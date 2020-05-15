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Как испечь индийские лепешки: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт простых индийских лепешек чапати

Ирина Павлина
Сегодня, 16:59

Чапати – индийский хлеб из пшеничной муки, который похож на тонкий лаваш. Его готовят вначале на сухой сковороде, а затем пекут на открытом огне. При этом лепешка раздувается от пара до такой степени, что становится круглой, как мячик.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Индийские лепешки

Индийские лепешки
Индийские лепешки
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 300 г пшеничной муки
  • 300 г цельнозерновой муки
  • 200 мл теплой воды
  • 10 г соли

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Способ приготовления:

  1. Просейте муку в большую миску. Посолите и перемешайте.
  2. Влейте воду и замесите тесто. Заверните в пластиковую пленку и оставьте на 10 минут.
  3. Разогрейте сухую сковороду. Разделите тесто на кусочки и раскатайте на присыпанной мукой поверхности. Обжарьте лепешки с каждой стороны до золотистого цвета.
  4. Уберите сковороду и поставьте сверху решетку для выпечки. Положите сверху лепешки. Под воздействием воздуха они поднимутся.

Как подавать индийские лепешки

Смажьте чапати сливочным маслом и подавайте вместе с карри или другими блюдами на ваш вкус.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить шоколадную колбасу с печеньем.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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