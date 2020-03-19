Как испечь классическую яблочную шарлотку

Рецепт пышной шарлотки в духовке с яблоками

Настоящая шарлотка с яблоками готовится из бисквитного теста. Чтобы пирог получился пышным, яйца нужно разделить на желтки и белки и хорошо взбить миксером.

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Шарлотка по нашему рецепту выходит очень вкусной и нежной, с тонким ароматом корицы. Такую можно поставить и на праздничный стол, если украсить ее сахарной пудрой и листиками мяты.

Нежная шарлотка с яблоками в духовке

Яблочная шарлотка в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

191 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 яйца

200 г сахара

3-4 яблока

160 г муки

Молотая корица – по вкусу

Сливочное масло для смазывания формы

Смотрите видео, как сделать диетическую шарлотку:

Способ приготовления:

Яичные белки отделите от желтков и уберите в холодильник. Оставьте их там минимум на 15 минут, потому что именно охлажденные белки затем будет легче взбить в крепкую пену. Желтки взбейте миксером. Затем постепенно добавьте 100 г сахара. Взбивайте до получения пышной кремообразной массы однородной консистенции. Яблоки вымойте и разрежьте на половинки. Удалите сердцевины с семенами. По желанию, плоды можно очистить. Мякоть нарежьте маленькими кубиками. Охлажденные белки достаньте из холодильника и взбейте миксером в крепкую пену. Постепенно, не прекращая работать миксером, добавьте 100 г сахара. Взбивайте до острых пиков. На желтковую сладкую массу просейте через частое сито муку с молотой корицей. Быстро перемешайте до получения гладкого, не слишком густого теста. Добавьте взбитые с сахаром белки. Быстро перемешайте, чтобы тесто сохранило пышность и не стало слишком плотным. Духовку нагрейте до 180 ºС. Форму диаметром 20 см смажьте небольшим количеством сливочного масла. Равномерно распределите по дну подготовленные кусочки яблок. Залейте яблоки тестом, стараясь, чтобы оно распределилось равномерно. Выпекайте, не открывая дверцу духовки, в течение 20-30 минут. Яблочный пирог должен приобрести красивый золотистый цвет.

Полезный совет

Шарлотку можно сделать шоколадной. Для этого добавьте в муку одну-две ложки темного какао-порошка и просейте.

Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.

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