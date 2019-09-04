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Как испечь вкусный грушевый пирог с миндалем

Готовим осенний тарт с грушами, орехами и абрикосовым джемом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Грушевый пирог в духовке
Грушевый пирог в духовке
Фото: Depositphotos

Этот грушевый пирог очень прост в приготовлении, но получается восхитительно вкусным. Миндаль и абрикосовый джем выгодно оттеняют вкус осенних фруктов.

Смотрите видео, как приготовить яблочно-грушевое вино:

Чтобы пирог был максимально ароматным, добавьте вместе рома грушевый ликер. Готовый десерт можно подавать вместе с шариком сливочного мороженого.

Песочный грушевый пирог с орехами

Время приготовления:

  • 2 часа

Для основы:

  • 1,5 стакана муки + 2 ст. л.
  • 1 яйцо
  • 150 г холодного сливочного масла
  • 2 ст.л. ледяной воды

Для начинки:

  • 200 г сырого очищенного миндаля
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. сахара
  • 4 груши
  • 150 г абрикосового джема
  • 2 ст.л. рома
  • 2 ст.л. воды

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Способ приготовления:

  1. Муку растереть вместе с кусочками сливочного масла в крошку, добавить яйцо и холодную воду. Замесить тесто, сформировать шар и отправить в холодильник на полчаса. 
  2. Разогреть духовку до 190 С.
  3. Миндаль измельчить в блендере в не слишком мелкую крошку. Добавить яйца, сахар и перемешать. 
  4. Груши помыть, очистить от кожуры, разрезать на четвертинки, удалить сердцевину и затем разрезать на ломтики. 
  5. Достать тесто из холодильника, выложить в форму и сделать бортики. Поверх теста распределить миндальную начинку и сверху ровным слоем груши, слегка вдавливая их в орехи. 
  6. Выпекать пирог 35 минут, пока груши не станут золотистыми. 
  7. Абрикосовый джем разогреть вместе с ромом и водой. По желанию протереть через сито.
  8. Готовый пирог достать и еще горячим полить джемом.
  9. Подавать грушевый пирог к чаю, полностью остудив. 

Как выбрать груши для пирога

Выбирать груши, прежде всего, нужно по запаху и тактильным ощущениям. Спелые груши пахнут очень сладко, а на ощупь они упругие, не слишком твердые и не слишком мягкие. Ну и очевидно, что на плодах не должно быть следов гнили и повреждений.

Напомним, ранее мы делились рецептом грушевого варенья на зиму. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить заливной пирог с грушей и ванилью.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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