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Как испечь кекс с чаем матча в духовке

Рецепт вкусной и необычной выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Кекс с чаем матча
Кекс с чаем матча
Фото: freepik.com

Матча – это японский чай, он ярко-зеленого цвета, именно его заваривают в чайной церемонии. Существует множество сортов, которые значительно отличаются по цене. Для выпечки подойдут относительно дешевые сорта.

Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:

Кекс с матча можно печь в маленьких порционных формочках, можно и в одной большой.

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Кекс с чаем матча в духовке

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 340 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 125 г сахара
  • 125 г муки
  • 1 ч. л. чая матча
  • 0.5 ч.л. разрыхителя
  • 100 мл сливок

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºС. Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. Стряхнуть излишки.
  2. Яйца взбейте со 125 г сахара в пышную белую массу (6-8 минут).
  3. В муку добавьте чайную ложку чая, разрыхлитель и просейте все вместе в яйца.
  4. Размешайте аккуратно до однородности.
  5. Влейте сливки, аккуратно перемешайте и перелейте тесто в подготовленную форму.
  6. Пеките при 180 ºС 40 минут или до готовности (проверьте зубочисткой).
  7. Остудите и подавайте вмест с чаем, по желанию присыпав сахарной пудрой.

Почему нужно включить чай матча в свое меню

Исследования показали, что японский чай матча очень полезен для здоровья. Благодаря рекордному содержанию антиоксидантов он помогает защитить печень, укрепить сердце и даже сбросить вес.

Напомним, ранее мы делились рецептом латте матча от Кортни Кардашьян.

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Источник: Сегодня
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