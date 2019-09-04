Как испечь вкусный грушевый пирог с миндалем

Готовим осенний тарт с грушами, орехами и абрикосовым джемом

Грушевый пирог в духовке Фото: Depositphotos

Этот грушевый пирог очень прост в приготовлении, но получается восхитительно вкусным. Миндаль и абрикосовый джем выгодно оттеняют вкус осенних фруктов.

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Чтобы пирог был максимально ароматным, добавьте вместе рома грушевый ликер. Готовый десерт можно подавать вместе с шариком сливочного мороженого.

Песочный грушевый пирог с орехами

Время приготовления:

2 часа

Для основы:

1,5 стакана муки + 2 ст. л.

1 яйцо

150 г холодного сливочного масла

2 ст.л. ледяной воды

Для начинки:

200 г сырого очищенного миндаля

2 яйца

2 ст.л. сахара

4 груши

150 г абрикосового джема

2 ст.л. рома

2 ст.л. воды

Способ приготовления:

Муку растереть вместе с кусочками сливочного масла в крошку, добавить яйцо и холодную воду. Замесить тесто, сформировать шар и отправить в холодильник на полчаса. Разогреть духовку до 190 С. Миндаль измельчить в блендере в не слишком мелкую крошку. Добавить яйца, сахар и перемешать. Груши помыть, очистить от кожуры, разрезать на четвертинки, удалить сердцевину и затем разрезать на ломтики. Достать тесто из холодильника, выложить в форму и сделать бортики. Поверх теста распределить миндальную начинку и сверху ровным слоем груши, слегка вдавливая их в орехи. Выпекать пирог 35 минут, пока груши не станут золотистыми. Абрикосовый джем разогреть вместе с ромом и водой. По желанию протереть через сито. Готовый пирог достать и еще горячим полить джемом. Подавать грушевый пирог к чаю, полностью остудив.

Как выбрать груши для пирога

Выбирать груши, прежде всего, нужно по запаху и тактильным ощущениям. Спелые груши пахнут очень сладко, а на ощупь они упругие, не слишком твердые и не слишком мягкие. Ну и очевидно, что на плодах не должно быть следов гнили и повреждений.

Напомним, ранее мы делились рецептом грушевого варенья на зиму. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить заливной пирог с грушей и ванилью.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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