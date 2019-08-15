Как испечь киш с лесными грибами и сыром

Киш – это несладкий французский пирог с заливкой

Киш с грибами и сыром Фото: Depositphotos

В августе начинается основной сезон лесных грибов. Их можно жарить на сковороде, тушить вместе с мясом или добавлять в супы. Мы рекомендуем испечь с грибами французский пирог киш.

Смотрите видео, как приготовить оригинальный киш с сыром:

Вам нужно будет приготовить основу для пирога из песочного теста, наполнить ее начинкой из поджаренных с луком лесных грибов и заливкой из сливок, яиц и твердого сыра. В итоге вы получите сытное и вкусное блюдо, которое можно подавать на завтрак или ужин.

Киш с лесными грибами и сыром

Время приготовления:

2 часа

Для теста:

200 г муки

100 г масла

1 яйцо

Щепотка соли

2 ст.л. очень холодной воды

Для начинки:

500 г свежих или замороженных грибов

1 луковица

50 г масла

Для заливки:

150 г твердого сыра

2 яйца

200 мл сливок

Соль, молотый перец

Способ приготовления:

Для теста просеять муку с солью, добавить охлажденное сливочное масло, нарезанное кубиками, растереть пальцами в крошку. Добавить яйцо и быстро замесите тесто. При необходимости влить ледяную воду. Тесто скатать в шар, завернуть в пленку и убрать на 1 час в холодильник. Выложить тесто в форму и сформировать бортики. Наколоть вилкой и вернуть в холодильник на 15 минут. Выпекайте основу киша 10 минут в духовке, разогретой до 200 С. Для начинки отварить свежие лесные грибы в подсоленной воде 20 минут, откинуть на дуршлаг, затем мелко нарезать. Лук очистить и мелко порубить. Обжарить на сковороде со сливочным маслом в течение 3 минут. Добавить отваренные грибы, посолить, готовить 10 минут, помешивая. Снять с огня. Для заливки взбить яйца со сливками, солью и перцем. Добавить тертый сыр, перемешать. Выложить на испеченную основу киша грибную начинку и залить сливочно-яичной смесью. Выпекать киш 35-40 минут в духовке, разогретой до 180 С. Подавать теплым.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить быстрый киш из слоеного теста с грибами. "Сегодня" также делились рецептом киша с курицей, грибами и сыром.

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