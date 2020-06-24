Как испечь хлеб в микроволновке: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт быстрого хлеба в микроволновой печи

Хлеб в микроволновке – это вполне реально. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать лепешку с крабовыми палочками и намазкой из творога, зелени и редиса. Это отличное блюдо для сытного перекуса. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Хлеб в микроволновке с творожной намазкой

Бутерброды с творогом и редисом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

8 крабовых палочек

1/2 ч.л. разрыхлителя

1 яйцо

150 г муки

Соль, специи

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Для подачи:

150 г творога

Зелень

Редис

Сливки

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте яйцо, муку и разрыхлитель. Мелко порубите крабовые палочки, добавьте в мучную смесь и перемешайте. Приправьте по вкусу. Вылейте массу в тарелку, пригодную для микроволновки. Готовьте при максимальной мощности в течение двух минут. Переверните корж на разделочную доску и разрежьте на квадратики.

Как подавать хлеб

Для намазки смешайте творог и мелко порубленную зелень. Приправьте, по желанию добавьте немного сливок. Украсьте тонкими кружочками редиса.

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