Как испечь французский пирог с абрикосами
Рецепт тарта с начинкой из абрикосов и яично-сливочной заливкой
Французский абрикосовый пирог готовится с добавлением свежих спелых плодов. Тарт состоит из хрустящего теста, нежной ванильной заливки и большого количества сочных абрикосов. Чтобы пирог был вкуснее, перед подачей его нужно как следует охладить.
Французский абрикосовый пирог
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 258 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 230 г муки
- 150 г сливочного масла
- 50 г сахара + 15 г ванильного сахара
- 1 яйцо
- 2 ст.л. холодного молока
Читайте также:Как сделать абрикосовый сорбет с миндалем и ликером
Для начинки:
- 3 яйца
- 250 г молока
- 100 г сахара + 15 г ванильного сахара
- 70 г муки
- Свежие абрикосы
Смотрите видео, как сделать сладкий манный пирог с вареньем:
Способ приготовления:
- Муку смешать с сахаром, добавить нарезанное холодное масло и перетереть в крошку. Добавить яйцо, молоко и замесить тесто. Накрыть пищевой пленкой и отложить в холодильник на 30-60 минут.
- Для начинки взбить яйца с сахаром, добавить молоко, муку и хорошо перемешать, чтобы не осталось комочков.
- Абрикосы помыть и разделить на половинки.
- Тесто раскатать или пальцами распределить по форме диаметром 23 см, сделать бортики.
- На дно выложить половинки абрикосов и залить яичной массой.
- Выпекать 40 минут при температуре 180 ºС. Перед употреблением полностью остудить.
Полезный совет
Если абрикосы кислые, обваляйте их сахаре и слегка присыпьте крахмалом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить самый вкусный абрикосовый пирог на кефире. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь дрожжевой пирог с абрикосами и творогом.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное