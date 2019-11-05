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Как испечь галету со сливами и корицей

Галета – это открытый пирог с начинкой из ягод, фруктов или овощей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:54
Галета со сливовой начинкой
Галета со сливовой начинкой
Фото: freepik.com

Осень – сезон слив. Приготовьте для домашних ароматный и вкусный пирог по простому рецепту.

Смотрите видео, как приготовить галеты с ягодами:

Выпечка из кукурузной муки отличается слегка хрустящей, рассыпчатой текстурой и тонким ароматом. Попробуйте наш вариант галеты с пряной начинкой из слив и корицы.

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Сливовая галета с корицей

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для коржа:

  • Пшеничная мука – 1 стакан
  • Кукурузная мука – 1/4 стакана
  • Сахар – 1/2 ч.л.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Сливочное масло – 115 г

Для начинки:

  • Сливы – 400 г
  • Корица – 1 ч.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Крахмал – 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Отправить в чашу блендера оба вида муки, соль и сахар, включить блендер на несколько секунд, чтобы сухие ингредиенты равномерно распределились.
  2. Добавить к ним нарезанное небольшими кубиками охлажденное сливочное масло и порубить все ингредиенты до получения мелкой маслянистой крошки.
  3. Влить в смесь 2 ст.л. ледяной воды и вновь включить блендер буквально на несколько секунд, пока крошки не начнут собираться в комок. При необходимости можно добавить еще 1 ст.л. ледяной воды и снова смешать блендером.
  4. Собрать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник минимум на час.
  5. Для начинки сливы вымыть и обсушить, разрезать на четвертинки. Выложить в глубокую миску нарезанные сливы, засыпать крахмалом, тщательно, но аккуратно перемешать.
  6. Лепешку теста поместить на бумагу для выпечки, раскатать в пласт толщиной 3 мм и перенести на противень (вместе с бумагой).
  7. Выложить на тесто начинку, не доходя до края 5-6 см, равномерно посыпать смесью сахара и корицы, затем завернуть края теста по кругу.
  8. Смазать верх теста взбитым яйцом и отправить сливовую галету в разогретую до 175 ºС духовку на 30-35 минут, пока корж не подрумянится.

Как сделать постное тесто для галеты

Ингредиенты:

  • Мука – 2 стакана
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Горячая вода – 1/2 стакана
  • Растительное масло без запаха – 1/2 стакана

Способ приготовления:

  1. Муку просеять, добавить соль и разрыхлитель.
  2. В стакан с маслом налить горячую воду, вылить в мучную смесь.
  3. Тщательно перемешать и замесить плотное, не липнущее к рукам тесто. Раскатать его в круг толщиной примерно 0,5 см.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из слив. "Сегодня" также писали, как сделать вареники со сливовой начинкой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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