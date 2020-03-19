Как испечь классическую яблочную шарлотку
Рецепт пышной шарлотки в духовке с яблоками
Настоящая шарлотка с яблоками готовится из бисквитного теста. Чтобы пирог получился пышным, яйца нужно разделить на желтки и белки и хорошо взбить миксером.
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Шарлотка по нашему рецепту выходит очень вкусной и нежной, с тонким ароматом корицы. Такую можно поставить и на праздничный стол, если украсить ее сахарной пудрой и листиками мяты.
Нежная шарлотка с яблоками в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 191 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 200 г сахара
- 3-4 яблока
- 160 г муки
- Молотая корица – по вкусу
- Сливочное масло для смазывания формы
Смотрите видео, как сделать диетическую шарлотку:
Способ приготовления:
- Яичные белки отделите от желтков и уберите в холодильник. Оставьте их там минимум на 15 минут, потому что именно охлажденные белки затем будет легче взбить в крепкую пену.
- Желтки взбейте миксером. Затем постепенно добавьте 100 г сахара. Взбивайте до получения пышной кремообразной массы однородной консистенции.
- Яблоки вымойте и разрежьте на половинки. Удалите сердцевины с семенами. По желанию, плоды можно очистить. Мякоть нарежьте маленькими кубиками.
- Охлажденные белки достаньте из холодильника и взбейте миксером в крепкую пену. Постепенно, не прекращая работать миксером, добавьте 100 г сахара. Взбивайте до острых пиков.
- На желтковую сладкую массу просейте через частое сито муку с молотой корицей. Быстро перемешайте до получения гладкого, не слишком густого теста.
- Добавьте взбитые с сахаром белки. Быстро перемешайте, чтобы тесто сохранило пышность и не стало слишком плотным. Духовку нагрейте до 180 ºС.
- Форму диаметром 20 см смажьте небольшим количеством сливочного масла. Равномерно распределите по дну подготовленные кусочки яблок.
- Залейте яблоки тестом, стараясь, чтобы оно распределилось равномерно. Выпекайте, не открывая дверцу духовки, в течение 20-30 минут. Яблочный пирог должен приобрести красивый золотистый цвет.
Полезный совет
Шарлотку можно сделать шоколадной. Для этого добавьте в муку одну-две ложки темного какао-порошка и просейте.
Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.
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