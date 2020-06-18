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Как испечь дрожжевой пирог с клубникой и ревенем

Сегодня, 11:06

Рецепт сладкого летнего пирога в духовке

С клубникой можно приготовить вкусный дрожжевой пирог. А если добавить еще и ревень, получится просто идеальный десерт.

Для хрустящей посыпки подойдут любые орехи: грецкие, миндаль, фундук или арахис, а также их смесь.

Пирог с клубникой и ревенем

Клубничный пирог с ревенем и хрустящей крошкой
Клубничный пирог с ревенем и хрустящей крошкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 318 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 125 мл молока
  • 15 г свежих дрожжей
  • 60 г сахара
  • 2 яйца
  • 300 г муки
  • 60 г сливочного масла

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Для начинки:

  • 400 г клубники
  • 400 г ревеня
  • 50 г сахара
  • 1 ч.л. сахара
  • Сахарная пудра – для посыпки

Для хрустящей посыпки:

  • 60 г муки
  • 80 г орехов
  • 80 г сахара
  • 80 г масла

Смотрите видео, как испечь пиццу с клубникой и рикоттой:

Способ приготовления:

  1. Для теста в большую миску влить теплое молоко, всыпать сахар и дрожжи, подождать 10 минут. Добавить желтки и хорошо перемешать.
  2. Всыпать муку и растопленное сливочное масло. Вымешивать тесто 10 минут, если вы делаете это руками, или 4 минуты, если у вас есть миксер. Тесто должно быть гладким.
  3. Миску с тестом накрыть полотенцем и оставить на 1,5 часа в теплом месте. Тесто должно подрасти вдвое.
  4. Когда тесто вырастет, обмять его руками и выложить в форму.
  5. Используйте небольшой противень или круглую, диаметром 26 см. Дно выстелить пергаментной бумагой или хорошо смазать сливочным маслом и посыпать мукой.
  6. Приготовить начинку. Для этого очистить ревень и клубнику, ревень нарезать кусочками по 1-2 см, а клубнику пополам или на четвертинки. Смешать в миске порезанный ревень, клубнику, сахар и крахмал.
  7. Начинку выложить на тесто ровным слоем.
  8. Приготовьте хрустящую посыпку для пирога. Для этого надо смешать муку и сахар, холодное масло натереть на терке, добавить измельченные орехи. Равномерно посыпать пирог сверху хрустящей посыпкой.
  9. Духовку разогреть до 180 ᵒС. Поставить пирог в духовку и печь 40-50 минут. Проверить готовность зубочисткой.

Как подавать пирог

Достать пирог из духовки, оставить в форме на 10 минут. Когда он остынет, посыпать сахарной пудрой и подавать на стол.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожного пирога с ревенем и безе. Кроме этого, мы писали, как испечь простой клубничный пирог с ревенем.

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Источник: Сегодня
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