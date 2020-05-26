Как испечь французский хлеб в хлебопечке
Готовим вкусный домашний хлеб в хлебопечке
Французский хлеб в хлебопечке получается очень вкусным – с хрустящей корочкой, душистый и мягкий внутри. Он очень хорошо нарезается, не крошится.
Засыпая ингредиенты, не забывайте, что дрожжи не должны соприкасаться с солью. Для них нужно сделать ямку в предварительно просеянной муке.
Французский хлеб
Время приготовления:
- зависит от модели хлебопечки
Калорийность:
- 261 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 1/2 чашки воды
- 2 чашки белой пшеничной муки
- 1 чашка хлебной муки
- 2 ст.л. белого или коричневого сахара
- 2 ч.л. сливочного масла комнатной температуры
- 1 1/2 ч.л. соли
- 1 1/2 ч.л. сухих дрожжей
Способ приготовления:
- Загрузить все ингредиенты в том порядке, в каком требует производитель хлебопечки.
- Выставить программу "Французский хлеб" и готовить до звукового сигнала. Либо печь в основном режиме, размер хлеба и цвет корочки – средние.
На заметку
По желанию в этот хлеб можно добавлять различные травы, например, смесь прованских, итальянских или базилик, майоран по своему вкусу.
Смотрите видео, как испечь ржаной хлеб в духовке:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хлеб с сушеной клюквой и семечками. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами настоящего французского багета.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное