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Как испечь летнюю шарлотку с дыней и корицей

Сегодня, 19:05

Это необычный, но очень удачный рецепт приготовления известного пирога

Классическую шарлотку готовят с яблоками. Но мало кто знает, что этот пирог можно испечь с дыней. Получается очень вкусно, необычно и ароматно.

Готовить шарлотку с дыней достаточно просто и быстро, главное – точно следовать рецепту.

Шарлотка с дыней

Шарлотка с дыней
Шарлотка с дыней
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 282 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г дыни
  • 3-4 яйца
  • 100 г муки
  • 100-120 г (4-5 ст. л.) сахара
  • 1 ст. л. разрыхлителя
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 ч. л. коричневого сахара
  • 0,5 ч. л. молотой корицы
  • 1 щепотка соли

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Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 170 ºС. В миску всыпать сахарный песок, добавить яйца и ванильный сахар. Хорошо взбить.
  2. В другую миску просеять пшеничную муку вместе с разрыхлителем для теста и солью.
  3. Просеянную муку небольшими порциями добавить в яичную смесь. Муку вмешать в смесь аккуратными движениями снизу вверх.
  4. Очистить дыню, удалить семена. Нарезать мякоть кубиками.
  5. Смазать форму маслом, вылить в нее тесто, сверху распределить кусочки дыни. Присыпать тростниковым сахаром и корицей.
  6. Отправить форму с тестом в духовку на 30-35 минут. Готовность проверить при помощи деревянной палочки.

Как украсить пирог

Готовую шарлотку можно посыпать просеянной сахарной пудрой и украсить цукатами из дыни.

Смотрите видео, как выбрать вкусную дыню:

Напомним, ранее мы делились рецептом закуски из дыни, а также писали, как приготовить песочный пирог с дыней.

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Источник: Сегодня
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