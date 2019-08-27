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Как испечь французский яблочный пирог

Готовим французский яблочный тарт в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:33
Парижский яблочный пирог
Парижский яблочный пирог
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный пирог с яблоками к чаю? Тогда испеките тарт из песочного теста по нашему рецепту. Этот французский яблочный пирог не приторный, а умеренно сладкий и очень вкусный.

Смотрите видео, как приготовить тарт Татен с яблоками:

Яблочный тарт можно подавать к столу вместе с заварным кремом, шариком сливочного мороженого или крем-фреш. 

Яблочный пирог по-французски

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 225 г муки
  • 125 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 50 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 2 ст. л. крем-фреш
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • 150 г крем-фреш
  • 700 г яблок
  • 50 г абрикосового конфитюра

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Способ приготовления:

  1. Из муки, размягченного масла, сахара, яйца и крем-фреш замесите руками некрутое тесто, сформируйте из него шар, заверните в пленку и поставьте в холодильник на полчаса.
  2. За это время очищенные яблоки нарежьте тонкими дольками, форму для тарта смажьте сливочным маслом, разогрейте духовку до 180 С.
  3. Распределите тесто по форме, сформировав бортики.
  4. Смажьте тонким слоем крем-фреш. Разложите внахлест дольки яблок, начиная от края.
  5. Выпекайте при 180 С в нижней трети духовки в течение 40-45 минут.
  6. Горячий тарт смажьте джемом. Подавайте теплым или холодным к чаю или кофе.

Совет: вместо крем-фреш можно использовать густую сметану или жирный мягкий творог (кварк 40%).

Напомним, ранее мы рассказывали, как заготовить яблочный сок на зиму. "Сегодня" также делились рецептами пирожков с яблоками.

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Источник: Сегодня
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