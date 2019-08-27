Как испечь французский яблочный пирог
Готовим французский яблочный тарт в духовке
Хотите приготовить вкусный пирог с яблоками к чаю? Тогда испеките тарт из песочного теста по нашему рецепту. Этот французский яблочный пирог не приторный, а умеренно сладкий и очень вкусный.
Смотрите видео, как приготовить тарт Татен с яблоками:
Яблочный тарт можно подавать к столу вместе с заварным кремом, шариком сливочного мороженого или крем-фреш.
Яблочный пирог по-французски
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 225 г муки
- 125 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 50 г сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 2 ст. л. крем-фреш
- Щепотка соли
Для начинки:
- 150 г крем-фреш
- 700 г яблок
- 50 г абрикосового конфитюра
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Способ приготовления:
- Из муки, размягченного масла, сахара, яйца и крем-фреш замесите руками некрутое тесто, сформируйте из него шар, заверните в пленку и поставьте в холодильник на полчаса.
- За это время очищенные яблоки нарежьте тонкими дольками, форму для тарта смажьте сливочным маслом, разогрейте духовку до 180 С.
- Распределите тесто по форме, сформировав бортики.
- Смажьте тонким слоем крем-фреш. Разложите внахлест дольки яблок, начиная от края.
- Выпекайте при 180 С в нижней трети духовки в течение 40-45 минут.
- Горячий тарт смажьте джемом. Подавайте теплым или холодным к чаю или кофе.
Совет: вместо крем-фреш можно использовать густую сметану или жирный мягкий творог (кварк 40%).
Напомним, ранее мы рассказывали, как заготовить яблочный сок на зиму. "Сегодня" также делились рецептами пирожков с яблоками.
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Источник: Сегодня