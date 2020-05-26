Как испечь французский хлеб в хлебопечке

Готовим вкусный домашний хлеб в хлебопечке

Французский хлеб в хлебопечке получается очень вкусным – с хрустящей корочкой, душистый и мягкий внутри. Он очень хорошо нарезается, не крошится.

Засыпая ингредиенты, не забывайте, что дрожжи не должны соприкасаться с солью. Для них нужно сделать ямку в предварительно просеянной муке.

Французский хлеб

Французский хлеб в хлебопечке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

зависит от модели хлебопечки

Калорийность:

261 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 1/2 чашки воды

2 чашки белой пшеничной муки

1 чашка хлебной муки

2 ст.л. белого или коричневого сахара

2 ч.л. сливочного масла комнатной температуры

1 1/2 ч.л. соли

1 1/2 ч.л. сухих дрожжей

Способ приготовления:

Загрузить все ингредиенты в том порядке, в каком требует производитель хлебопечки. Выставить программу "Французский хлеб" и готовить до звукового сигнала. Либо печь в основном режиме, размер хлеба и цвет корочки – средние.

На заметку

По желанию в этот хлеб можно добавлять различные травы, например, смесь прованских, итальянских или базилик, майоран по своему вкусу.

Смотрите видео, как испечь ржаной хлеб в духовке:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хлеб с сушеной клюквой и семечками. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами настоящего французского багета.

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