Как испечь галету со сливами и корицей
Галета – это открытый пирог с начинкой из ягод, фруктов или овощей
Осень – сезон слив. Приготовьте для домашних ароматный и вкусный пирог по простому рецепту.
Смотрите видео, как приготовить галеты с ягодами:
Выпечка из кукурузной муки отличается слегка хрустящей, рассыпчатой текстурой и тонким ароматом. Попробуйте наш вариант галеты с пряной начинкой из слив и корицы.
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Сливовая галета с корицей
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для коржа:
- Пшеничная мука – 1 стакан
- Кукурузная мука – 1/4 стакана
- Сахар – 1/2 ч.л.
- Соль – 1/2 ч.л.
- Сливочное масло – 115 г
Для начинки:
- Сливы – 400 г
- Корица – 1 ч.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Крахмал – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Отправить в чашу блендера оба вида муки, соль и сахар, включить блендер на несколько секунд, чтобы сухие ингредиенты равномерно распределились.
- Добавить к ним нарезанное небольшими кубиками охлажденное сливочное масло и порубить все ингредиенты до получения мелкой маслянистой крошки.
- Влить в смесь 2 ст.л. ледяной воды и вновь включить блендер буквально на несколько секунд, пока крошки не начнут собираться в комок. При необходимости можно добавить еще 1 ст.л. ледяной воды и снова смешать блендером.
- Собрать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник минимум на час.
- Для начинки сливы вымыть и обсушить, разрезать на четвертинки. Выложить в глубокую миску нарезанные сливы, засыпать крахмалом, тщательно, но аккуратно перемешать.
- Лепешку теста поместить на бумагу для выпечки, раскатать в пласт толщиной 3 мм и перенести на противень (вместе с бумагой).
- Выложить на тесто начинку, не доходя до края 5-6 см, равномерно посыпать смесью сахара и корицы, затем завернуть края теста по кругу.
- Смазать верх теста взбитым яйцом и отправить сливовую галету в разогретую до 175 ºС духовку на 30-35 минут, пока корж не подрумянится.
Как сделать постное тесто для галеты
Ингредиенты:
- Мука – 2 стакана
- Соль – 1/2 ч.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Горячая вода – 1/2 стакана
- Растительное масло без запаха – 1/2 стакана
Способ приготовления:
- Муку просеять, добавить соль и разрыхлитель.
- В стакан с маслом налить горячую воду, вылить в мучную смесь.
- Тщательно перемешать и замесить плотное, не липнущее к рукам тесто. Раскатать его в круг толщиной примерно 0,5 см.
Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из слив. "Сегодня" также писали, как сделать вареники со сливовой начинкой.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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Источник: Сегодня