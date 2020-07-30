Как испечь летнюю шарлотку с дыней и корицей
Это необычный, но очень удачный рецепт приготовления известного пирога
Классическую шарлотку готовят с яблоками. Но мало кто знает, что этот пирог можно испечь с дыней. Получается очень вкусно, необычно и ароматно.
Готовить шарлотку с дыней достаточно просто и быстро, главное – точно следовать рецепту.
Шарлотка с дыней
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 282 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г дыни
- 3-4 яйца
- 100 г муки
- 100-120 г (4-5 ст. л.) сахара
- 1 ст. л. разрыхлителя
- 10 г ванильного сахара
- 1 ч. л. коричневого сахара
- 0,5 ч. л. молотой корицы
- 1 щепотка соли
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Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 170 ºС. В миску всыпать сахарный песок, добавить яйца и ванильный сахар. Хорошо взбить.
- В другую миску просеять пшеничную муку вместе с разрыхлителем для теста и солью.
- Просеянную муку небольшими порциями добавить в яичную смесь. Муку вмешать в смесь аккуратными движениями снизу вверх.
- Очистить дыню, удалить семена. Нарезать мякоть кубиками.
- Смазать форму маслом, вылить в нее тесто, сверху распределить кусочки дыни. Присыпать тростниковым сахаром и корицей.
- Отправить форму с тестом в духовку на 30-35 минут. Готовность проверить при помощи деревянной палочки.
Как украсить пирог
Готовую шарлотку можно посыпать просеянной сахарной пудрой и украсить цукатами из дыни.
Смотрите видео, как выбрать вкусную дыню:
Напомним, ранее мы делились рецептом закуски из дыни, а также писали, как приготовить песочный пирог с дыней.
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