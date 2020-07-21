Как испечь лимонное печенье с трещинками
Рецепт вкусного домашнего печенья с лимонной цедрой
Лимонное печенье с трещинками получается хрустящим снаружи и мягким внутри. Это идеальное дополнение к чашечке чая или кофе. Благодаря своему мраморному узору такая выпечка имеет оригинальный и красивый вид.
Лимонное печенье в духовке
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 387 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 70 г сливочного масла
- 1 яичный белок
- 1 пакетик ванильного сахара
- 70 г сахарной пудры + 40 г для посыпки печенья
- 1 лимон (ярко-желтый, ароматный)
- 220 г пшеничной муки
- 40 г кукурузного крахмала
- 1 ч. л. разрыхлителя для теста
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Способ приготовления:
- Мягкое сливочное масло взбить миксером с сахарной пудрой и ванильным сахаром до однородной массы.
- Отдельно взбить яичный белок до пышной пены, добавить к сливочному маслу и аккуратно перемешать.
- С лимона снять цедру с помощью терки. Натирать так, чтобы не задевать белую часть лимона. Из лимона выжать сок и процедить его через мелкое ситечко.
- К сливочному маслу добавить цедру и сок лимона, перемешать.
- Затем добавить крахмал, просеянную с разрыхлителем муку, перемешать.
- Тесто разделить на небольшие кусочки. Каждый кусочек теста скатать в шарик и приплюснуть в лепешку. Все лепешки сверху слегка посыпать сахарной пудрой.
- Противень выстелить бумагой для выпекания и переложить печенье на противень.
- Выпекать лимонное печенье в предварительно разогретой до 180 ºС духовке примерно 20 минут.
Полезный совет
Чтобы сделать цвет печенья ярче, добавьте в тесто щепотку желтого пищевого красителя.
Смотрите видео, как испечь лимонный пирог с меренгой:
Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного пирога без выпечки, а также писали, как испечь быстрое творожное печенье.
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