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Как испечь лимонное печенье с трещинками

Сегодня, 09:03

Рецепт вкусного домашнего печенья с лимонной цедрой

Лимонное печенье с трещинками получается хрустящим снаружи и мягким внутри. Это идеальное дополнение к чашечке чая или кофе. Благодаря своему мраморному узору такая выпечка имеет оригинальный и красивый вид.

Лимонное печенье в духовке

Лимонное печенье
Лимонное печенье
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 387 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 70 г сливочного масла
  • 1 яичный белок
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 70 г сахарной пудры + 40 г для посыпки печенья
  • 1 лимон (ярко-желтый, ароматный)
  • 220 г пшеничной муки
  • 40 г кукурузного крахмала
  • 1 ч. л. разрыхлителя для теста

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Способ приготовления:

  1. Мягкое сливочное масло взбить миксером с сахарной пудрой и ванильным сахаром до однородной массы.
  2. Отдельно взбить яичный белок до пышной пены, добавить к сливочному маслу и аккуратно перемешать.
  3. С лимона снять цедру с помощью терки. Натирать так, чтобы не задевать белую часть лимона. Из лимона выжать сок и процедить его через мелкое ситечко.
  4. К сливочному маслу добавить цедру и сок лимона, перемешать.
  5. Затем добавить крахмал, просеянную с разрыхлителем муку, перемешать.
  6. Тесто разделить на небольшие кусочки. Каждый кусочек теста скатать в шарик и приплюснуть в лепешку. Все лепешки сверху слегка посыпать сахарной пудрой.
  7. Противень выстелить бумагой для выпекания и переложить печенье на противень.
  8. Выпекать лимонное печенье в предварительно разогретой до 180 ºС духовке примерно 20 минут.

Полезный совет

Чтобы сделать цвет печенья ярче, добавьте в тесто щепотку желтого пищевого красителя.

Смотрите видео, как испечь лимонный пирог с меренгой:

Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного пирога без выпечки, а также писали, как испечь быстрое творожное печенье.

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Источник: Сегодня
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