Как испечь французский пирог с абрикосами

Рецепт тарта с начинкой из абрикосов и яично-сливочной заливкой

Французский абрикосовый пирог готовится с добавлением свежих спелых плодов. Тарт состоит из хрустящего теста, нежной ванильной заливки и большого количества сочных абрикосов. Чтобы пирог был вкуснее, перед подачей его нужно как следует охладить.

Французский абрикосовый пирог

Пирог с абрикосами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

258 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

230 г муки

150 г сливочного масла

50 г сахара + 15 г ванильного сахара

1 яйцо

2 ст.л. холодного молока

Читайте также: Как сделать абрикосовый сорбет с миндалем и ликером

Для начинки:

3 яйца

250 г молока

100 г сахара + 15 г ванильного сахара

70 г муки

Свежие абрикосы

Смотрите видео, как сделать сладкий манный пирог с вареньем:

Способ приготовления:

Муку смешать с сахаром, добавить нарезанное холодное масло и перетереть в крошку. Добавить яйцо, молоко и замесить тесто. Накрыть пищевой пленкой и отложить в холодильник на 30-60 минут. Для начинки взбить яйца с сахаром, добавить молоко, муку и хорошо перемешать, чтобы не осталось комочков. Абрикосы помыть и разделить на половинки. Тесто раскатать или пальцами распределить по форме диаметром 23 см, сделать бортики. На дно выложить половинки абрикосов и залить яичной массой. Выпекать 40 минут при температуре 180 ºС. Перед употреблением полностью остудить.

Полезный совет

Если абрикосы кислые, обваляйте их сахаре и слегка присыпьте крахмалом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить самый вкусный абрикосовый пирог на кефире. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь дрожжевой пирог с абрикосами и творогом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться