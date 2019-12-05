Как испечь кекс с чаем матча в духовке
Рецепт вкусной и необычной выпечки
Матча – это японский чай, он ярко-зеленого цвета, именно его заваривают в чайной церемонии. Существует множество сортов, которые значительно отличаются по цене. Для выпечки подойдут относительно дешевые сорта.
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Кекс с матча можно печь в маленьких порционных формочках, можно и в одной большой.
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Кекс с чаем матча в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 340 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 125 г сахара
- 125 г муки
- 1 ч. л. чая матча
- 0.5 ч.л. разрыхителя
- 100 мл сливок
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºС. Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. Стряхнуть излишки.
- Яйца взбейте со 125 г сахара в пышную белую массу (6-8 минут).
- В муку добавьте чайную ложку чая, разрыхлитель и просейте все вместе в яйца.
- Размешайте аккуратно до однородности.
- Влейте сливки, аккуратно перемешайте и перелейте тесто в подготовленную форму.
- Пеките при 180 ºС 40 минут или до готовности (проверьте зубочисткой).
- Остудите и подавайте вмест с чаем, по желанию присыпав сахарной пудрой.
Почему нужно включить чай матча в свое меню
Исследования показали, что японский чай матча очень полезен для здоровья. Благодаря рекордному содержанию антиоксидантов он помогает защитить печень, укрепить сердце и даже сбросить вес.
Напомним, ранее мы делились рецептом латте матча от Кортни Кардашьян.
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