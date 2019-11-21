Как испечь киш с грибами, сыром и ветчиной

Такой пирог можно приготовить на завтрак

Пирог с грибами и ветчиной Фото: Unsplash

Киш – французский открытый несладкий пирог с начинкой и заливкой из сливок (или сметаны), яиц и сыра. Основа пирога готовится из песочного теста.

Смотрите видео, как приготовить киш по рецепту Григория Германа:

Мы расскажем, как испечь классический киш с ветчиной, грибами и помидорами в духовке.

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Киш с грибами, сыром и ветчиной

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

207 ккал на 100 г

Для теста:

Мука – 250 г

Масло сливочное – 150 г

Яйцо – 1 шт.

Соль – 0,5 ч. ложки

Для начинки:

Ветчина – 200 г

Шампиньоны – 150 г

Помидоры – 1-2 шт.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Масло растительное – для жарки

Для заливки:

Сметана 20% – 200 г

Яйца – 2 шт.

Сыр твердый – 100 г

Способ приготовления:

Муку смешать с солью. Холодное сливочное масло порубить мелко ножом в муку. Руками растереть масло с мукой в крошку. Добавить яйцо. Быстро замесить песочное тесто, скатать в шар. Если тесто будет плохо замешиваться, добавить 1 ст. ложку ледяной воды. Форму для выпечки диаметром 22 см смазать сливочным маслом. Равномерно распределить тесто по форме, сделать невысокие бортики. Убрать форму с тестом в холодильник на 30 минут. Шампиньоны вымыть и нарезать. Обжарить шампиньоны на растительном масле, посолить и поперчить. Нарезать кубиками ветчину. Смешать ветчину и грибы. Сыр натереть на терке. Помидоры очистить от кожуры и нарезать. Сметану размешать с яйцами до однородности. Добавить натертый сыр и перемешать. Форму с тестом достать из холодильника, наколоть тесто вилкой по всей поверхности. Чтобы основа для пирога не вздулась при запекании, покрыть тесто пергаментом и насыпать около 0,5 кг сухой фасоли (или другого подобного груза). Поставить форму с тестом в нагретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Затем вынуть, убрать груз и выпекать еще 5 минут. На песочную основу для пирога выложить шампиньоны и ветчину. Добавить помидоры. Залить сметанной смесью. Выпекать открытый пирог (киш) с грибами и ветчиной в духовке при 180 ºС примерно 20 минут.

Как подавать киш

Готовый пирог-киш немного остудить в форме, затем форму аккуратно снять и остудить пирог полностью. Не спешите разрезать киш сразу после приготовления, дайте ему остыть.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить быстрый киш из слоеного теста с грибами. "Сегодня" также делились рецептом киша с курицей, грибами и сыром.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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