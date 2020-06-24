Как испечь хлеб в микроволновке: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт быстрого хлеба в микроволновой печи
Хлеб в микроволновке – это вполне реально. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать лепешку с крабовыми палочками и намазкой из творога, зелени и редиса. Это отличное блюдо для сытного перекуса. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Хлеб в микроволновке с творожной намазкой
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 8 крабовых палочек
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 1 яйцо
- 150 г муки
- Соль, специи
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Для подачи:
- 150 г творога
- Зелень
- Редис
- Сливки
- Специи – по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте яйцо, муку и разрыхлитель.
- Мелко порубите крабовые палочки, добавьте в мучную смесь и перемешайте. Приправьте по вкусу.
- Вылейте массу в тарелку, пригодную для микроволновки. Готовьте при максимальной мощности в течение двух минут.
- Переверните корж на разделочную доску и разрежьте на квадратики.
Как подавать хлеб
Для намазки смешайте творог и мелко порубленную зелень. Приправьте, по желанию добавьте немного сливок. Украсьте тонкими кружочками редиса.
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