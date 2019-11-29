Как испечь итальянский рисовый пирог: пошаговый рецепт с видео
Рецепт сладкого рисового пирога от ведущего Григория Германа
Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман рассказал, как приготовить необычный пирог. Этот десерт готовится из риса с цукатами без добавления пшеничной муки.
Читайте также:Как сделать сырники с рисовой мукой в мультиварке
Такой пирог способен украсить любой завтрак. Не теряйте времени, обязательно приготовьте его дома.
Итальянский рисовый пирог
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 198 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г риса
- 100 г миндальной муки
- 4 яйца
- 80 г сахара
- 1 л молока
- 1 лимон
- 1 пакетик ванильного сахара
- 100 г апельсиновых цукатов
- Щепотка морской соли
Для формы:
- 8 г сливочного масла
- 30 г миндальной муки
Для подачи:
- 10 г миндаля
- 30 г апельсиновых цукатов
Способ приготовления:
- Отварите рис на молоке. Дайте ему остыть.
- Взбейте яйца с сахаром и цедром, посолите.
- В большую миску выложите рис, цукаты, немного сливочного масла и тщательно перемешайте. Всыпьте миндальную муку и ванильный сахар, еще раз перемешайте.
- Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, присыпьте миндальной мукой. Выложите тесто в форму.
- Выпекайте при 190 ºС в течение 40 минут.
- Украсьте миндалем и апельсиновым цукатами.
Как сделать миндальную муку в домашних условиях
Сырой миндаль нужно залить кипятком на 10-15 минут, а затем очистить от кожицы. После этого орехи следует обсушить, а затем обжарить в духовке или на сковороде до появления аромата. Миндаль остудить и тщательно измельчить в блендере.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетический чизкейк с миндальной мукой по рецепту Марины Иванченко. "Сегодня" также делились рецептом низкокалорийной шарлотки.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.