Как испечь лимонное печенье с трещинками

Рецепт вкусного домашнего печенья с лимонной цедрой

Лимонное печенье с трещинками получается хрустящим снаружи и мягким внутри. Это идеальное дополнение к чашечке чая или кофе. Благодаря своему мраморному узору такая выпечка имеет оригинальный и красивый вид.

Лимонное печенье в духовке

Лимонное печенье Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

387 ккал на 100 г

Ингредиенты:

70 г сливочного масла

1 яичный белок

1 пакетик ванильного сахара

70 г сахарной пудры + 40 г для посыпки печенья

1 лимон (ярко-желтый, ароматный)

220 г пшеничной муки

40 г кукурузного крахмала

1 ч. л. разрыхлителя для теста

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Способ приготовления:

Мягкое сливочное масло взбить миксером с сахарной пудрой и ванильным сахаром до однородной массы. Отдельно взбить яичный белок до пышной пены, добавить к сливочному маслу и аккуратно перемешать. С лимона снять цедру с помощью терки. Натирать так, чтобы не задевать белую часть лимона. Из лимона выжать сок и процедить его через мелкое ситечко. К сливочному маслу добавить цедру и сок лимона, перемешать. Затем добавить крахмал, просеянную с разрыхлителем муку, перемешать. Тесто разделить на небольшие кусочки. Каждый кусочек теста скатать в шарик и приплюснуть в лепешку. Все лепешки сверху слегка посыпать сахарной пудрой. Противень выстелить бумагой для выпекания и переложить печенье на противень. Выпекать лимонное печенье в предварительно разогретой до 180 ºС духовке примерно 20 минут.

Полезный совет

Чтобы сделать цвет печенья ярче, добавьте в тесто щепотку желтого пищевого красителя.

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Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного пирога без выпечки, а также писали, как испечь быстрое творожное печенье.

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