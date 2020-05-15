Как испечь индийские лепешки: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт простых индийских лепешек чапати
Чапати – индийский хлеб из пшеничной муки, который похож на тонкий лаваш. Его готовят вначале на сухой сковороде, а затем пекут на открытом огне. При этом лепешка раздувается от пара до такой степени, что становится круглой, как мячик.
Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Индийские лепешки
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 300 г пшеничной муки
- 300 г цельнозерновой муки
- 200 мл теплой воды
- 10 г соли
Способ приготовления:
- Просейте муку в большую миску. Посолите и перемешайте.
- Влейте воду и замесите тесто. Заверните в пластиковую пленку и оставьте на 10 минут.
- Разогрейте сухую сковороду. Разделите тесто на кусочки и раскатайте на присыпанной мукой поверхности. Обжарьте лепешки с каждой стороны до золотистого цвета.
- Уберите сковороду и поставьте сверху решетку для выпечки. Положите сверху лепешки. Под воздействием воздуха они поднимутся.
Как подавать индийские лепешки
Смажьте чапати сливочным маслом и подавайте вместе с карри или другими блюдами на ваш вкус.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить шоколадную колбасу с печеньем.
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