожного пирога с ревенем и безе. Кроме этого, мы писали, как испечь простой клубничный пирог с ревенем.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное