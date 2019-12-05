Как испечь кекс с чаем матча в духовке

Рецепт вкусной и необычной выпечки

Кекс с чаем матча Фото: freepik.com

Матча – это японский чай, он ярко-зеленого цвета, именно его заваривают в чайной церемонии. Существует множество сортов, которые значительно отличаются по цене. Для выпечки подойдут относительно дешевые сорта.

Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:

Кекс с матча можно печь в маленьких порционных формочках, можно и в одной большой.

Кекс с чаем матча в духовке

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

340 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 яйца

125 г сахара

125 г муки

1 ч. л. чая матча

0.5 ч.л. разрыхителя

100 мл сливок

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºС. Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. Стряхнуть излишки. Яйца взбейте со 125 г сахара в пышную белую массу (6-8 минут). В муку добавьте чайную ложку чая, разрыхлитель и просейте все вместе в яйца. Размешайте аккуратно до однородности. Влейте сливки, аккуратно перемешайте и перелейте тесто в подготовленную форму. Пеките при 180 ºС 40 минут или до готовности (проверьте зубочисткой). Остудите и подавайте вмест с чаем, по желанию присыпав сахарной пудрой.

Почему нужно включить чай матча в свое меню

Исследования показали, что японский чай матча очень полезен для здоровья. Благодаря рекордному содержанию антиоксидантов он помогает защитить печень, укрепить сердце и даже сбросить вес.

Напомним, ранее мы делились рецептом латте матча от Кортни Кардашьян.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.