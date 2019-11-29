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Как испечь итальянский рисовый пирог: пошаговый рецепт с видео

Рецепт сладкого рисового пирога от ведущего Григория Германа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:45

Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман рассказал, как приготовить необычный пирог. Этот десерт готовится из риса с цукатами без добавления пшеничной муки.

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Такой пирог способен украсить любой завтрак. Не теряйте времени, обязательно приготовьте его дома.

Итальянский рисовый пирог

Фото: скриншот из видео

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 198 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г риса
  • 100 г миндальной муки
  • 4 яйца
  • 80 г сахара
  • 1 л молока
  • 1 лимон
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 100 г апельсиновых цукатов
  • Щепотка морской соли

Для формы:

  • 8 г сливочного масла
  • 30 г миндальной муки

Для подачи:

  • 10 г миндаля
  • 30 г апельсиновых цукатов

Способ приготовления:

  1. Отварите рис на молоке. Дайте ему остыть.
  2. Взбейте яйца с сахаром и цедром, посолите.
  3. В большую миску выложите рис, цукаты, немного сливочного масла и тщательно перемешайте. Всыпьте миндальную муку и ванильный сахар, еще раз перемешайте.
  4. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, присыпьте миндальной мукой. Выложите тесто в форму.
  5. Выпекайте при 190 ºС в течение 40 минут.
  6. Украсьте миндалем и апельсиновым цукатами.

Как сделать миндальную муку в домашних условиях

Сырой миндаль нужно залить кипятком на 10-15 минут, а затем очистить от кожицы. После этого орехи следует обсушить, а затем обжарить в духовке или на сковороде до появления аромата. Миндаль остудить и тщательно измельчить в блендере.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетический чизкейк с миндальной мукой по рецепту Марины Иванченко. "Сегодня" также делились рецептом низкокалорийной шарлотки.

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Источник: Сегодня
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