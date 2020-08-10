Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь французский пирог с абрикосами

Сегодня, 09:02

Рецепт тарта с начинкой из абрикосов и яично-сливочной заливкой

Французский абрикосовый пирог готовится с добавлением свежих спелых плодов. Тарт состоит из хрустящего теста, нежной ванильной заливки и большого количества сочных абрикосов. Чтобы пирог был вкуснее, перед подачей его нужно как следует охладить.

Французский абрикосовый пирог

Пирог с абрикосами
Пирог с абрикосами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 258 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 230 г муки
  • 150 г сливочного масла
  • 50 г сахара + 15 г ванильного сахара
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. холодного молока

Читайте также:
Как сделать абрикосовый сорбет с миндалем и ликером

Для начинки:

  • 3 яйца
  • 250 г молока
  • 100 г сахара + 15 г ванильного сахара
  • 70 г муки
  • Свежие абрикосы

Смотрите видео, как сделать сладкий манный пирог с вареньем:

Способ приготовления:

  1. Муку смешать с сахаром, добавить нарезанное холодное масло и перетереть в крошку. Добавить яйцо, молоко и замесить тесто. Накрыть пищевой пленкой и отложить в холодильник на 30-60 минут.
  2. Для начинки взбить яйца с сахаром, добавить молоко, муку и хорошо перемешать, чтобы не осталось комочков.
  3. Абрикосы помыть и разделить на половинки.
  4. Тесто раскатать или пальцами распределить по форме диаметром 23 см, сделать бортики.
  5. На дно выложить половинки абрикосов и залить яичной массой.
  6. Выпекать 40 минут при температуре 180 ºС. Перед употреблением полностью остудить.

Полезный совет

Если абрикосы кислые, обваляйте их сахаре и слегка присыпьте крахмалом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить самый вкусный абрикосовый пирог на кефире. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь дрожжевой пирог с абрикосами и творогом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как испечь спиральный пирог с овощами и сыром Как приготовить идеальный бисквит в духовке Рецепт пряного яблочного сидра с имбирем и апельсином Брауни с малиной в духовке: рецепт приготовления
пирог выпечка рецепт абрикосы тарт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Наталья Могилевская удивила внешним видом
Наталья Могилевская удивила внешним видом
Сериал «Акварели»: о чем сериал
Сериал «Акварели»: о чем сериал
Ученые нашли антибиотик с уникальным двойным действием
Ученые нашли антибиотик с уникальным двойным действием
Эксперты вычислили самые выгодные месяцы для путешествий
Эксперты вычислили самые выгодные месяцы для путешествий

Популярные статьи

Вчера, 13:49Шоу-бизнес

"Папа, я тебя люблю": Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына

Вчера, 08:37Техно

Не НЛО: в небе замечена вереница из 57 новых спутников SpaceX

Вчера, 05:05Fun

9 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

8 августаШоу-бизнес

В Сети появились архивные фото Виктора Павлика с младшим сыном Павлом

8 августаTravel

Отпуск в Египте после карантина: как теперь выглядит отдых по системе all inclusive

8 августаШоу-бизнес

В семье Каменских и Потапа долгожданное пополнение: видео

8 августаFun

День кошек 2020: как отдыхают на море одесские коты (фото)

8 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 8 августа: Овнам не нужно планировать важных дел, а Тельцов ждет замечательный день

7 августаСтиль

Женственность и простота: какая одежда на женщинах нравится мужчинам

7 августаШоу-бизнес

Романтический ужин и эксклюзивное украшение: что принц Гарри подарил Меган Маркл в день ее рождения

7 августаШоу-бизнес

Молодая жена Виктора Павлика отреагировала на новость о смерти его сына

7 августаШоу-бизнес

Софии Ротару – 73: ТОП-10 фото певицы в молодости

7 августаFun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

7 августаШоу-бизнес

Умер 21-летний сын Виктора Павлика

7 августаАктуально

Изогнутый монитор Samsung – комфорт для глаз и удобство пользования

7 августаEvents

Именины Анны 7 августа: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Новости партнеров

В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
«Джей Ло б позаздрила». Настя Каменських вразила ефектним образом
«Джей Ло б позаздрила». Настя Каменських вразила ефектним образом
Брежнева опубликовала трогательное видео с мужем и семьей
Брежнева опубликовала трогательное видео с мужем и семьей
Самый модный летний оттенок волос для брюнеток
Самый модный летний оттенок волос для брюнеток
Ведущая ICTV Юлия Зорий рассказала о свадьбе с вице-премьером
Ведущая ICTV Юлия Зорий рассказала о свадьбе с вице-премьером
Ирина Билык показала миру сыновей и невестку
Ирина Билык показала миру сыновей и невестку
Мода СССР: как одевалась советская молодежь на дискотеках
Мода СССР: как одевалась советская молодежь на дискотеках
Названы продукты, которые ускоряют старение
Названы продукты, которые ускоряют старение

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять