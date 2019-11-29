Как испечь итальянский рисовый пирог: пошаговый рецепт с видео

Рецепт сладкого рисового пирога от ведущего Григория Германа

Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман рассказал, как приготовить необычный пирог. Этот десерт готовится из риса с цукатами без добавления пшеничной муки.

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Такой пирог способен украсить любой завтрак. Не теряйте времени, обязательно приготовьте его дома.

Итальянский рисовый пирог

Фото: скриншот из видео

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

198 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

250 г риса

100 г миндальной муки

4 яйца

80 г сахара

1 л молока

1 лимон

1 пакетик ванильного сахара

100 г апельсиновых цукатов

Щепотка морской соли

Для формы:

8 г сливочного масла

30 г миндальной муки

Для подачи:

10 г миндаля

30 г апельсиновых цукатов

Способ приготовления:

Отварите рис на молоке. Дайте ему остыть. Взбейте яйца с сахаром и цедром, посолите. В большую миску выложите рис, цукаты, немного сливочного масла и тщательно перемешайте. Всыпьте миндальную муку и ванильный сахар, еще раз перемешайте. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, присыпьте миндальной мукой. Выложите тесто в форму. Выпекайте при 190 ºС в течение 40 минут. Украсьте миндалем и апельсиновым цукатами.

Как сделать миндальную муку в домашних условиях

Сырой миндаль нужно залить кипятком на 10-15 минут, а затем очистить от кожицы. После этого орехи следует обсушить, а затем обжарить в духовке или на сковороде до появления аромата. Миндаль остудить и тщательно измельчить в блендере.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетический чизкейк с миндальной мукой по рецепту Марины Иванченко. "Сегодня" также делились рецептом низкокалорийной шарлотки.

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