Как испечь киш с грибами, сыром и ветчиной
Такой пирог можно приготовить на завтрак
Киш – французский открытый несладкий пирог с начинкой и заливкой из сливок (или сметаны), яиц и сыра. Основа пирога готовится из песочного теста.
Смотрите видео, как приготовить киш по рецепту Григория Германа:
Мы расскажем, как испечь классический киш с ветчиной, грибами и помидорами в духовке.
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Киш с грибами, сыром и ветчиной
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 207 ккал на 100 г
Для теста:
- Мука – 250 г
- Масло сливочное – 150 г
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 0,5 ч. ложки
Для начинки:
- Ветчина – 200 г
- Шампиньоны – 150 г
- Помидоры – 1-2 шт.
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Масло растительное – для жарки
Для заливки:
- Сметана 20% – 200 г
- Яйца – 2 шт.
- Сыр твердый – 100 г
Способ приготовления:
- Муку смешать с солью. Холодное сливочное масло порубить мелко ножом в муку. Руками растереть масло с мукой в крошку. Добавить яйцо. Быстро замесить песочное тесто, скатать в шар. Если тесто будет плохо замешиваться, добавить 1 ст. ложку ледяной воды.
- Форму для выпечки диаметром 22 см смазать сливочным маслом. Равномерно распределить тесто по форме, сделать невысокие бортики. Убрать форму с тестом в холодильник на 30 минут.
- Шампиньоны вымыть и нарезать. Обжарить шампиньоны на растительном масле, посолить и поперчить. Нарезать кубиками ветчину. Смешать ветчину и грибы.
- Сыр натереть на терке. Помидоры очистить от кожуры и нарезать.
- Сметану размешать с яйцами до однородности. Добавить натертый сыр и перемешать.
- Форму с тестом достать из холодильника, наколоть тесто вилкой по всей поверхности. Чтобы основа для пирога не вздулась при запекании, покрыть тесто пергаментом и насыпать около 0,5 кг сухой фасоли (или другого подобного груза).
- Поставить форму с тестом в нагретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Затем вынуть, убрать груз и выпекать еще 5 минут.
- На песочную основу для пирога выложить шампиньоны и ветчину. Добавить помидоры. Залить сметанной смесью.
- Выпекать открытый пирог (киш) с грибами и ветчиной в духовке при 180 ºС примерно 20 минут.
Как подавать киш
Готовый пирог-киш немного остудить в форме, затем форму аккуратно снять и остудить пирог полностью. Не спешите разрезать киш сразу после приготовления, дайте ему остыть.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить быстрый киш из слоеного теста с грибами. "Сегодня" также делились рецептом киша с курицей, грибами и сыром.
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