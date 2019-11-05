Как испечь галету со сливами и корицей

Галета – это открытый пирог с начинкой из ягод, фруктов или овощей

Галета со сливовой начинкой Фото: freepik.com

Осень – сезон слив. Приготовьте для домашних ароматный и вкусный пирог по простому рецепту.

Смотрите видео, как приготовить галеты с ягодами:

Выпечка из кукурузной муки отличается слегка хрустящей, рассыпчатой текстурой и тонким ароматом. Попробуйте наш вариант галеты с пряной начинкой из слив и корицы.

Сливовая галета с корицей

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для коржа:

Пшеничная мука – 1 стакан

Кукурузная мука – 1/4 стакана

Сахар – 1/2 ч.л.

Соль – 1/2 ч.л.

Сливочное масло – 115 г

Для начинки:

Сливы – 400 г

Корица – 1 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Крахмал – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Отправить в чашу блендера оба вида муки, соль и сахар, включить блендер на несколько секунд, чтобы сухие ингредиенты равномерно распределились. Добавить к ним нарезанное небольшими кубиками охлажденное сливочное масло и порубить все ингредиенты до получения мелкой маслянистой крошки. Влить в смесь 2 ст.л. ледяной воды и вновь включить блендер буквально на несколько секунд, пока крошки не начнут собираться в комок. При необходимости можно добавить еще 1 ст.л. ледяной воды и снова смешать блендером. Собрать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник минимум на час. Для начинки сливы вымыть и обсушить, разрезать на четвертинки. Выложить в глубокую миску нарезанные сливы, засыпать крахмалом, тщательно, но аккуратно перемешать. Лепешку теста поместить на бумагу для выпечки, раскатать в пласт толщиной 3 мм и перенести на противень (вместе с бумагой). Выложить на тесто начинку, не доходя до края 5-6 см, равномерно посыпать смесью сахара и корицы, затем завернуть края теста по кругу. Смазать верх теста взбитым яйцом и отправить сливовую галету в разогретую до 175 ºС духовку на 30-35 минут, пока корж не подрумянится.

Как сделать постное тесто для галеты

Ингредиенты:

Мука – 2 стакана

Соль – 1/2 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Горячая вода – 1/2 стакана

Растительное масло без запаха – 1/2 стакана

Способ приготовления:

Муку просеять, добавить соль и разрыхлитель. В стакан с маслом налить горячую воду, вылить в мучную смесь. Тщательно перемешать и замесить плотное, не липнущее к рукам тесто. Раскатать его в круг толщиной примерно 0,5 см.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из слив. "Сегодня" также писали, как сделать вареники со сливовой начинкой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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