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Как испечь киш с грибами, сыром и ветчиной

Такой пирог можно приготовить на завтрак

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 16:54
Пирог с грибами и ветчиной
Пирог с грибами и ветчиной
Фото: Unsplash

Киш – французский открытый несладкий пирог с начинкой и заливкой из сливок (или сметаны), яиц и сыра. Основа пирога готовится из песочного теста.

Смотрите видео, как приготовить киш по рецепту Григория Германа:

Мы расскажем, как испечь классический киш с ветчиной, грибами и помидорами в духовке.

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Киш с грибами, сыром и ветчиной

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 207 ккал на 100 г

Для теста:

  • Мука – 250 г
  • Масло сливочное – 150 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 0,5 ч. ложки

Для начинки:

  • Ветчина – 200 г
  • Шампиньоны – 150 г
  • Помидоры – 1-2 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Масло растительное – для жарки

Для заливки:

  • Сметана 20% – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сыр твердый – 100 г

Способ приготовления:

  1. Муку смешать с солью. Холодное сливочное масло порубить мелко ножом в муку. Руками растереть масло с мукой в крошку. Добавить яйцо. Быстро замесить песочное тесто, скатать в шар. Если тесто будет плохо замешиваться, добавить 1 ст. ложку ледяной воды.
  2. Форму для выпечки диаметром 22 см смазать сливочным маслом. Равномерно распределить тесто по форме, сделать невысокие бортики. Убрать форму с тестом в холодильник на 30 минут.
  3. Шампиньоны вымыть и нарезать. Обжарить шампиньоны на растительном масле, посолить и поперчить. Нарезать кубиками ветчину. Смешать ветчину и грибы.
  4. Сыр натереть на терке. Помидоры очистить от кожуры и нарезать.
  5. Сметану размешать с яйцами до однородности. Добавить натертый сыр и перемешать.
  6. Форму с тестом достать из холодильника, наколоть тесто вилкой по всей поверхности. Чтобы основа для пирога не вздулась при запекании, покрыть тесто пергаментом и насыпать около 0,5 кг сухой фасоли (или другого подобного груза).
  7. Поставить форму с тестом в нагретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Затем вынуть, убрать груз и выпекать еще 5 минут.
  8. На песочную основу для пирога выложить шампиньоны и ветчину. Добавить помидоры. Залить сметанной смесью.
  9. Выпекать открытый пирог (киш) с грибами и ветчиной в духовке при 180 ºС примерно 20 минут.

Как подавать киш

Готовый пирог-киш немного остудить в форме, затем форму аккуратно снять и остудить пирог полностью. Не спешите разрезать киш сразу после приготовления, дайте ему остыть.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить быстрый киш из слоеного теста с грибами. "Сегодня" также делились рецептом киша с курицей, грибами и сыром.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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