Как испечь вкусный грушевый пирог с миндалем
Готовим осенний тарт с грушами, орехами и абрикосовым джемом
Этот грушевый пирог очень прост в приготовлении, но получается восхитительно вкусным. Миндаль и абрикосовый джем выгодно оттеняют вкус осенних фруктов.
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Чтобы пирог был максимально ароматным, добавьте вместе рома грушевый ликер. Готовый десерт можно подавать вместе с шариком сливочного мороженого.
Песочный грушевый пирог с орехами
Время приготовления:
- 2 часа
Для основы:
- 1,5 стакана муки + 2 ст. л.
- 1 яйцо
- 150 г холодного сливочного масла
- 2 ст.л. ледяной воды
Для начинки:
- 200 г сырого очищенного миндаля
- 2 яйца
- 2 ст.л. сахара
- 4 груши
- 150 г абрикосового джема
- 2 ст.л. рома
- 2 ст.л. воды
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Способ приготовления:
- Муку растереть вместе с кусочками сливочного масла в крошку, добавить яйцо и холодную воду. Замесить тесто, сформировать шар и отправить в холодильник на полчаса.
- Разогреть духовку до 190 С.
- Миндаль измельчить в блендере в не слишком мелкую крошку. Добавить яйца, сахар и перемешать.
- Груши помыть, очистить от кожуры, разрезать на четвертинки, удалить сердцевину и затем разрезать на ломтики.
- Достать тесто из холодильника, выложить в форму и сделать бортики. Поверх теста распределить миндальную начинку и сверху ровным слоем груши, слегка вдавливая их в орехи.
- Выпекать пирог 35 минут, пока груши не станут золотистыми.
- Абрикосовый джем разогреть вместе с ромом и водой. По желанию протереть через сито.
- Готовый пирог достать и еще горячим полить джемом.
- Подавать грушевый пирог к чаю, полностью остудив.
Как выбрать груши для пирога
Выбирать груши, прежде всего, нужно по запаху и тактильным ощущениям. Спелые груши пахнут очень сладко, а на ощупь они упругие, не слишком твердые и не слишком мягкие. Ну и очевидно, что на плодах не должно быть следов гнили и повреждений.
Напомним, ранее мы делились рецептом грушевого варенья на зиму. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить заливной пирог с грушей и ванилью.
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