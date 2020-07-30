Как испечь летнюю шарлотку с дыней и корицей

Это необычный, но очень удачный рецепт приготовления известного пирога

Классическую шарлотку готовят с яблоками. Но мало кто знает, что этот пирог можно испечь с дыней. Получается очень вкусно, необычно и ароматно.

Готовить шарлотку с дыней достаточно просто и быстро, главное – точно следовать рецепту.

Шарлотка с дыней

Шарлотка с дыней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

282 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г дыни

3-4 яйца

100 г муки

100-120 г (4-5 ст. л.) сахара

1 ст. л. разрыхлителя

10 г ванильного сахара

1 ч. л. коричневого сахара

0,5 ч. л. молотой корицы

1 щепотка соли

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Способ приготовления:

Разогреть духовку до 170 ºС. В миску всыпать сахарный песок, добавить яйца и ванильный сахар. Хорошо взбить. В другую миску просеять пшеничную муку вместе с разрыхлителем для теста и солью. Просеянную муку небольшими порциями добавить в яичную смесь. Муку вмешать в смесь аккуратными движениями снизу вверх. Очистить дыню, удалить семена. Нарезать мякоть кубиками. Смазать форму маслом, вылить в нее тесто, сверху распределить кусочки дыни. Присыпать тростниковым сахаром и корицей. Отправить форму с тестом в духовку на 30-35 минут. Готовность проверить при помощи деревянной палочки.

Как украсить пирог

Готовую шарлотку можно посыпать просеянной сахарной пудрой и украсить цукатами из дыни.

Смотрите видео, как выбрать вкусную дыню:

Напомним, ранее мы делились рецептом закуски из дыни, а также писали, как приготовить песочный пирог с дыней.

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