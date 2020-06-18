Как испечь дрожжевой пирог с клубникой и ревенем

Рецепт сладкого летнего пирога в духовке

С клубникой можно приготовить вкусный дрожжевой пирог. А если добавить еще и ревень, получится просто идеальный десерт.

Для хрустящей посыпки подойдут любые орехи: грецкие, миндаль, фундук или арахис, а также их смесь.

Пирог с клубникой и ревенем

Клубничный пирог с ревенем и хрустящей крошкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

318 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

125 мл молока

15 г свежих дрожжей

60 г сахара

2 яйца

300 г муки

60 г сливочного масла

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Для начинки:

400 г клубники

400 г ревеня

50 г сахара

1 ч.л. сахара

Сахарная пудра – для посыпки

Для хрустящей посыпки:

60 г муки

80 г орехов

80 г сахара

80 г масла

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Способ приготовления:

Для теста в большую миску влить теплое молоко, всыпать сахар и дрожжи, подождать 10 минут. Добавить желтки и хорошо перемешать. Всыпать муку и растопленное сливочное масло. Вымешивать тесто 10 минут, если вы делаете это руками, или 4 минуты, если у вас есть миксер. Тесто должно быть гладким. Миску с тестом накрыть полотенцем и оставить на 1,5 часа в теплом месте. Тесто должно подрасти вдвое. Когда тесто вырастет, обмять его руками и выложить в форму. Используйте небольшой противень или круглую, диаметром 26 см. Дно выстелить пергаментной бумагой или хорошо смазать сливочным маслом и посыпать мукой. Приготовить начинку. Для этого очистить ревень и клубнику, ревень нарезать кусочками по 1-2 см, а клубнику пополам или на четвертинки. Смешать в миске порезанный ревень, клубнику, сахар и крахмал. Начинку выложить на тесто ровным слоем. Приготовьте хрустящую посыпку для пирога. Для этого надо смешать муку и сахар, холодное масло натереть на терке, добавить измельченные орехи. Равномерно посыпать пирог сверху хрустящей посыпкой. Духовку разогреть до 180 ᵒС. Поставить пирог в духовку и печь 40-50 минут. Проверить готовность зубочисткой.

Как подавать пирог

Достать пирог из духовки, оставить в форме на 10 минут. Когда он остынет, посыпать сахарной пудрой и подавать на стол.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожного пирога с ревенем и безе. Кроме этого, мы писали, как испечь простой клубничный пирог с ревенем.

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