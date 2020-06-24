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Как испечь хлеб в микроволновке: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 13:03

Рецепт быстрого хлеба в микроволновой печи

Хлеб в микроволновке – это вполне реально. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать лепешку с крабовыми палочками и намазкой из творога, зелени и редиса. Это отличное блюдо для сытного перекуса. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Хлеб в микроволновке с творожной намазкой

Бутерброды с творогом и редисом
Бутерброды с творогом и редисом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 8 крабовых палочек
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 1 яйцо
  • 150 г муки
  • Соль, специи

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Для подачи:

  • 150 г творога
  • Зелень
  • Редис
  • Сливки
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешайте яйцо, муку и разрыхлитель.
  2. Мелко порубите крабовые палочки, добавьте в мучную смесь и перемешайте. Приправьте по вкусу.
  3. Вылейте массу в тарелку, пригодную для микроволновки. Готовьте при максимальной мощности в течение двух минут.
  4. Переверните корж на разделочную доску и разрежьте на квадратики.

Как подавать хлеб

Для намазки смешайте творог и мелко порубленную зелень. Приправьте, по желанию добавьте немного сливок. Украсьте тонкими кружочками редиса.

Напомним, ранее мы делились рецептом чебуреков с мясом на сметане и рассказывали, как сделать сальвадорские пирожки с мясом от Григория Германа.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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