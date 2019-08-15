Как испечь киш с лесными грибами и сыром
Киш – это несладкий французский пирог с заливкой
В августе начинается основной сезон лесных грибов. Их можно жарить на сковороде, тушить вместе с мясом или добавлять в супы. Мы рекомендуем испечь с грибами французский пирог киш.
Смотрите видео, как приготовить оригинальный киш с сыром:
Вам нужно будет приготовить основу для пирога из песочного теста, наполнить ее начинкой из поджаренных с луком лесных грибов и заливкой из сливок, яиц и твердого сыра. В итоге вы получите сытное и вкусное блюдо, которое можно подавать на завтрак или ужин.
Киш с лесными грибами и сыром
Время приготовления:
- 2 часа
Для теста:
- 200 г муки
- 100 г масла
- 1 яйцо
- Щепотка соли
- 2 ст.л. очень холодной воды
Для начинки:
- 500 г свежих или замороженных грибов
- 1 луковица
- 50 г масла
Для заливки:
- 150 г твердого сыра
- 2 яйца
- 200 мл сливок
- Соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Для теста просеять муку с солью, добавить охлажденное сливочное масло, нарезанное кубиками, растереть пальцами в крошку. Добавить яйцо и быстро замесите тесто. При необходимости влить ледяную воду.
- Тесто скатать в шар, завернуть в пленку и убрать на 1 час в холодильник.
- Выложить тесто в форму и сформировать бортики. Наколоть вилкой и вернуть в холодильник на 15 минут.
- Выпекайте основу киша 10 минут в духовке, разогретой до 200 С.
- Для начинки отварить свежие лесные грибы в подсоленной воде 20 минут, откинуть на дуршлаг, затем мелко нарезать.
- Лук очистить и мелко порубить. Обжарить на сковороде со сливочным маслом в течение 3 минут. Добавить отваренные грибы, посолить, готовить 10 минут, помешивая. Снять с огня.
- Для заливки взбить яйца со сливками, солью и перцем. Добавить тертый сыр, перемешать.
- Выложить на испеченную основу киша грибную начинку и залить сливочно-яичной смесью.
- Выпекать киш 35-40 минут в духовке, разогретой до 180 С. Подавать теплым.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить быстрый киш из слоеного теста с грибами. "Сегодня" также делились рецептом киша с курицей, грибами и сыром.
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